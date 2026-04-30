30.04.2026, 10:04

Казахстанский тенге «привяжут» к новым валютам

Новости Казахстана 0 1 085

В Казахстане обновляют систему официальных валютных курсов: перечень иностранных валют, к которым рассчитывается курс тенге, будет расширен, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Перечень валют увеличат с 39 до 48

Национальный банк Республики Казахстан подготовил проект изменений в правила установления официального курса тенге к иностранным валютам. Согласно документу, список валют, по которым определяется официальный курс национальной валюты, планируется расширить.

Речь идет о значительном увеличении перечня — с текущих 39 до 48 иностранных валют. Таким образом, система курсообразования станет более широкой и охватит большее количество валютных направлений.

Обновление связано с изменением законодательства

В пояснении к проекту отмечается, что корректировки также направлены на приведение действующих правил в соответствие с обновленной нормативной базой.

В частности, документ согласуют с положениями новой Конституции Республики Казахстан, а также с нормами Налогового и Цифрового кодексов. Дополнительно учитываются требования закона «О Национальном Банке Республики Казахстан» и обновленного Положения о Нацбанке.

Документ вынесен на публичное обсуждение

Проект изменений уже размещен на портале «Открытые НПА». Обсуждение инициативы будет открыто до 19 мая, после чего документ может быть доработан с учетом предложений граждан и экспертов.

Что это может означать для рынка

Расширение перечня валют, к которым устанавливается официальный курс, обычно направлено на повышение прозрачности валютного рынка и более точное отражение внешнеэкономических связей страны.

В результате такие изменения могут повлиять на работу банков, обменных пунктов и участников внешнеэкономической деятельности, которым важна актуальная и расширенная валютная база для расчетов.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Ни к чему наш фантик не привязан, лапшу не вешайте. Вот в Эмиратах дирхам привязан к доллару и курс 3.66 не менялся несколько десятилетий, вот это я понимаю стабильность.
30.04.2026, 06:29
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь