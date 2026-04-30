Казахстанский тенге «привяжут» к новым валютам

В Казахстане обновляют систему официальных валютных курсов: перечень иностранных валют, к которым рассчитывается курс тенге, будет расширен, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Перечень валют увеличат с 39 до 48

Национальный банк Республики Казахстан подготовил проект изменений в правила установления официального курса тенге к иностранным валютам. Согласно документу, список валют, по которым определяется официальный курс национальной валюты, планируется расширить.

Речь идет о значительном увеличении перечня — с текущих 39 до 48 иностранных валют. Таким образом, система курсообразования станет более широкой и охватит большее количество валютных направлений.

Обновление связано с изменением законодательства

В пояснении к проекту отмечается, что корректировки также направлены на приведение действующих правил в соответствие с обновленной нормативной базой.

В частности, документ согласуют с положениями новой Конституции Республики Казахстан, а также с нормами Налогового и Цифрового кодексов. Дополнительно учитываются требования закона «О Национальном Банке Республики Казахстан» и обновленного Положения о Нацбанке.

Документ вынесен на публичное обсуждение

Проект изменений уже размещен на портале «Открытые НПА». Обсуждение инициативы будет открыто до 19 мая, после чего документ может быть доработан с учетом предложений граждан и экспертов.

Что это может означать для рынка

Расширение перечня валют, к которым устанавливается официальный курс, обычно направлено на повышение прозрачности валютного рынка и более точное отражение внешнеэкономических связей страны.

В результате такие изменения могут повлиять на работу банков, обменных пунктов и участников внешнеэкономической деятельности, которым важна актуальная и расширенная валютная база для расчетов.