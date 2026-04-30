Много детей — путь к нищете? Статистика Казахстана показала пугающую закономерность

В Казахстане зафиксировано более 1 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума, что составляет около 5% населения страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Показатель остался на уровне прошлого года, что указывает на отсутствие заметного улучшения в динамике бедности.

Сколько людей живут за чертой бедности

По итогам 2025 года в Казахстане:

1 021 469 человек имеют доходы ниже прожиточного минимума

это 178 950 семей

уровень бедности в среднем по стране — 5%.

При этом в четвертом квартале 2025 года показатель был немного ниже — 4,8%, однако годовой результат закрепился на уровне 5%.

Где в Казахстане самый высокий уровень бедности

Региональная статистика показывает заметные различия между областями.

Наибольший уровень бедности зафиксирован в:

Туркестанской области — 8,7%

области Абай — 7,7%

области Жетісу — 7,6%

Также выше среднего показатель в Шымкенте — 5,5%.

В крупнейших городах ситуация лучше:

Алматы — 4,3%

Астана — 2,7% (самый низкий уровень по стране)

Люди с доходами ниже уровня продовольственной корзины

Отдельно статистика показывает категорию населения с еще более низкими доходами — ниже стоимости продовольственной корзины (55% от прожиточного минимума).

По итогам 2025 года:

38 023 человека

6 784 домохозяйства

около 0,2% населения страны

Связь бедности и размера семьи

Анализ данных показывает прямую зависимость уровня бедности от количества членов семьи.

Большинство граждан с доходами ниже прожиточного минимума — это представители многодетных или крупных семей:

863 515 человек живут в семьях из 5 и более человек

Эксперты отмечают, что именно нагрузка на большие домохозяйства чаще всего становится фактором снижения доходов на одного члена семьи.