Температура воды в Каспийском море
30.04.2026, 11:16

Много детей — путь к нищете? Статистика Казахстана показала пугающую закономерность

В Казахстане зафиксировано более 1 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума, что составляет около 5% населения страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в стране насчитывается более одного миллиона граждан, чьи доходы не достигают прожиточного минимума.

Показатель остался на уровне прошлого года, что указывает на отсутствие заметного улучшения в динамике бедности.

Сколько людей живут за чертой бедности

По итогам 2025 года в Казахстане:

  • 1 021 469 человек имеют доходы ниже прожиточного минимума
  • это 178 950 семей
  • уровень бедности в среднем по стране — 5%.

При этом в четвертом квартале 2025 года показатель был немного ниже — 4,8%, однако годовой результат закрепился на уровне 5%.

Где в Казахстане самый высокий уровень бедности

Региональная статистика показывает заметные различия между областями.

Наибольший уровень бедности зафиксирован в:

  • Туркестанской области — 8,7%
  • области Абай — 7,7%
  • области Жетісу — 7,6%

Также выше среднего показатель в Шымкенте — 5,5%.

В крупнейших городах ситуация лучше:

  • Алматы — 4,3%
  • Астана — 2,7% (самый низкий уровень по стране)

Люди с доходами ниже уровня продовольственной корзины

Отдельно статистика показывает категорию населения с еще более низкими доходами — ниже стоимости продовольственной корзины (55% от прожиточного минимума).

По итогам 2025 года:

  • 38 023 человека
  • 6 784 домохозяйства
  • около 0,2% населения страны

Связь бедности и размера семьи

Анализ данных показывает прямую зависимость уровня бедности от количества членов семьи.

Большинство граждан с доходами ниже прожиточного минимума — это представители многодетных или крупных семей:

  • 863 515 человек живут в семьях из 5 и более человек

Эксперты отмечают, что именно нагрузка на большие домохозяйства чаще всего становится фактором снижения доходов на одного члена семьи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь