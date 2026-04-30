30.04.2026, 11:46

Минтруда готовит новые правила начисления пенсий в Казахстане

Новости Казахстана

В Казахстане предлагают уточнить порядок выплат пенсий и пособий для отдельных категорий граждан. Речь идет о требованиях к постоянной регистрации и изменениях в системе соцстрахования, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: freepik
Прописка может стать обязательным условием для получения выплат

В ведомстве напомнили, что по Социальному кодексу право на пенсионное и социальное обеспечение имеют граждане, проживающие на территории Казахстана. Подтверждением проживания выступает постоянная регистрация (прописка).

Согласно обсуждаемым поправкам, предлагается закрепить норму, по которой наличие постоянной прописки будет обязательным условием на весь период получения выплат.

Если регистрация отсутствует, начисление пенсий и пособий могут временно приостановить.

При этом после восстановления прописки выплаты будут возобновлены — с момента их приостановления.

Изменения коснутся граждан на полном гособеспечении

Отдельный блок поправок касается граждан, находящихся в учреждениях с полным государственным обеспечением.

Речь идет о:

  • домах престарелых
  • интернатах
  • стационарах
  • учреждениях уголовно-исполнительной системы

В Минтруда поясняют, что такие учреждения уже финансируются из бюджета по системе подушевого финансирования. Поэтому предлагается сократить перечисление пенсий в их пользу.

Законопроект готовится к внесению в парламент

Проект поправок сейчас проходит согласование с государственными органами. В Министерстве труда сообщили, что документ планируется внести в Мажилис в июле 2026 года.

Социальные выплаты: почти триллион тенге в год

По данным ведомства, в 2025 году в Государственный фонд социального страхования (ГФСС) поступило 957,8 млрд тенге.

При этом объем выплат составил 922,4 млрд тенге, что близко к уровню поступлений.

Основная часть расходов пришлась на поддержку материнства и детства — 701,7 млрд тенге (76,1%), в том числе:

  • 276,2 млрд тенге — выплаты по беременности и родам
  • 425,5 млрд тенге — пособия по уходу за ребенком

Участие граждан и нагрузка на систему

В системе обязательного соцстрахования участвуют около 7 млн работающих казахстанцев. В 2025 году выплаты получили порядка 1,3 млн человек.

Для сравнения, в 2024 году поступления составили 637,5 млрд тенге, а выплаты — 958,3 млрд тенге. Тогда кассовый разрыв достиг 320 млрд тенге.

Что такое ГФСС

Государственный фонд социального страхования — некоммерческая организация, единственным акционером которой является государство.

Фонд обеспечивает выплаты по шести видам социальных рисков, включая:

  • утрату трудоспособности
  • потерю кормильца
  • потерю работы
  • выплаты по беременности и родам
  • уход за ребенком до 1,5 лет
  • и другие страховые случаи
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь