Финансист объяснил, почему богатый Казахстан не раздает деньги населению

Идея делить доходы от нефти и других ресурсов между всеми гражданами выглядит привлекательно, но на практике может привести к росту цен и дефициту товаров, предупреждают эксперты.
В казахстанском сегменте соцсетей все чаще звучит простой и на первый взгляд справедливый вопрос: если страна богата природными ресурсами, почему бы не раздать эти деньги населению напрямую?
Сторонники такого подхода уверены, что это мгновенно повысит уровень жизни. Однако финансист и инвестор Турар Абди считает подобный сценарий опасным и объясняет, к каким последствиям он может привести.
Представим ситуацию: государство начинает ежемесячно выплачивать каждому казахстанцу, например, по 200 тысяч тенге. У людей появляются дополнительные деньги, и они активно идут тратить их на продукты, технику, одежду и другие товары.
Но здесь возникает ключевая проблема — предложение товаров не успевает за ростом спроса.
В результате товары быстро заканчиваются, а продавцы реагируют предсказуемо — повышают цены.
Когда спрос резко растет, а предложение остается ограниченным, начинается инфляция. Причем в таких условиях она может перейти в неконтролируемую фазу.
По словам эксперта:
В итоге та же сумма, которая изначально казалась значительной, вскоре перестает покрывать даже базовые расходы.
Частично схожий эффект наблюдался в стране после разрешения на досрочное использование пенсионных накоплений из ЕНПФ для покупки жилья.
Это привело к следующим последствиям:
В результате:
На первый взгляд, государство могло бы ограничить рост цен. Но такие меры часто приводят к еще более серьезным проблемам.
Если установить жесткий контроль:
При этом возникает «теневой рынок», где продукция продается по еще более высоким ценам.
Эксперты подчеркивают: доходы от природных ресурсов уже перераспределяются в пользу граждан, но не напрямую.
Средства направляются на:
Отдельным примером является программа «Нацфонд – детям», в рамках которой инвестиционный доход распределяется между подрастающим поколением.
Экономисты сходятся во мнении, что устойчивый рост благосостояния возможен только при развитии реального сектора экономики.
Ключевые факторы:
Простое распределение денег без увеличения количества товаров и услуг, напротив, может привести к обесцениванию доходов и ухудшению экономической ситуации.
