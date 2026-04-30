Финансист объяснил, почему богатый Казахстан не раздает деньги населению

Новости Казахстана 0 1 071

Идея делить доходы от нефти и других ресурсов между всеми гражданами выглядит привлекательно, но на практике может привести к росту цен и дефициту товаров, предупреждают эксперты, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: depositphotos.com

Популярная идея из соцсетей

В казахстанском сегменте соцсетей все чаще звучит простой и на первый взгляд справедливый вопрос: если страна богата природными ресурсами, почему бы не раздать эти деньги населению напрямую?

Сторонники такого подхода уверены, что это мгновенно повысит уровень жизни. Однако финансист и инвестор Турар Абди считает подобный сценарий опасным и объясняет, к каким последствиям он может привести.

Резкий рост спроса: путь к дефициту

Представим ситуацию: государство начинает ежемесячно выплачивать каждому казахстанцу, например, по 200 тысяч тенге. У людей появляются дополнительные деньги, и они активно идут тратить их на продукты, технику, одежду и другие товары.

Но здесь возникает ключевая проблема — предложение товаров не успевает за ростом спроса.

  • Производство не увеличивается мгновенно
  • Импорт не расширяется в короткие сроки
  • Логистика остается прежней

В результате товары быстро заканчиваются, а продавцы реагируют предсказуемо — повышают цены.

Инфляционная спираль: деньги обесцениваются

Когда спрос резко растет, а предложение остается ограниченным, начинается инфляция. Причем в таких условиях она может перейти в неконтролируемую фазу.

По словам эксперта:

  • цены начинают расти скачкообразно
  • покупательная способность падает
  • деньги быстро теряют свою ценность

В итоге та же сумма, которая изначально казалась значительной, вскоре перестает покрывать даже базовые расходы.

Казахстан уже проходил подобный сценарий

Частично схожий эффект наблюдался в стране после разрешения на досрочное использование пенсионных накоплений из ЕНПФ для покупки жилья.

Это привело к следующим последствиям:

  • на рынок недвижимости вышел большой объем денег
  • спрос резко увеличился
  • цены на квартиры выросли за короткий срок

В результате:

  • жилье стало менее доступным для тех, у кого не было накоплений
  • рынок стал менее сбалансированным

Почему нельзя просто «заморозить» цены

На первый взгляд, государство могло бы ограничить рост цен. Но такие меры часто приводят к еще более серьезным проблемам.

Если установить жесткий контроль:

  • бизнес теряет прибыльность
  • производители сокращают объемы или уходят с рынка
  • товары исчезают с полок

При этом возникает «теневой рынок», где продукция продается по еще более высоким ценам.

Как на самом деле распределяются доходы

Эксперты подчеркивают: доходы от природных ресурсов уже перераспределяются в пользу граждан, но не напрямую.

Средства направляются на:

  • бесплатное среднее образование
  • государственные гранты в вузах
  • социальные выплаты (пенсии, пособия, декретные)
  • строительство дорог, школ и больниц
  • поддержку сельского хозяйства
  • субсидирование коммунальных услуг

Отдельным примером является программа «Нацфонд – детям», в рамках которой инвестиционный доход распределяется между подрастающим поколением.

Главный вывод: деньги не равны богатству

Экономисты сходятся во мнении, что устойчивый рост благосостояния возможен только при развитии реального сектора экономики.

Ключевые факторы:

  • рост производства
  • развитие бизнеса
  • увеличение объема услуг

Простое распределение денег без увеличения количества товаров и услуг, напротив, может привести к обесцениванию доходов и ухудшению экономической ситуации.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Галина63
Любые отписки, лишь бы не дать людям жить более достойно. Люди может не за товарами побегут, а детей учить начнут, зубы вставлять, в путешествия ездить по миру.
30.04.2026, 11:57
Aqtau_2023
Бред полный. Сплошные отмазки. Норвегия живёт по этому принципу и не умирает.
30.04.2026, 09:04
