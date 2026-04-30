18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.04.2026, 12:50

За «неудачный уход» из гостей казахстанец получил штраф 150 000 тенге

Новости Казахстана 0 1 070

Обычный визит к приятелю в Восточно-Казахстанской области обернулся для местного жителя серьезными финансовыми потерями. За один агрессивный жест в адрес чужого имущества мужчине придется выплатить в бюджет более 150 тысяч тенге по решению районного суда, сообщает Lada.kz. 

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Суд рассмотрел дело о повреждении имущества

В Катон-Карагайском районном суде Восточно-Казахстанской области рассмотрено административное дело в отношении местного жителя. Его признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел 31 марта 2026 года. Мужчина, находясь в гостях у знакомого, после употребления алкоголя при выходе из дома пнул входную дверь.

Повреждение двери и признание вины

В результате удара дверь была повреждена. В суде мужчина полностью признал свою вину и заявил, что готов возместить причиненный ущерб пострадавшей стороне.

Суд отметил, что действия квалифицируются по части 1 статьи 147-1 КоАП РК — умышленное повреждение чужого имущества.

Что решил суд

Согласно законодательству, данная статья предусматривает:

  • штраф в размере 50 МРП,
  • либо административный арест сроком от 5 до 20 суток.

При вынесении решения суд учел смягчающее обстоятельство — раскаяние правонарушителя. Однако отягчающим фактором стало совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге мужчине назначен штраф в размере 151 375 тенге.

Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу.

