Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.04.2026, 13:54

Новая эра госсекретов: Казахстан вводит режим тишины вокруг трат на охраняемые гособъекты

Новости Казахстана 0 848

В Казахстане предлагают расширить перечень сведений, относимых к государственным секретам в сфере строительства и содержания отдельных объектов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Депутаты Мажилиса Парламента поддержали во втором чтении проект закона, касающийся деятельности специальных государственных органов. Документ уже направлен на рассмотрение в Сенат.

Инициатива предусматривает изменения в подходах к защите информации, связанной с объектами особого значения, а также уточнение норм прохождения службы в силовых структурах.

Какие данные могут засекретить

Как сообщил депутат Мажилиса Олжас Куспеков, одной из ключевых поправок стало расширение перечня сведений, относимых к государственным секретам.

В частности, предлагается засекречивать информацию, которая раскрывает:

  • объемы бюджетных ассигнований;
  • фактические затраты на строительство;
  • расходы на ремонт и содержание объектов.

Речь идет не только о режимных объектах, но и об особо охраняемых и особорежимных объектах Казахстана.

Изменения в сфере спецслужб

Помимо вопросов секретности, законопроект содержит ряд положений, направленных на совершенствование законодательства о прохождении службы в специальных государственных органах.

Среди них:

  • уточнение назначения и условий применения запаса органов национальной безопасности;
  • расширение полномочий уполномоченного руководителя при ознакомлении с материалами служебных расследований;
  • уточнение порядка принятия решений на основе служебных проверок.

По словам депутата, это должно повысить объективность и прозрачность внутренних процедур.

Социальные поправки

Также в документе содержится блок поправок социального характера. Однако конкретные меры в рамках этих изменений в ходе заседания озвучены не были.

Законопроект продолжает проходить парламентские процедуры и направлен в Сенат для дальнейшего рассмотрения.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь