Новая эра госсекретов: Казахстан вводит режим тишины вокруг трат на охраняемые гособъекты

В Казахстане предлагают расширить перечень сведений, относимых к государственным секретам в сфере строительства и содержания отдельных объектов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Депутаты Мажилиса Парламента поддержали во втором чтении проект закона, касающийся деятельности специальных государственных органов. Документ уже направлен на рассмотрение в Сенат.

Инициатива предусматривает изменения в подходах к защите информации, связанной с объектами особого значения, а также уточнение норм прохождения службы в силовых структурах.

Какие данные могут засекретить

Как сообщил депутат Мажилиса Олжас Куспеков, одной из ключевых поправок стало расширение перечня сведений, относимых к государственным секретам.

В частности, предлагается засекречивать информацию, которая раскрывает:

объемы бюджетных ассигнований;

фактические затраты на строительство;

расходы на ремонт и содержание объектов.

Речь идет не только о режимных объектах, но и об особо охраняемых и особорежимных объектах Казахстана.

Изменения в сфере спецслужб

Помимо вопросов секретности, законопроект содержит ряд положений, направленных на совершенствование законодательства о прохождении службы в специальных государственных органах.

Среди них:

уточнение назначения и условий применения запаса органов национальной безопасности;

расширение полномочий уполномоченного руководителя при ознакомлении с материалами служебных расследований;

уточнение порядка принятия решений на основе служебных проверок.

По словам депутата, это должно повысить объективность и прозрачность внутренних процедур.

Социальные поправки

Также в документе содержится блок поправок социального характера. Однако конкретные меры в рамках этих изменений в ходе заседания озвучены не были.

Законопроект продолжает проходить парламентские процедуры и направлен в Сенат для дальнейшего рассмотрения.