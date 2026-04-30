30.04.2026, 14:29

Закрытый процесс: за убийство Ержана Бабакумарова вынесен окончательный приговор

Новости Казахстана

В Астане завершилось рассмотрение уголовного дела об убийстве бывшего государственного деятеля Ержан Бабакумаров. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему длительный срок лишения свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Суд вынес окончательное решение

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал жителя столицы виновным по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса — «Убийство».

Согласно решению суда, подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Приговор был оглашён 20 февраля и уже вступил в законную силу.

В суде уточнили, что дело рассматривалось в закрытом режиме, поэтому большая часть материалов не подлежит разглашению.

По данным судебных органов, ограничение публичности связано с необходимостью защиты интересов семьи погибшего, включая несовершеннолетних детей.

Обстоятельства трагедии

Инцидент, приведший к гибели Ержан Бабакумаров, произошёл 30 октября 2025 года в Астане.

По информации полиции, между знакомыми ранее людьми возник словесный конфликт, который перерос в драку. В результате полученных травм 56-летний экс-чиновник скончался.

Следствие квалифицировало произошедшее по статье «Убийство», а основным фигурантом дела стал 37-летний мужчина.

Ход судебного процесса

Предварительное слушание по делу началось 26 января в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Сразу после начала процесса стороны заявили ходатайство о проведении заседаний в закрытом режиме. Суд его удовлетворил.

Дело рассматривала судья Айжан Кульбаева, ранее уже принимавшая решения по ряду резонансных уголовных процессов.

В постановлении было отмечено, что закрытый формат связан с защитой частной жизни семьи погибшего и соблюдением процессуальных норм.

Что известно о подсудимом

По материалам дела, фигурант ранее уже имел проблемы с законом. В апреле 2025 года он привлекался к ответственности после конфликта с гражданской супругой.

Согласно данным следствия, в ходе бытовой ссоры мужчина нанес женщине несколько ударов, в результате чего она получила тяжелые травмы, включая переломы и повреждения различных частей тела.

Эти обстоятельства также учитывались судом при вынесении окончательного приговора по делу об убийстве.

Кто такой Ержан Бабакумаров

Ержан Бабакумаров родился 2 марта 1969 года в Талдыкорганской области. Он являлся кандидатом политических наук и много лет работал на государственной службе.

В разные годы он занимал ряд высоких должностей, включая посты в администрации Президента и правительственном аппарате. Среди них:

  • заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента
  • вице-министр культуры и информации
  • заместитель руководителя канцелярии премьер-министра
  • директор Службы центральных коммуникаций
  • советник Президента

С июля 2019 года по февраль 2022 года он занимал должность заместителя акима Алматы.

Итог дела

Судебное разбирательство по делу об убийстве завершилось обвинительным приговором. Осуждённый получил 11 лет лишения свободы, а само дело официально закрыто для публичного обсуждения в части деталей.

Приговор уже вступил в законную силу, поставив юридическую точку в одном из резонансных уголовных дел последних месяцев.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь