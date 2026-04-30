Закрытый процесс: за убийство Ержана Бабакумарова вынесен окончательный приговор

В Астане завершилось рассмотрение уголовного дела об убийстве бывшего государственного деятеля Ержан Бабакумаров. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему длительный срок лишения свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Суд вынес окончательное решение

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал жителя столицы виновным по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса — «Убийство».

Согласно решению суда, подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Приговор был оглашён 20 февраля и уже вступил в законную силу.

В суде уточнили, что дело рассматривалось в закрытом режиме, поэтому большая часть материалов не подлежит разглашению.

По данным судебных органов, ограничение публичности связано с необходимостью защиты интересов семьи погибшего, включая несовершеннолетних детей.

Обстоятельства трагедии

Инцидент, приведший к гибели Ержан Бабакумаров, произошёл 30 октября 2025 года в Астане.

По информации полиции, между знакомыми ранее людьми возник словесный конфликт, который перерос в драку. В результате полученных травм 56-летний экс-чиновник скончался.

Следствие квалифицировало произошедшее по статье «Убийство», а основным фигурантом дела стал 37-летний мужчина.

Ход судебного процесса

Предварительное слушание по делу началось 26 января в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Сразу после начала процесса стороны заявили ходатайство о проведении заседаний в закрытом режиме. Суд его удовлетворил.

Дело рассматривала судья Айжан Кульбаева, ранее уже принимавшая решения по ряду резонансных уголовных процессов.

В постановлении было отмечено, что закрытый формат связан с защитой частной жизни семьи погибшего и соблюдением процессуальных норм.

Что известно о подсудимом

По материалам дела, фигурант ранее уже имел проблемы с законом. В апреле 2025 года он привлекался к ответственности после конфликта с гражданской супругой.

Согласно данным следствия, в ходе бытовой ссоры мужчина нанес женщине несколько ударов, в результате чего она получила тяжелые травмы, включая переломы и повреждения различных частей тела.

Эти обстоятельства также учитывались судом при вынесении окончательного приговора по делу об убийстве.

Кто такой Ержан Бабакумаров

Ержан Бабакумаров родился 2 марта 1969 года в Талдыкорганской области. Он являлся кандидатом политических наук и много лет работал на государственной службе.

В разные годы он занимал ряд высоких должностей, включая посты в администрации Президента и правительственном аппарате. Среди них:

заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента

вице-министр культуры и информации

заместитель руководителя канцелярии премьер-министра

директор Службы центральных коммуникаций

советник Президента

С июля 2019 года по февраль 2022 года он занимал должность заместителя акима Алматы.

Итог дела

Судебное разбирательство по делу об убийстве завершилось обвинительным приговором. Осуждённый получил 11 лет лишения свободы, а само дело официально закрыто для публичного обсуждения в части деталей.

Приговор уже вступил в законную силу, поставив юридическую точку в одном из резонансных уголовных дел последних месяцев.