30.04.2026, 15:37

Сколько нас! Стало известно, какие национальности самые многочисленные в Казахстане

Новости Казахстана

В Казахстане назвали самые многочисленные национальности страны. Данные об этническом составе населения представило Бюро национальной статистики ко Дню единства народа, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Казахстан — страна более чем 20 миллионов жителей

По состоянию на 1 марта 2026 года численность населения Казахстана превысила 20,5 млн человек. Такие данные были опубликованы Бюро национальной статистики, приурочившего информацию ко Дню единства народа Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что представители различных этносов живут в стране «под единым шаныраком», сохраняя мир, согласие и культурное разнообразие.

Самые многочисленные национальности Казахстана

Согласно официальной статистике, крупнейшие этнические группы в стране распределяются следующим образом:

  • казахи — 14 664 202 человека
  • русские — 2 943 022
  • узбеки — 695 557
  • украинцы — 367 547
  • уйгуры — 309 164
  • немцы — 222 890
  • татары — 218 361
  • азербайджанцы — 157 568
  • корейцы — 120 821
  • турки — 93 234
  • дунгане — 88 165
  • белорусы — 73 788
  • таджики — 61 307
  • курды — 52 077
  • кыргызы — 41 459

Эти данные отражают устойчивую многонациональную структуру населения страны, сложившуюся исторически.

Где проживают крупнейшие этнические группы

Статистика также показывает региональные особенности расселения национальностей:

  • наибольшее число казахов проживает в Туркестанской области — около 1,6 млн человек
  • крупнейшая концентрация русских наблюдается в Алматы — 428 тыс. человек
  • узбеки в основном проживают в Туркестанской области — 404 тыс.
  • украинцы чаще всего живут в Костанайской области — около 83 тыс.
  • значительная часть уйгуров сосредоточена в Алматы — около 124 тыс. человек

Казахстан как многонациональное государство

В Бюро национальной статистики отмечают, что этническое разнообразие остается одной из ключевых особенностей страны. Оно формирует культурную многослойность общества и способствует укреплению общественного согласия.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь