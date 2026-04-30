Сколько нас! Стало известно, какие национальности самые многочисленные в Казахстане

В Казахстане назвали самые многочисленные национальности страны. Данные об этническом составе населения представило Бюро национальной статистики ко Дню единства народа, сообщает Lada.kz.

Казахстан — страна более чем 20 миллионов жителей

По состоянию на 1 марта 2026 года численность населения Казахстана превысила 20,5 млн человек. Такие данные были опубликованы Бюро национальной статистики, приурочившего информацию ко Дню единства народа Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что представители различных этносов живут в стране «под единым шаныраком», сохраняя мир, согласие и культурное разнообразие.

Самые многочисленные национальности Казахстана

Согласно официальной статистике, крупнейшие этнические группы в стране распределяются следующим образом:

казахи — 14 664 202 человека

русские — 2 943 022

узбеки — 695 557

украинцы — 367 547

уйгуры — 309 164

немцы — 222 890

татары — 218 361

азербайджанцы — 157 568

корейцы — 120 821

турки — 93 234

дунгане — 88 165

белорусы — 73 788

таджики — 61 307

курды — 52 077

кыргызы — 41 459

Эти данные отражают устойчивую многонациональную структуру населения страны, сложившуюся исторически.

Где проживают крупнейшие этнические группы

Статистика также показывает региональные особенности расселения национальностей:

наибольшее число казахов проживает в Туркестанской области — около 1,6 млн человек

крупнейшая концентрация русских наблюдается в Алматы — 428 тыс. человек

узбеки в основном проживают в Туркестанской области — 404 тыс.

украинцы чаще всего живут в Костанайской области — около 83 тыс.

значительная часть уйгуров сосредоточена в Алматы — около 124 тыс. человек

Казахстан как многонациональное государство

В Бюро национальной статистики отмечают, что этническое разнообразие остается одной из ключевых особенностей страны. Оно формирует культурную многослойность общества и способствует укреплению общественного согласия.