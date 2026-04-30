Дежурные ЦОНы Казахстана меняют адреса с мая 2026 года: полный список

Новости Казахстана

С конца апреля и в течение мая 2026 года в Казахстане начали действовать новые адреса дежурных Центров обслуживания населения (ЦОН) и специализированных ЦОНов. Изменения затронули Астану, Алматы, Шымкент и все регионы страны. Обновлённые данные опубликованы для того, чтобы граждане могли быстрее ориентироваться при получении государственных услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: пресс-служба "Правительство для граждан"
При этом график работы дежурных центров остался прежним, однако в Восточно-Казахстанской области рабочий день начинается и заканчивается на час раньше.

График работы дежурных ЦОНов и спецЦОНов

Дежурные ЦОНы продолжают работать по стандартному графику:

  • в будние дни — с 09:00 до 20:00
  • в субботу — с 09:00 до 13:00

Дежурные спецЦОНы принимают граждан:

  • в будние дни — с 09:00 до 18:00
  • выдача документов — до 20:00
  • в субботу — приём заявлений с 09:00 до 12:00, выдача документов — до 13:00

Нерабочие праздничные дни

Важное уточнение: 1, 7 и 9 мая 2026 года все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные отделения, работать не будут.

Новые адреса ЦОНов и спецЦОНов по регионам

Астана

  • Отдел №2 Алматинского района — пр. Тауелсиздик, 16/1
  • Отдел №1 Сарыаркинского района — ул. Ермек Серикбаева, 13
  • СпецЦОН №1 — ул. Муканова, 2

Алматы

  • Ауэзовский район — ул. Жандосова, 51
  • Турксибский район — ул. Рихарда Зорге, 9
  • СпецЦОН №1 — мкр. Саялы, ул. Аккайнар, 1
  • СпецЦОН №4 — мкр. Кемел, ул. Аксуат, 118
  • Спецсектор выдачи документов — ул. Жандосова, 51

Шымкент

  • Отдел района Туран — ул. Мадели Кожа, 1Г
  • Каратауский район — ул. Т. Рыскулова, 80
  • СпецЦОН №1 — мкр. Достык, 2343/1
  • СпецЦОН №2 — мкр. Асар-2, 12Б

Другие регионы Казахстана

Область Абай (Семей)

  • Отдел №2 — ул. Б. Момышұлы, 22
  • СпецЦОН — ул. Каржаубайулы, 249

Акмолинская область (Кокшетау)

  • Отдел №1 — ул. Ауезова, 189А
  • СпецЦОН — ул. Ауезова, 189А

Актюбинская область

  • Отдел №1 (Актобе) — ул. Тургенева, 109
  • СпецЦОН — мкр. Алтын Орда, 21Б

Алматинская область (Конаев)

  • Отдел — ул. Конаева, 41
  • Спецсектор — ул. Конаева, 41

Атырауская область

  • Отдел №2 — ул. Баймуханова, 16А
  • СпецЦОН — Северная промзона, 69

Восточно-Казахстанская область

  • Отдел №1 (Усть-Каменогорск) — пр. Сатпаева, 34/2
  • СпецЦОН — Самарское шоссе, 23

Жамбылская область

  • Отдел — ул. Толе би, 89Г
  • СпецЦОН №1 — ул. Толе би, 198А
  • СпецЦОН №2 — ул. Койгелды, 158А

Жетысу (Талдыкорган)

  • Отдел — ул. Назарбаева, 67Б
  • СпецЦОН — ул. Нурмаганбетова, 28

Западно-Казахстанская область

  • Отдел — ул. Жамбыла, 81/2
  • СпецЦОН — ул. Жангир хана, 160

Карагандинская область

  • Отдел — мкр. 21, д. 6/7
  • СпецЦОН — ул. Муканова, 5

Костанайская область

  • Отдел — ул. Тауелсиздик, 114
  • СпецЦОН — ул. Карбышева, 12/10

Кызылординская область

  • Отдел — пр. Астана, 46
  • СпецЦОН — урочище Жанадария, здание 91

Мангистауская область (Актау)

  • Отдел — 15 мкр, 67Б
  • СпецЦОН — промзона, 9, уч. 57

Павлодарская область

  • Отдел — ул. Павлова, 48
  • СпецЦОН — ул. Космонавтов, 2

Северо-Казахстанская область

  • Отдел — ул. Ауэзова, 157
  • СпецЦОН — ул. Нефтепроводная, 7

Туркестанская область

  • Отдел — ул. Толе би, 65Б
  • СпецЦОН — с. 30 лет Казахстана, ул. Казыбек би, 51

Область Улытау (Жезказган)

  • Отдел — ул. Абая, 140
  • Спецсектор — ул. Сатпаева, 6

Итог

Обновление адресов дежурных ЦОНов и спецЦОНов направлено на оптимизацию работы центров и повышение доступности государственных услуг для граждан. Жителям рекомендуется заранее уточнять адреса перед посещением.

