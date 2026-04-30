Дежурные ЦОНы Казахстана меняют адреса с мая 2026 года: полный список

При этом график работы дежурных центров остался прежним, однако в Восточно-Казахстанской области рабочий день начинается и заканчивается на час раньше.
График работы дежурных ЦОНов и спецЦОНов
Дежурные ЦОНы продолжают работать по стандартному графику:
- в будние дни — с 09:00 до 20:00
- в субботу — с 09:00 до 13:00
Дежурные спецЦОНы принимают граждан:
- в будние дни — с 09:00 до 18:00
- выдача документов — до 20:00
- в субботу — приём заявлений с 09:00 до 12:00, выдача документов — до 13:00
Нерабочие праздничные дни
Важное уточнение: 1, 7 и 9 мая 2026 года все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные отделения, работать не будут.
Новые адреса ЦОНов и спецЦОНов по регионам
Астана
- Отдел №2 Алматинского района — пр. Тауелсиздик, 16/1
- Отдел №1 Сарыаркинского района — ул. Ермек Серикбаева, 13
- СпецЦОН №1 — ул. Муканова, 2
Алматы
- Ауэзовский район — ул. Жандосова, 51
- Турксибский район — ул. Рихарда Зорге, 9
- СпецЦОН №1 — мкр. Саялы, ул. Аккайнар, 1
- СпецЦОН №4 — мкр. Кемел, ул. Аксуат, 118
- Спецсектор выдачи документов — ул. Жандосова, 51
Шымкент
- Отдел района Туран — ул. Мадели Кожа, 1Г
- Каратауский район — ул. Т. Рыскулова, 80
- СпецЦОН №1 — мкр. Достык, 2343/1
- СпецЦОН №2 — мкр. Асар-2, 12Б
Другие регионы Казахстана
Область Абай (Семей)
- Отдел №2 — ул. Б. Момышұлы, 22
- СпецЦОН — ул. Каржаубайулы, 249
Акмолинская область (Кокшетау)
- Отдел №1 — ул. Ауезова, 189А
- СпецЦОН — ул. Ауезова, 189А
Актюбинская область
- Отдел №1 (Актобе) — ул. Тургенева, 109
- СпецЦОН — мкр. Алтын Орда, 21Б
Алматинская область (Конаев)
- Отдел — ул. Конаева, 41
- Спецсектор — ул. Конаева, 41
Атырауская область
- Отдел №2 — ул. Баймуханова, 16А
- СпецЦОН — Северная промзона, 69
Восточно-Казахстанская область
- Отдел №1 (Усть-Каменогорск) — пр. Сатпаева, 34/2
- СпецЦОН — Самарское шоссе, 23
Жамбылская область
- Отдел — ул. Толе би, 89Г
- СпецЦОН №1 — ул. Толе би, 198А
- СпецЦОН №2 — ул. Койгелды, 158А
Жетысу (Талдыкорган)
- Отдел — ул. Назарбаева, 67Б
- СпецЦОН — ул. Нурмаганбетова, 28
Западно-Казахстанская область
- Отдел — ул. Жамбыла, 81/2
- СпецЦОН — ул. Жангир хана, 160
Карагандинская область
- Отдел — мкр. 21, д. 6/7
- СпецЦОН — ул. Муканова, 5
Костанайская область
- Отдел — ул. Тауелсиздик, 114
- СпецЦОН — ул. Карбышева, 12/10
Кызылординская область
- Отдел — пр. Астана, 46
- СпецЦОН — урочище Жанадария, здание 91
Мангистауская область (Актау)
- Отдел — 15 мкр, 67Б
- СпецЦОН — промзона, 9, уч. 57
Павлодарская область
- Отдел — ул. Павлова, 48
- СпецЦОН — ул. Космонавтов, 2
Северо-Казахстанская область
- Отдел — ул. Ауэзова, 157
- СпецЦОН — ул. Нефтепроводная, 7
Туркестанская область
- Отдел — ул. Толе би, 65Б
- СпецЦОН — с. 30 лет Казахстана, ул. Казыбек би, 51
Область Улытау (Жезказган)
- Отдел — ул. Абая, 140
- Спецсектор — ул. Сатпаева, 6
Итог
Обновление адресов дежурных ЦОНов и спецЦОНов направлено на оптимизацию работы центров и повышение доступности государственных услуг для граждан. Жителям рекомендуется заранее уточнять адреса перед посещением.
