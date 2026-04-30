Дежурные ЦОНы Казахстана меняют адреса с мая 2026 года: полный список

С конца апреля и в течение мая 2026 года в Казахстане начали действовать новые адреса дежурных Центров обслуживания населения (ЦОН) и специализированных ЦОНов. Изменения затронули Астану, Алматы, Шымкент и все регионы страны. Обновлённые данные опубликованы для того, чтобы граждане могли быстрее ориентироваться при получении государственных услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

При этом график работы дежурных центров остался прежним, однако в Восточно-Казахстанской области рабочий день начинается и заканчивается на час раньше.

График работы дежурных ЦОНов и спецЦОНов

Дежурные ЦОНы продолжают работать по стандартному графику:

в будние дни — с 09:00 до 20:00

в субботу — с 09:00 до 13:00

Дежурные спецЦОНы принимают граждан:

в будние дни — с 09:00 до 18:00

выдача документов — до 20:00

в субботу — приём заявлений с 09:00 до 12:00, выдача документов — до 13:00

Нерабочие праздничные дни

Важное уточнение: 1, 7 и 9 мая 2026 года все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные отделения, работать не будут.

Новые адреса ЦОНов и спецЦОНов по регионам

Астана

Отдел №2 Алматинского района — пр. Тауелсиздик, 16/1

Отдел №1 Сарыаркинского района — ул. Ермек Серикбаева, 13

СпецЦОН №1 — ул. Муканова, 2

Алматы

Ауэзовский район — ул. Жандосова, 51

Турксибский район — ул. Рихарда Зорге, 9

СпецЦОН №1 — мкр. Саялы, ул. Аккайнар, 1

СпецЦОН №4 — мкр. Кемел, ул. Аксуат, 118

Спецсектор выдачи документов — ул. Жандосова, 51

Шымкент

Отдел района Туран — ул. Мадели Кожа, 1Г

Каратауский район — ул. Т. Рыскулова, 80

СпецЦОН №1 — мкр. Достык, 2343/1

СпецЦОН №2 — мкр. Асар-2, 12Б

Другие регионы Казахстана

Область Абай (Семей)

Отдел №2 — ул. Б. Момышұлы, 22

СпецЦОН — ул. Каржаубайулы, 249

Акмолинская область (Кокшетау)

Отдел №1 — ул. Ауезова, 189А

СпецЦОН — ул. Ауезова, 189А

Актюбинская область

Отдел №1 (Актобе) — ул. Тургенева, 109

СпецЦОН — мкр. Алтын Орда, 21Б

Алматинская область (Конаев)

Отдел — ул. Конаева, 41

Спецсектор — ул. Конаева, 41

Атырауская область

Отдел №2 — ул. Баймуханова, 16А

СпецЦОН — Северная промзона, 69

Восточно-Казахстанская область

Отдел №1 (Усть-Каменогорск) — пр. Сатпаева, 34/2

СпецЦОН — Самарское шоссе, 23

Жамбылская область

Отдел — ул. Толе би, 89Г

СпецЦОН №1 — ул. Толе би, 198А

СпецЦОН №2 — ул. Койгелды, 158А

Жетысу (Талдыкорган)

Отдел — ул. Назарбаева, 67Б

СпецЦОН — ул. Нурмаганбетова, 28

Западно-Казахстанская область

Отдел — ул. Жамбыла, 81/2

СпецЦОН — ул. Жангир хана, 160

Карагандинская область

Отдел — мкр. 21, д. 6/7

СпецЦОН — ул. Муканова, 5

Костанайская область

Отдел — ул. Тауелсиздик, 114

СпецЦОН — ул. Карбышева, 12/10

Кызылординская область

Отдел — пр. Астана, 46

СпецЦОН — урочище Жанадария, здание 91

Мангистауская область (Актау)

Отдел — 15 мкр, 67Б

СпецЦОН — промзона, 9, уч. 57

Павлодарская область

Отдел — ул. Павлова, 48

СпецЦОН — ул. Космонавтов, 2

Северо-Казахстанская область

Отдел — ул. Ауэзова, 157

СпецЦОН — ул. Нефтепроводная, 7

Туркестанская область

Отдел — ул. Толе би, 65Б

СпецЦОН — с. 30 лет Казахстана, ул. Казыбек би, 51

Область Улытау (Жезказган)

Отдел — ул. Абая, 140

Спецсектор — ул. Сатпаева, 6

Итог

Обновление адресов дежурных ЦОНов и спецЦОНов направлено на оптимизацию работы центров и повышение доступности государственных услуг для граждан. Жителям рекомендуется заранее уточнять адреса перед посещением.