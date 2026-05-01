ЭЦП не для всех: кому из казахстанцев откажут в услуге и почему

В НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» дали официальное разъяснение о возрастном цензе для оформления электронной цифровой подписи (ЭЦП). Согласно законодательству, доступ к этой услуге открыт не для всех категорий граждан, сообщает Lada.kz.

Почему 15-летним подросткам отказывают в выдаче ЭЦП?

Поводом для официального комментария стал запрос от жителя Казахстана, который планировал оформить цифровую подпись своему 15-летнему сыну. Несмотря на наличие удостоверения личности (которое в РК выдается с 16 лет, но может быть получено и ранее в определенных случаях), специалисты госкорпорации ответили отрицательно.

Основная причина кроется в строгом соблюдении норм законодательства, регулирующего цифровой документооборот в стране.

Что говорит закон: установленный возрастной порог

Порядок и условия выпуска регистрационных свидетельств четко прописаны в нормативно-правовых актах.

«Согласно Закону РК "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", ЭЦП выдается лицу, достигшему шестнадцатилетнего возраста», — подчеркнули в пресс-службе «Правительства для граждан».

Таким образом, до достижения 16 лет подросток не обладает правом на получение личного цифрового ключа, даже если он уже имеет паспорт или удостоверение личности.

Что такое ЭЦП и почему важен возраст?

Электронная цифровая подпись в Казахстане — это не просто инструмент для входа на портал eGov.kz. Это:

Юридический аналог: Полная замена собственноручной подписи человека.

Подтверждение личности: Инструмент для верификации в электронных документах и государственных сервисах.

Правовая ответственность: Использование ЭЦП накладывает на владельца обязательства по всем подписанным документам.

Именно из-за высокого уровня юридической значимости и ответственности, возникающей при совершении сделок или подаче запросов онлайн, законодательство ограничивает выдачу ключей лицам, не достигшим 16 лет.

Порядок получения для граждан старше 16 лет

Для тех, кто уже перешагнул возрастной порог, процедура получения остается стандартной. Оформить подпись можно двумя способами:

Дистанционно: Через портал Национального удостоверяющего центра (НУЦ РК) с использованием биометрии (через камеру компьютера или смартфона). Офлайн: Посетив ближайшее отделение ЦОН с оригиналом удостоверения личности.

Специалисты напоминают, что ЭЦП является конфиденциальной информацией, и передача её третьим лицам (даже близким родственникам) категорически не рекомендуется в целях безопасности личных данных.