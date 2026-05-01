30.04.2026, 20:54

Россия дает деньги на АЭС: в чем кроется подвох для Казахстана?

Новости Казахстана

Казахстан намерен привлечь межгосударственный кредит от России для возведения первой атомной электростанции, однако экспертное сообщество предупреждает о серьезных финансовых и геополитических рисках, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Строительство АЭС — это не только вопрос энергетической безопасности, но и сложнейшее финансовое уравнение. Управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып Хайрушев подробно разобрал предлагаемую модель финансирования и объяснил, почему стране жизненно необходим «план Б».

Формула «85 на 15»: кто и за что платит?

Согласно текущим планам, львиную долю расходов на строительство станции — 85% от общей стоимости — покроет российский межгосударственный кредит. Оставшиеся 15% должно выделить правительство Казахстана из собственного бюджета.

Для запуска проекта готовятся два фундаментальных межправительственных соглашения:

  1. Технологическое: регламентирует непосредственно процесс возведения АЭС.

  2. Финансовое: определяет условия выдачи и возврата кредитных средств.

Главные угрозы: от санкций до тарифного шока

Жакып Хайрушев подчеркивает, что зависимость от одного источника финансирования несет в себе комплексные риски. По мнению эксперта, проект может оказаться в заложниках у целого ряда внешних факторов:

  • Валютные риски и графики выплат: Любые колебания курсов или задержки в выборке средств могут привести к резкому удорожанию проекта.

  • Санкционное давление: Геополитическая ситуация требует учитывать риски, связанные с поставками высокотехнологичного оборудования и международными расчетами.

  • Политическая устойчивость: Долгосрочные договоренности зависят от стабильности межгосударственных отношений на десятилетия вперед.

«Если финансовое закрытие затянется, а условия окажутся непосильными для бюджета, это неизбежно ударит по конечному потребителю через рост тарифов на электроэнергию», — предупреждает автор Telegram-канала Haırýshev energy.

Уроки прошлого: почему АЭС — это не ТЭЦ

Ранее Казахстан уже сталкивался с трудностями при реализации энергетических проектов совместно с РФ. Примером могут служить ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, где после затягивания финансовых решений республика приняла решение строить объекты самостоятельно.

Однако Хайрушев отмечает, что АЭС — это проект совершенно иного масштаба и класса. Здесь выше уровень ответственности, сложнее технологии и критически жесткие требования к безопасности. Тем не менее, главный урок проектов ТЭЦ остается актуальным: нельзя начинать стройку без прозрачной финансовой модели и четкого распределения ответственности подрядчика.

Как обезопасить проект: рекомендации эксперта

Для того чтобы строительство АЭС не превратилось в долгострой или финансовое бремя, эксперт предлагает придерживаться стратегии диверсификации:

  • Резервный сценарий: Казахстан не должен воспринимать российский кредит как безальтернативный вариант. Необходимо иметь запасной план на случай удорожания стройки или изменения внешних условий.

  • Независимая экспертиза: Стоимость проекта должна быть подтверждена международными экспертами, а не только стороной застройщика.

  • Жесткий контроль: Прозрачная модель возврата инвестиций, поэтапное финансирование и локализация производства — обязательные условия успешной реализации.

Итог: Межгосударственный кредит может стать рабочим инструментом, но только при условии полной прозрачности. Казахстан должен быть защищен от ситуации, когда финансовые споры или задержки приводят к потере драгоценных лет в развитии национальной энергетики.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь