Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.05.2026, 08:31

Сыновья Трампа стали совладельцами стратегического проекта в Казахстане

Сыновья президента США Дональда Трампа оказались среди участников инвестиционного проекта, связанного с добычей вольфрама в Казахстане. Речь идет о сделке, которая может повлиять на глобальные цепочки поставок стратегических металлов, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AP Photo / Mark Humphrey
© AP Photo / Mark Humphrey

Инвестиции в стратегический металл

По данным издания Financial Times, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп стали инвесторами компании Skyline Builders в августе 2025 года. Позже структура получила долю в 20% в компании Kaz Resources, которая является дочерним подразделением американской горнодобывающей группы Cove Capital.

Проект связан с разработкой месторождений вольфрама — металла, который активно используется в оборонной промышленности и высокотехнологичном производстве.

Казахстан и крупнейшее месторождение вольфрама

Спустя короткое время после изменения структуры собственности Cove Capital и национальная компания Казахстана договорились о совместной разработке одного из крупнейших в мире месторождений вольфрама.

По информации Financial Times, проект рассматривается как стратегически важный, в том числе с точки зрения снижения зависимости США от поставок из Китая, который остается крупнейшим мировым поставщиком этого металла.

Роль американских компаний и поддержка проекта

В публикации отмечается, что Cove Capital конкурировала за участие в проекте с компаниями из Китая и России. При этом, как утверждает FT, компания пользовалась поддержкой американской администрации в рамках интересов по укреплению цепочек поставок критически важных ресурсов.

Также сообщается, что Skyline Builders и структуры Cove Capital объявили о слиянии. Новая объединенная компания планирует выйти на биржу Nasdaq под брендом Kaz Resources.

Позиция сторон и детали участия Трампов

Несмотря на участие структуры Skyline в сделке, имена Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа не были указаны в официальных пресс-релизах.

Представитель братьев заявил, что они выступают как пассивные инвесторы и не участвуют в оперативном управлении компанией, а их роль ограничивается инвестиционным участием.

Контекст сделки

Интерес к казахстанским месторождениям редких и стратегических металлов в последние годы усиливается на фоне глобальной конкуренции за ресурсы. Вольфрам входит в число ключевых элементов для оборонной промышленности, авиации и высокотехнологичных отраслей.

Проект, в котором теперь фигурируют связанные с семьей Трампа структуры, может стать одним из заметных примеров расширения международного капитала в сырьевом секторе Казахстана.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь