20 баллов — и на автобус: в Казахстане начали отбирать права по-новому

В Казахстане запускают пилотный проект по ужесточению контроля за водителями — в крупнейших городах тестируют балльную систему учета нарушений ПДД, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

В Казахстане начали тестировать новую модель контроля за дорожной дисциплиной. Речь идет о балльной системе учета нарушений правил дорожного движения, которая проходит апробацию сразу в трех мегаполисах — Астане, Алматы и Шымкенте.

О запуске пилота сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос.

Инициатива направлена на борьбу с водителями, которые систематически игнорируют правила и создают угрозу безопасности на дорогах. Сейчас к таким нарушителям уже применяются штрафы и административный арест до 15 суток, однако власти намерены усилить контроль.

Как работает новая система

Балльная система предполагает накопительный принцип: за каждое зафиксированное нарушение водителю начисляются специальные баллы.

Важно, что:

баллы будут начисляться только после того, как постановление по делу вступит в законную силу;

у водителя сохраняется право обжаловать штраф и избежать начисления баллов в случае отмены решения.

Таким образом, система учитывает юридические гарантии и исключает автоматическое наказание без возможности защиты.

Порог нарушений и лишение прав

Ключевой элемент системы — лимит накопленных баллов.

Если водитель набирает 20 баллов в течение одного календарного года , он автоматически признается системным нарушителем;

, он автоматически признается системным нарушителем; после этого его лишают водительских прав на 6 месяцев.

Для возврата прав одного истечения срока будет недостаточно. Водителю придется заново подтвердить свои знания правил дорожного движения, сдав соответствующий экзамен.

Ограничения для тех, у кого нет прав

Новая система распространяется не только на действующих водителей, но и на тех, кто еще не получил удостоверение.

Если человек без прав также накапливает 20 баллов:

ему запрещается получать водительское удостоверение в течение полугода.

Это нововведение направлено на профилактику нарушений еще до момента получения прав.

Возможное нововведение: психологическая оценка

По итогам тестирования власти рассматривают дополнительные меры воздействия на злостных нарушителей.

В частности, обсуждается введение:

психологической оценки поведения водителей, регулярно нарушающих ПДД.

Такая мера может стать дополнительным инструментом для повышения безопасности на дорогах и изменения поведения водителей.

Где проходит тестирование и что дальше

Пилотный проект реализуется в крупнейших городах страны:

Астана

Алматы

Шымкент

Разработкой системы занимаются Министерство внутренних дел совместно с Генеральной прокуратурой. После завершения тестирования будет принято решение о возможном внедрении системы по всей стране.