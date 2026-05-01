20 баллов — и на автобус: в Казахстане начали отбирать права по-новому

Новости Казахстана 0 2 350

В Казахстане запускают пилотный проект по ужесточению контроля за водителями — в крупнейших городах тестируют балльную систему учета нарушений ПДД, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

В Казахстане начали тестировать новую модель контроля за дорожной дисциплиной. Речь идет о балльной системе учета нарушений правил дорожного движения, которая проходит апробацию сразу в трех мегаполисах — Астане, Алматы и Шымкенте.

О запуске пилота сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос.

Инициатива направлена на борьбу с водителями, которые систематически игнорируют правила и создают угрозу безопасности на дорогах. Сейчас к таким нарушителям уже применяются штрафы и административный арест до 15 суток, однако власти намерены усилить контроль.

Как работает новая система

Балльная система предполагает накопительный принцип: за каждое зафиксированное нарушение водителю начисляются специальные баллы.

Важно, что:

  • баллы будут начисляться только после того, как постановление по делу вступит в законную силу;
  • у водителя сохраняется право обжаловать штраф и избежать начисления баллов в случае отмены решения.

Таким образом, система учитывает юридические гарантии и исключает автоматическое наказание без возможности защиты.

Порог нарушений и лишение прав

Ключевой элемент системы — лимит накопленных баллов.

  • Если водитель набирает 20 баллов в течение одного календарного года, он автоматически признается системным нарушителем;
  • после этого его лишают водительских прав на 6 месяцев.

Для возврата прав одного истечения срока будет недостаточно. Водителю придется заново подтвердить свои знания правил дорожного движения, сдав соответствующий экзамен.

Ограничения для тех, у кого нет прав

Новая система распространяется не только на действующих водителей, но и на тех, кто еще не получил удостоверение.

Если человек без прав также накапливает 20 баллов:

  • ему запрещается получать водительское удостоверение в течение полугода.

Это нововведение направлено на профилактику нарушений еще до момента получения прав.

Возможное нововведение: психологическая оценка

По итогам тестирования власти рассматривают дополнительные меры воздействия на злостных нарушителей.

В частности, обсуждается введение:

  • психологической оценки поведения водителей, регулярно нарушающих ПДД.

Такая мера может стать дополнительным инструментом для повышения безопасности на дорогах и изменения поведения водителей.

Где проходит тестирование и что дальше

Пилотный проект реализуется в крупнейших городах страны:

  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент

Разработкой системы занимаются Министерство внутренних дел совместно с Генеральной прокуратурой. После завершения тестирования будет принято решение о возможном внедрении системы по всей стране.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Уже не знают как изголиться, да заберите у всех водительские удостроверения и успокойтесь
01.05.2026, 06:23
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь