Бектенов ответил на «больную» тему: кому в Казахстане разрешат выходить на пенсию досрочно

В Казахстане предложили изменить принцип выхода на пенсию, сделав ключевым фактором не возраст, а трудовой стаж. В правительстве уже дали официальный ответ на инициативу, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Предложение перейти на новую модель пенсий

Премьер-министр Олжас Бектенов прокомментировал инициативу сенатора Амангельды Нугманов, который предложил пересмотреть действующую систему пенсионного обеспечения.

Суть предложения заключается в постепенном отказе от преимущественно возрастной модели выхода на пенсию и переходе к системе, где ключевым критерием станет трудовой стаж.

По мнению депутата, такая модель позволит гражданам самостоятельно решать, когда завершать трудовую деятельность — при условии достижения необходимого стажа. При этом ответственность за финансовые последствия такого решения будет лежать на самих гражданах.

Какие цели преследует инициатива

Автор идеи считает, что переход к стажевой модели может дать сразу несколько эффектов:

снижение уровня безработицы;

уменьшение иждивенческих настроений;

формирование более ответственного отношения к труду;

снижение нагрузки на государственный бюджет;

повышение устойчивости пенсионной системы, включая Единый накопительный пенсионный фонд.

Кроме того, подобный подход может стимулировать более ранний или, наоборот, более поздний выход на пенсию в зависимости от жизненных обстоятельств человека.

Что ответило правительство

На запрос депутата ответил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. По его словам, в системе пенсионного обеспечения накопились вопросы.

"В запросе справедливо указываются отдельные аспекты действующей модели пенсионного обеспечения, ориентированной преимущественно на возрастные критерии и демографические показатели, включая среднюю продолжительность жизни.

Вопросы, касающиеся учета индивидуальных различий граждан, в том числе состояния здоровья, характера трудовой деятельности и уровня профессиональной подготовки, в определенной степени отражают существующие подходы и подчеркивают необходимость их дальнейшего анализа и возможного совершенствования с учетом современных социально-экономических условий.

Предложения представляют определенный интерес и будут учтены при рассмотрении на ближайшем заседании Экспертного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения", - пообещал Бектенов.

Он отметил, что нынешняя модель в значительной степени ориентирована на возраст и демографические показатели, включая среднюю продолжительность жизни. Однако при этом не всегда учитываются индивидуальные особенности граждан:

состояние здоровья;

характер и условия труда;

уровень квалификации и подготовки.

По словам главы правительства, такие аспекты уже частично принимаются во внимание, однако требуют более глубокого анализа и возможного совершенствования с учетом современных социально-экономических реалий.

Возможны ли изменения в ближайшее время

Премьер-министр подчеркнул, что предложения депутата представляют интерес и не будут проигнорированы. Их планируют рассмотреть на ближайшем заседании экспертного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения.

При этом Бектенов отдельно отметил, что любые решения в пенсионной сфере требуют:

тщательной проработки;

независимой оценки;

учета международного опыта.

Это означает, что быстрых изменений ждать не стоит — инициатива находится на стадии обсуждения и анализа.

Почему тема снова стала актуальной

Вопрос реформирования пенсионной системы регулярно поднимается в Казахстане на фоне:

демографических изменений;

роста продолжительности жизни;

увеличения нагрузки на бюджет;

необходимости модернизации социальной политики.

Идея перехода к стажевой модели рассматривается как один из возможных вариантов адаптации системы к новым экономическим условиям.

