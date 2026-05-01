Бектенов ответил на «больную» тему: кому в Казахстане разрешат выходить на пенсию досрочно

В Казахстане предложили изменить принцип выхода на пенсию, сделав ключевым фактором не возраст, а трудовой стаж. В правительстве уже дали официальный ответ на инициативу, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Предложение перейти на новую модель пенсий
Премьер-министр Олжас Бектенов прокомментировал инициативу сенатора Амангельды Нугманов, который предложил пересмотреть действующую систему пенсионного обеспечения.
Суть предложения заключается в постепенном отказе от преимущественно возрастной модели выхода на пенсию и переходе к системе, где ключевым критерием станет трудовой стаж.
По мнению депутата, такая модель позволит гражданам самостоятельно решать, когда завершать трудовую деятельность — при условии достижения необходимого стажа. При этом ответственность за финансовые последствия такого решения будет лежать на самих гражданах.
Какие цели преследует инициатива
Автор идеи считает, что переход к стажевой модели может дать сразу несколько эффектов:
Кроме того, подобный подход может стимулировать более ранний или, наоборот, более поздний выход на пенсию в зависимости от жизненных обстоятельств человека.
Что ответило правительство
На запрос депутата ответил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. По его словам, в системе пенсионного обеспечения накопились вопросы.
"В запросе справедливо указываются отдельные аспекты действующей модели пенсионного обеспечения, ориентированной преимущественно на возрастные критерии и демографические показатели, включая среднюю продолжительность жизни.
Вопросы, касающиеся учета индивидуальных различий граждан, в том числе состояния здоровья, характера трудовой деятельности и уровня профессиональной подготовки, в определенной степени отражают существующие подходы и подчеркивают необходимость их дальнейшего анализа и возможного совершенствования с учетом современных социально-экономических условий.
Предложения представляют определенный интерес и будут учтены при рассмотрении на ближайшем заседании Экспертного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения", - пообещал Бектенов.
Он отметил, что нынешняя модель в значительной степени ориентирована на возраст и демографические показатели, включая среднюю продолжительность жизни. Однако при этом не всегда учитываются индивидуальные особенности граждан:
По словам главы правительства, такие аспекты уже частично принимаются во внимание, однако требуют более глубокого анализа и возможного совершенствования с учетом современных социально-экономических реалий.
Возможны ли изменения в ближайшее время
Премьер-министр подчеркнул, что предложения депутата представляют интерес и не будут проигнорированы. Их планируют рассмотреть на ближайшем заседании экспертного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения.
При этом Бектенов отдельно отметил, что любые решения в пенсионной сфере требуют:
Это означает, что быстрых изменений ждать не стоит — инициатива находится на стадии обсуждения и анализа.
Почему тема снова стала актуальной
Вопрос реформирования пенсионной системы регулярно поднимается в Казахстане на фоне:
Идея перехода к стажевой модели рассматривается как один из возможных вариантов адаптации системы к новым экономическим условиям.
