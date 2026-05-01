Казахстанцев предупредили о переменах: как курс тенге в 2026 году повлияет на ваши кредиты и стоимость жизни

В Нацбанке Казахстана рассказали, как укрепление тенге отражается на бюджете, инфляции и экономике страны в целом, подчеркнув его разнонаправленный эффект, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
В Национальном банке отмечают, что влияние обменного курса на государственный бюджет нельзя оценивать однозначно. Оно носит разнонаправленный характер и зависит от множества факторов, включая внешнюю торговлю и долговую нагрузку.
Бюджет Казахстана формируется на трехлетний период, при этом используется прогнозный курс как расчетный ориентир. Однако в условиях свободного плавания валюты фактические значения могут существенно отличаться от плановых — как в сторону укрепления, так и ослабления тенге.
При укреплении национальной валюты экспортная выручка, пересчитанная в тенге, может оказаться ниже прогнозных показателей. Это создает риски недополучения доходов бюджета, особенно для сырьевого экспорта, где расчеты ведутся в иностранной валюте.
Вместе с тем в Нацбанке подчеркивают и положительные эффекты укрепления валюты. В частности:
Таким образом, укрепление тенге может оказывать сдерживающее влияние на рост цен в экономике.
Несмотря на снижение общего уровня инфляции до 11% в марте, в Нацбанке отмечают нестабильность инфляционных ожиданий населения.
Комитет по денежно-кредитной политике продолжит оценивать:
При устойчивом замедлении инфляции в диапазоне 9,5–11,5% и отсутствии новых шоков регулятор допускает возможность снижения базовой ставки во втором полугодии 2026 года.
В Нацбанке отдельно подчеркнули, что продажа иностранной валюты из Национального фонда является плановым механизмом трансфертов в бюджет и не используется для влияния на курс тенге.
Все операции проводятся в рамках заранее объявленных объемов и соответствуют принципу рыночной нейтральности.
Ранее участники рынка выражали опасения по поводу влияния выплат нерезидентам по государственным ценным бумагам на валютный рынок и бюджет.
Однако в Нацбанке пояснили, что:
Кроме того, приток иностранных инвесторов в госбумаги, по оценке регулятора, способствует снижению стоимости заимствований и улучшает условия обслуживания долга.
