01.05.2026, 13:23

Казахстанцев предупредили о переменах: как курс тенге в 2026 году повлияет на ваши кредиты и стоимость жизни

В Нацбанке Казахстана рассказали, как укрепление тенге отражается на бюджете, инфляции и экономике страны в целом, подчеркнув его разнонаправленный эффект, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Валерия Змейкова / kapital.kz
Фото: Валерия Змейкова / kapital.kz

Курс тенге и бюджет: почему эффект неоднозначный

В Национальном банке отмечают, что влияние обменного курса на государственный бюджет нельзя оценивать однозначно. Оно носит разнонаправленный характер и зависит от множества факторов, включая внешнюю торговлю и долговую нагрузку.

Бюджет Казахстана формируется на трехлетний период, при этом используется прогнозный курс как расчетный ориентир. Однако в условиях свободного плавания валюты фактические значения могут существенно отличаться от плановых — как в сторону укрепления, так и ослабления тенге.

Экспорт и доходы: возможное снижение поступлений

При укреплении национальной валюты экспортная выручка, пересчитанная в тенге, может оказаться ниже прогнозных показателей. Это создает риски недополучения доходов бюджета, особенно для сырьевого экспорта, где расчеты ведутся в иностранной валюте.

Плюсы крепкого тенге: инфляция и госдолг

Вместе с тем в Нацбанке подчеркивают и положительные эффекты укрепления валюты. В частности:

  • снижается стоимость обслуживания внешнего государственного долга;
  • уменьшается нагрузка на бюджет;
  • замедляется инфляция за счет удешевления импортных товаров.

Таким образом, укрепление тенге может оказывать сдерживающее влияние на рост цен в экономике.

Инфляция и денежно-кредитная политика

Несмотря на снижение общего уровня инфляции до 11% в марте, в Нацбанке отмечают нестабильность инфляционных ожиданий населения.

Комитет по денежно-кредитной политике продолжит оценивать:

  • исполнение фискальной политики;
  • меры по сдерживанию инфляции;
  • динамику цен на коммунальные услуги и топливо;
  • адаптацию бизнеса и населения к налоговым изменениям.

При устойчивом замедлении инфляции в диапазоне 9,5–11,5% и отсутствии новых шоков регулятор допускает возможность снижения базовой ставки во втором полугодии 2026 года.

Операции с Нацфондом: влияние на курс исключено

В Нацбанке отдельно подчеркнули, что продажа иностранной валюты из Национального фонда является плановым механизмом трансфертов в бюджет и не используется для влияния на курс тенге.

Все операции проводятся в рамках заранее объявленных объемов и соответствуют принципу рыночной нейтральности.

Госдолг и нерезиденты: стабильный механизм выплат

Ранее участники рынка выражали опасения по поводу влияния выплат нерезидентам по государственным ценным бумагам на валютный рынок и бюджет.

Однако в Нацбанке пояснили, что:

  • выплаты проходят строго по графику обслуживания госдолга;
  • объемы заранее заложены в бюджет;
  • условия выпуска облигаций обеспечивают предсказуемость расчетов.

Кроме того, приток иностранных инвесторов в госбумаги, по оценке регулятора, способствует снижению стоимости заимствований и улучшает условия обслуживания долга.

