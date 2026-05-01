Новые авиарейсы из Казахстана в 2026 году: список всех направлений

Казахстан продолжает расширять международную авиационную сеть. В 2026 году планируется открытие и возобновление рейсов сразу по десяткам направлений, включая Европу, Азию и популярные курортные страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

Фото: Shutterstock

Расширение авиасообщения: куда появятся новые рейсы

В Комитете гражданской авиации сообщили, что в 2026 году ожидается значительное расширение маршрутной сети. Новые направления затронут как туристические, так и деловые маршруты.

К летнему сезону планируется запуск рейсов из Казахстана в:

Ларнаку (Кипр)

Гуанчжоу (Китай)

Батуми (Грузия)

Улан-Батор (Монголия)

Сочи (Россия)

Баку (Азербайджан)

Эти направления направлены на усиление туристических потоков и развитие международного авиасообщения.

Возобновление сезонных рейсов

Помимо новых маршрутов, в 2026 году планируется восстановление ряда сезонных рейсов. В список входят популярные направления для отдыха и поездок в соседние страны:

Самарканд (Узбекистан)

Ош (Кыргызстан)

Иссык-Куль (Кыргызстан)

Франкфурт (Германия)

Уфа (Россия)

Казань (Россия)

Возобновление этих рейсов связано с высоким сезонным спросом со стороны пассажиров.

Уже открытые маршруты в 2026 году

С начала года из Казахстана уже запущены новые международные направления. В общей сложности открыто 9 маршрутов:

Алматы – Шанхай (Китай)

Уральск – Ташкент (Узбекистан)

Атырау – Ташкент (Узбекистан)

Астана – Ереван (Армения)

Костанай – Москва (Россия)

Актау – Москва (Россия)

Караганда – Новосибирск (Россия)

Шымкент – Тюмень (Россия)

Актау – Ереван (Армения)

Эти рейсы усиливают связность регионов Казахстана с крупными городами соседних стран.

Новые направления до конца года

В Комитете гражданской авиации также сообщили о планах открыть дополнительные международные маршруты до конца года. Среди них:

Алматы – Варшава

Ханой – Алматы – Прага

Астана – Ларнака

Алматы – Ларнака

Астана – Улан-Батор

Шымкент – Баку

Также планируется увеличить частоту полетов по уже действующим направлениям, включая Китай, Россию, Турцию и Узбекистан.

Сезонные рейсы к курортам Казахстана

Отдельное внимание уделено внутреннему туризму. В летний период будут запущены субсидированные рейсы к популярным курортным зонам страны:

Алматы – Балхаш

Астана – Урджар

Астана – Ушарал

Алматы – Урджар

Алматы – Ушарал

Астана – Балхаш

Эти маршруты направлены на повышение доступности отдыха внутри страны.

Общая картина авиасообщения

По данным Комитета гражданской авиации, на сегодняшний день из Казахстана выполняются рейсы в 25 стран по 113 маршрутам.

Наиболее востребованные направления у пассажиров:

Турция, ОАЭ, Узбекистан, Китай, Россия, Катар, Южная Корея, Египет, Вьетнам и Грузия.