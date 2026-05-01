18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.91
542.16
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.05.2026, 14:49

Новые авиарейсы из Казахстана в 2026 году: список всех направлений

Новости Казахстана 0 1 735

Казахстан продолжает расширять международную авиационную сеть. В 2026 году планируется открытие и возобновление рейсов сразу по десяткам направлений, включая Европу, Азию и популярные курортные страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: Shutterstock

Расширение авиасообщения: куда появятся новые рейсы

В Комитете гражданской авиации сообщили, что в 2026 году ожидается значительное расширение маршрутной сети. Новые направления затронут как туристические, так и деловые маршруты.

К летнему сезону планируется запуск рейсов из Казахстана в:

  • Ларнаку (Кипр)
  • Гуанчжоу (Китай)
  • Батуми (Грузия)
  • Улан-Батор (Монголия)
  • Сочи (Россия)
  • Баку (Азербайджан)

Эти направления направлены на усиление туристических потоков и развитие международного авиасообщения.

Возобновление сезонных рейсов

Помимо новых маршрутов, в 2026 году планируется восстановление ряда сезонных рейсов. В список входят популярные направления для отдыха и поездок в соседние страны:

  • Самарканд (Узбекистан)
  • Ош (Кыргызстан)
  • Иссык-Куль (Кыргызстан)
  • Франкфурт (Германия)
  • Уфа (Россия)
  • Казань (Россия)

Возобновление этих рейсов связано с высоким сезонным спросом со стороны пассажиров.

Уже открытые маршруты в 2026 году

С начала года из Казахстана уже запущены новые международные направления. В общей сложности открыто 9 маршрутов:

  • Алматы – Шанхай (Китай)
  • Уральск – Ташкент (Узбекистан)
  • Атырау – Ташкент (Узбекистан)
  • Астана – Ереван (Армения)
  • Костанай – Москва (Россия)
  • Актау – Москва (Россия)
  • Караганда – Новосибирск (Россия)
  • Шымкент – Тюмень (Россия)
  • Актау – Ереван (Армения)

Эти рейсы усиливают связность регионов Казахстана с крупными городами соседних стран.

Новые направления до конца года

В Комитете гражданской авиации также сообщили о планах открыть дополнительные международные маршруты до конца года. Среди них:

  • Алматы – Варшава
  • Ханой – Алматы – Прага
  • Астана – Ларнака
  • Алматы – Ларнака
  • Астана – Улан-Батор
  • Шымкент – Баку

Также планируется увеличить частоту полетов по уже действующим направлениям, включая Китай, Россию, Турцию и Узбекистан.

Сезонные рейсы к курортам Казахстана

Отдельное внимание уделено внутреннему туризму. В летний период будут запущены субсидированные рейсы к популярным курортным зонам страны:

  • Алматы – Балхаш
  • Астана – Урджар
  • Астана – Ушарал
  • Алматы – Урджар
  • Алматы – Ушарал
  • Астана – Балхаш

Эти маршруты направлены на повышение доступности отдыха внутри страны.

Общая картина авиасообщения

По данным Комитета гражданской авиации, на сегодняшний день из Казахстана выполняются рейсы в 25 стран по 113 маршрутам.

Наиболее востребованные направления у пассажиров:
Турция, ОАЭ, Узбекистан, Китай, Россия, Катар, Южная Корея, Египет, Вьетнам и Грузия.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь