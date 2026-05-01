«Эффект толпы»: почему казахстанцы штурмуют обменники именно тогда, когда нужно продавать

Казахстанцы нередко теряют деньги при операциях с долларом из-за эмоциональных решений и отсутствия финансовой стратегии. Эксперты объяснили, в чем заключается ключевая ошибка и как ее избежать, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Финансовые аналитики отмечают, что большинство граждан совершают типичную ошибку — покупают доллар во время роста курса и продают, когда он падает.
По словам аналитика Андрея Чеботарева, такое поведение связано с низким уровнем доверия к тенге и попыткой «спасти» сбережения в момент нестабильности. Однако именно это и приводит к убыткам.
Статистика показывает, что спрос на валюту растет тогда, когда доллар уже подорожал, и снижается, когда он дешевеет — то есть население действует противоположно выгодной стратегии.
Эксперты выделяют несколько причин финансовых ошибок:
При этом аналитики подчеркивают: ключевая проблема — не сам курс доллара, а стратегия поведения людей.
Специалисты отмечают, что важно заранее определить цель накоплений.
Отдельно эксперты советуют сначала сформировать «финансовую подушку» — сумму, равную 3–6 месячным расходам.
Одним из наиболее устойчивых способов считается стратегия регулярных покупок валюты.
Суть проста:
покупать доллары небольшими фиксированными суммами через равные промежутки времени — например, ежемесячно.
Такой подход позволяет:
Эксперты приводят наглядное сравнение.
Если купить 1000 долларов единоразово по высокому курсу, при последующем снижении можно получить «бумажный убыток».
Но если покупать валюту частями в течение нескольких месяцев, итоговая средняя стоимость оказывается ниже, а влияние колебаний курса — меньше.
В результате разница может составлять десятки тысяч тенге в пользу регулярного подхода.
Финансовые аналитики сходятся во мнении: потери при покупке валюты чаще связаны не с курсом доллара, а с отсутствием стратегии.
Регулярные покупки, четкие цели и контроль эмоций позволяют значительно снизить риски и избежать типичных ошибок населения.
