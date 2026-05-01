«Эффект толпы»: почему казахстанцы штурмуют обменники именно тогда, когда нужно продавать

Казахстанцы нередко теряют деньги при операциях с долларом из-за эмоциональных решений и отсутствия финансовой стратегии. Эксперты объяснили, в чем заключается ключевая ошибка и как ее избежать, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Shutterstock

Неправильное поведение на валютном рынке

Финансовые аналитики отмечают, что большинство граждан совершают типичную ошибку — покупают доллар во время роста курса и продают, когда он падает.

По словам аналитика Андрея Чеботарева, такое поведение связано с низким уровнем доверия к тенге и попыткой «спасти» сбережения в момент нестабильности. Однако именно это и приводит к убыткам.

Статистика показывает, что спрос на валюту растет тогда, когда доллар уже подорожал, и снижается, когда он дешевеет — то есть население действует противоположно выгодной стратегии.

Почему казахстанцы теряют деньги

Эксперты выделяют несколько причин финансовых ошибок:

отсутствие четкого финансового плана

эмоциональные решения на фоне колебаний курса

страх упустить выгоду

покупка валюты «на всю сумму» за один раз

отсутствие долгосрочной цели накоплений

При этом аналитики подчеркивают: ключевая проблема — не сам курс доллара, а стратегия поведения людей.

Роль финансовых целей

Специалисты отмечают, что важно заранее определить цель накоплений.

Если деньги нужны в течение 1–2 лет, чаще выгоднее хранить их в тенге на депозитах с высокой ставкой.

Если речь идет о долгосрочных целях (3–5 лет и более), часть сбережений может быть переведена в иностранную валюту для защиты от инфляции.

Отдельно эксперты советуют сначала сформировать «финансовую подушку» — сумму, равную 3–6 месячным расходам.

Как избежать потерь на курсе доллара

Одним из наиболее устойчивых способов считается стратегия регулярных покупок валюты.

Суть проста:

покупать доллары небольшими фиксированными суммами через равные промежутки времени — например, ежемесячно.

Такой подход позволяет:

сгладить влияние резких скачков курса

избежать покупки валюты на пике

сформировать среднюю цену покупки (усреднение)

Пример: разовая покупка против усреднения

Эксперты приводят наглядное сравнение.

Если купить 1000 долларов единоразово по высокому курсу, при последующем снижении можно получить «бумажный убыток».

Но если покупать валюту частями в течение нескольких месяцев, итоговая средняя стоимость оказывается ниже, а влияние колебаний курса — меньше.

В результате разница может составлять десятки тысяч тенге в пользу регулярного подхода.

Итог

Финансовые аналитики сходятся во мнении: потери при покупке валюты чаще связаны не с курсом доллара, а с отсутствием стратегии.

Регулярные покупки, четкие цели и контроль эмоций позволяют значительно снизить риски и избежать типичных ошибок населения.