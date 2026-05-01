01.05.2026, 15:47

«Эффект толпы»: почему казахстанцы штурмуют обменники именно тогда, когда нужно продавать

Новости Казахстана

Казахстанцы нередко теряют деньги при операциях с долларом из-за эмоциональных решений и отсутствия финансовой стратегии. Эксперты объяснили, в чем заключается ключевая ошибка и как ее избежать, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Неправильное поведение на валютном рынке

Финансовые аналитики отмечают, что большинство граждан совершают типичную ошибку — покупают доллар во время роста курса и продают, когда он падает.

По словам аналитика Андрея Чеботарева, такое поведение связано с низким уровнем доверия к тенге и попыткой «спасти» сбережения в момент нестабильности. Однако именно это и приводит к убыткам.

Статистика показывает, что спрос на валюту растет тогда, когда доллар уже подорожал, и снижается, когда он дешевеет — то есть население действует противоположно выгодной стратегии.

Почему казахстанцы теряют деньги

Эксперты выделяют несколько причин финансовых ошибок:

  • отсутствие четкого финансового плана
  • эмоциональные решения на фоне колебаний курса
  • страх упустить выгоду
  • покупка валюты «на всю сумму» за один раз
  • отсутствие долгосрочной цели накоплений

При этом аналитики подчеркивают: ключевая проблема — не сам курс доллара, а стратегия поведения людей.

Роль финансовых целей

Специалисты отмечают, что важно заранее определить цель накоплений.

  • Если деньги нужны в течение 1–2 лет, чаще выгоднее хранить их в тенге на депозитах с высокой ставкой.
  • Если речь идет о долгосрочных целях (3–5 лет и более), часть сбережений может быть переведена в иностранную валюту для защиты от инфляции.

Отдельно эксперты советуют сначала сформировать «финансовую подушку» — сумму, равную 3–6 месячным расходам.

Как избежать потерь на курсе доллара

Одним из наиболее устойчивых способов считается стратегия регулярных покупок валюты.

Суть проста:
покупать доллары небольшими фиксированными суммами через равные промежутки времени — например, ежемесячно.

Такой подход позволяет:

  • сгладить влияние резких скачков курса
  • избежать покупки валюты на пике
  • сформировать среднюю цену покупки (усреднение)

Пример: разовая покупка против усреднения

Эксперты приводят наглядное сравнение.

Если купить 1000 долларов единоразово по высокому курсу, при последующем снижении можно получить «бумажный убыток».

Но если покупать валюту частями в течение нескольких месяцев, итоговая средняя стоимость оказывается ниже, а влияние колебаний курса — меньше.

В результате разница может составлять десятки тысяч тенге в пользу регулярного подхода.

Итог

Финансовые аналитики сходятся во мнении: потери при покупке валюты чаще связаны не с курсом доллара, а с отсутствием стратегии.

Регулярные покупки, четкие цели и контроль эмоций позволяют значительно снизить риски и избежать типичных ошибок населения.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь