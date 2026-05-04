18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.91
542.16
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.05.2026, 07:14

Сколько кредитных карт одновременно «разрешено» иметь в Казахстане

Новости Казахстана 0 966

Формального ограничения на количество кредитных карт в Казахстане нет, однако на практике банки опираются на три ключевых фактора, которые могут повлиять на одобрение новых заявок, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Закон не ограничивает количество кредитных карт

В Казахстане действующее законодательство не устанавливает лимита на количество кредитных карт, которыми может владеть один человек.

Ни Закон «О банках и банковской деятельности», ни Закон «О платежах и платёжных системах» не содержат запрета на оформление нескольких карт в разных банках.

Каждая кредитная карта оформляется как отдельный договор с банком, который самостоятельно принимает решение о выдаче кредита.

При этом для кредитных карт действует упрощённый режим: при лимите до 150-кратного месячного расчётного показателя (МРП) банки могут не применять стандартную проверку долговой нагрузки. В 2026 году это примерно до 589 800 тенге.

Банки видят все ваши кредиты через бюро

Несмотря на отсутствие запрета, каждая новая заявка на кредитную карту проверяется через кредитное бюро.

В отчёте отражаются:

  • все действующие кредиты;
  • кредитные карты в других банках;
  • рассрочки и займы.

Даже неиспользованный лимит по карте учитывается как потенциальная долговая нагрузка. Поэтому наличие «пустой» кредитки с высоким лимитом может снизить шанс одобрения новой заявки.

Коэффициент долговой нагрузки — главный ограничитель

Основным инструментом контроля остаётся коэффициент долговой нагрузки (КДН). Он показывает, какую часть дохода заёмщик уже тратит на обслуживание долгов.

В Казахстане установлен предельный уровень — 50% от дохода.

При расчёте банки часто учитывают не фактический долг, а потенциальные обязательства по кредитным картам, исходя из их лимита.

Пример нагрузки при нескольких картах

Если у заёмщика доход 400 000 тенге и несколько кредитных карт с суммарным лимитом 1,2 млн тенге, банки могут учитывать минимальные платежи от всех лимитов, что существенно увеличивает расчётную нагрузку.

В результате даже при стабильном доходе новые кредитные карты могут быть недоступны из-за достижения порога КДН.

Добровольный запрет может заблокировать кредиты

Ещё один фактор — добровольный отказ от кредитования.

Гражданин может установить запрет через кредитное бюро или портал eGov. В этом случае банки обязаны отклонять заявки на кредиты и кредитные карты независимо от дохода и кредитной истории.

Этот механизм чаще используется для защиты от мошенничества, но иногда становится причиной неожиданных отказов в банках.

Как банки оценивают заявки на несколько карт

Финансовые организации используют скоринговые системы, которые учитывают:

  • количество действующих кредитных продуктов;
  • частоту подачи заявок;
  • общий кредитный лимит;
  • историю использования кредитных средств.

Слишком частые заявки на новые карты могут восприниматься как повышенный риск.

Практика: сколько карт можно иметь на самом деле

Формально ограничений нет, но на практике всё зависит от дохода и кредитной нагрузки.

При стабильном доходе казахстанцы могут иметь:

  • 2–3 кредитные карты без серьёзных ограничений;
  • больше — только при низкой долговой нагрузке и хорошем кредитном рейтинге.

Однако каждая новая карта уменьшает доступный «кредитный запас» за счёт роста потенциальной нагрузки.

Советы тем, кто хочет несколько кредитных карт

Финансовые эксперты рекомендуют учитывать несколько правил:

  • оформлять карты поэтапно, а не одновременно;
  • закрывать неиспользуемые кредитные линии;
  • следить за уровнем долговой нагрузки;
  • сравнивать не только льготный период, но и ГЭСВ.

Реальная стоимость кредитной карты может существенно отличаться от рекламных условий, если не укладываться в беспроцентный период.

Итог

В Казахстане можно иметь любое количество кредитных карт, однако фактические ограничения создаются не законом, а банковской системой оценки рисков.

Ключевыми факторами остаются кредитная история, уровень долговой нагрузки и общий лимит по всем кредитным продуктам.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь