Сколько кредитных карт одновременно «разрешено» иметь в Казахстане

Формального ограничения на количество кредитных карт в Казахстане нет, однако на практике банки опираются на три ключевых фактора, которые могут повлиять на одобрение новых заявок, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.
В Казахстане действующее законодательство не устанавливает лимита на количество кредитных карт, которыми может владеть один человек.
Ни Закон «О банках и банковской деятельности», ни Закон «О платежах и платёжных системах» не содержат запрета на оформление нескольких карт в разных банках.
Каждая кредитная карта оформляется как отдельный договор с банком, который самостоятельно принимает решение о выдаче кредита.
При этом для кредитных карт действует упрощённый режим: при лимите до 150-кратного месячного расчётного показателя (МРП) банки могут не применять стандартную проверку долговой нагрузки. В 2026 году это примерно до 589 800 тенге.
Несмотря на отсутствие запрета, каждая новая заявка на кредитную карту проверяется через кредитное бюро.
В отчёте отражаются:
Даже неиспользованный лимит по карте учитывается как потенциальная долговая нагрузка. Поэтому наличие «пустой» кредитки с высоким лимитом может снизить шанс одобрения новой заявки.
Основным инструментом контроля остаётся коэффициент долговой нагрузки (КДН). Он показывает, какую часть дохода заёмщик уже тратит на обслуживание долгов.
В Казахстане установлен предельный уровень — 50% от дохода.
При расчёте банки часто учитывают не фактический долг, а потенциальные обязательства по кредитным картам, исходя из их лимита.
Если у заёмщика доход 400 000 тенге и несколько кредитных карт с суммарным лимитом 1,2 млн тенге, банки могут учитывать минимальные платежи от всех лимитов, что существенно увеличивает расчётную нагрузку.
В результате даже при стабильном доходе новые кредитные карты могут быть недоступны из-за достижения порога КДН.
Ещё один фактор — добровольный отказ от кредитования.
Гражданин может установить запрет через кредитное бюро или портал eGov. В этом случае банки обязаны отклонять заявки на кредиты и кредитные карты независимо от дохода и кредитной истории.
Этот механизм чаще используется для защиты от мошенничества, но иногда становится причиной неожиданных отказов в банках.
Финансовые организации используют скоринговые системы, которые учитывают:
Слишком частые заявки на новые карты могут восприниматься как повышенный риск.
Формально ограничений нет, но на практике всё зависит от дохода и кредитной нагрузки.
При стабильном доходе казахстанцы могут иметь:
Однако каждая новая карта уменьшает доступный «кредитный запас» за счёт роста потенциальной нагрузки.
Финансовые эксперты рекомендуют учитывать несколько правил:
Реальная стоимость кредитной карты может существенно отличаться от рекламных условий, если не укладываться в беспроцентный период.
В Казахстане можно иметь любое количество кредитных карт, однако фактические ограничения создаются не законом, а банковской системой оценки рисков.
Ключевыми факторами остаются кредитная история, уровень долговой нагрузки и общий лимит по всем кредитным продуктам.
