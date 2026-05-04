Сколько кредитных карт одновременно «разрешено» иметь в Казахстане

Формального ограничения на количество кредитных карт в Казахстане нет, однако на практике банки опираются на три ключевых фактора, которые могут повлиять на одобрение новых заявок, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Закон не ограничивает количество кредитных карт

В Казахстане действующее законодательство не устанавливает лимита на количество кредитных карт, которыми может владеть один человек.

Ни Закон «О банках и банковской деятельности», ни Закон «О платежах и платёжных системах» не содержат запрета на оформление нескольких карт в разных банках.

Каждая кредитная карта оформляется как отдельный договор с банком, который самостоятельно принимает решение о выдаче кредита.

При этом для кредитных карт действует упрощённый режим: при лимите до 150-кратного месячного расчётного показателя (МРП) банки могут не применять стандартную проверку долговой нагрузки. В 2026 году это примерно до 589 800 тенге.

Банки видят все ваши кредиты через бюро

Несмотря на отсутствие запрета, каждая новая заявка на кредитную карту проверяется через кредитное бюро.

В отчёте отражаются:

все действующие кредиты;

кредитные карты в других банках;

рассрочки и займы.

Даже неиспользованный лимит по карте учитывается как потенциальная долговая нагрузка. Поэтому наличие «пустой» кредитки с высоким лимитом может снизить шанс одобрения новой заявки.

Коэффициент долговой нагрузки — главный ограничитель

Основным инструментом контроля остаётся коэффициент долговой нагрузки (КДН). Он показывает, какую часть дохода заёмщик уже тратит на обслуживание долгов.

В Казахстане установлен предельный уровень — 50% от дохода.

При расчёте банки часто учитывают не фактический долг, а потенциальные обязательства по кредитным картам, исходя из их лимита.

Пример нагрузки при нескольких картах

Если у заёмщика доход 400 000 тенге и несколько кредитных карт с суммарным лимитом 1,2 млн тенге, банки могут учитывать минимальные платежи от всех лимитов, что существенно увеличивает расчётную нагрузку.

В результате даже при стабильном доходе новые кредитные карты могут быть недоступны из-за достижения порога КДН.

Добровольный запрет может заблокировать кредиты

Ещё один фактор — добровольный отказ от кредитования.

Гражданин может установить запрет через кредитное бюро или портал eGov. В этом случае банки обязаны отклонять заявки на кредиты и кредитные карты независимо от дохода и кредитной истории.

Этот механизм чаще используется для защиты от мошенничества, но иногда становится причиной неожиданных отказов в банках.

Как банки оценивают заявки на несколько карт

Финансовые организации используют скоринговые системы, которые учитывают:

количество действующих кредитных продуктов;

частоту подачи заявок;

общий кредитный лимит;

историю использования кредитных средств.

Слишком частые заявки на новые карты могут восприниматься как повышенный риск.

Практика: сколько карт можно иметь на самом деле

Формально ограничений нет, но на практике всё зависит от дохода и кредитной нагрузки.

При стабильном доходе казахстанцы могут иметь:

2–3 кредитные карты без серьёзных ограничений;

больше — только при низкой долговой нагрузке и хорошем кредитном рейтинге.

Однако каждая новая карта уменьшает доступный «кредитный запас» за счёт роста потенциальной нагрузки.

Советы тем, кто хочет несколько кредитных карт

Финансовые эксперты рекомендуют учитывать несколько правил:

оформлять карты поэтапно, а не одновременно;

закрывать неиспользуемые кредитные линии;

следить за уровнем долговой нагрузки;

сравнивать не только льготный период, но и ГЭСВ.

Реальная стоимость кредитной карты может существенно отличаться от рекламных условий, если не укладываться в беспроцентный период.

Итог

В Казахстане можно иметь любое количество кредитных карт, однако фактические ограничения создаются не законом, а банковской системой оценки рисков.

Ключевыми факторами остаются кредитная история, уровень долговой нагрузки и общий лимит по всем кредитным продуктам.