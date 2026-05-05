Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
05.05.2026, 17:34

В Казахстане массово приостановили выплаты по инвалидности: в чем причина

В Казахстане обнаружены массовые нарушения при оформлении инвалидности. Часть социальных выплат уже приостановлена, а материалы переданы в правоохранительные органы, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz

Проверка выявила сотни подозрительных документов

В Казахстане в ходе проверки медицинских документов, необходимых для установления инвалидности, зафиксировано 167 случаев с признаками возможной фальсификации. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Речь идет о документации, на основании которой гражданам присваивается статус инвалидности и назначаются социальные выплаты.

Документы «под копирку»: как выявили нарушения

По данным ведомства, специалисты обнаружили тревожную тенденцию — оформление медицинских заключений с практически идентичным содержанием для разных пациентов.

Среди ключевых нарушений:

  • использование типовых дублирующих выписок;
  • совпадение анамнеза, результатов анализов и заключений врачей;
  • оформление документов, где менялись только личные данные пациентов и даты обследований;
  • сохранение одинакового основного текста медицинских заключений.

Фактически речь идет о случаях, когда медицинские документы могли составляться «под копирку», что ставит под сомнение достоверность установленной инвалидности.

Начаты повторные проверки и контрольные освидетельствования

После выявления нарушений уполномоченные органы начали масштабную проверку.

В частности:

  • территориальным подразделениям направлены поручения провести дополнительные проверки;
  • назначены контрольные освидетельствования;
  • на текущий момент уже проведено 73 повторных обследования.

Такие меры направлены на подтверждение или опровержение ранее установленного статуса инвалидности.

Выплаты приостановлены до выяснения обстоятельств

По всем подозрительным случаям государство уже приняло меры:

  • социальные выплаты временно приостановлены;
  • при подтверждении нарушений будет проведен пересмотр решений об инвалидности;
  • возможна отмена ранее назначенных выплат.

В Минтруда подчеркнули, что все действия осуществляются строго в рамках действующего законодательства.

Материалы переданы в правоохранительные органы

Все выявленные факты направлены для дальнейшего разбирательства в компетентные структуры, включая:

  • органы прокуратуры;
  • департаменты экономических расследований.

По итогам проверок будут приняты процессуальные решения, в том числе при наличии оснований — возбуждение дел.

Усиление контроля за системой соцвыплат

Ситуация с выявленными нарушениями может привести к усилению контроля в сфере установления инвалидности в Казахстане.

Ожидается, что:

  • процедуры оформления станут более строгими;
  • контроль за медицинской документацией усилится;
  • ответственность за нарушения может быть ужесточена.
Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь