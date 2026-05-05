В Казахстане массово приостановили выплаты по инвалидности: в чем причина

В Казахстане обнаружены массовые нарушения при оформлении инвалидности. Часть социальных выплат уже приостановлена, а материалы переданы в правоохранительные органы, сообщает Lada.kz.
В Казахстане в ходе проверки медицинских документов, необходимых для установления инвалидности, зафиксировано 167 случаев с признаками возможной фальсификации. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Речь идет о документации, на основании которой гражданам присваивается статус инвалидности и назначаются социальные выплаты.
По данным ведомства, специалисты обнаружили тревожную тенденцию — оформление медицинских заключений с практически идентичным содержанием для разных пациентов.
Фактически речь идет о случаях, когда медицинские документы могли составляться «под копирку», что ставит под сомнение достоверность установленной инвалидности.
После выявления нарушений уполномоченные органы начали масштабную проверку.
Такие меры направлены на подтверждение или опровержение ранее установленного статуса инвалидности.
В Минтруда подчеркнули, что все действия осуществляются строго в рамках действующего законодательства.
По итогам проверок будут приняты процессуальные решения, в том числе при наличии оснований — возбуждение дел.
Ситуация с выявленными нарушениями может привести к усилению контроля в сфере установления инвалидности в Казахстане.
