05.05.2026, 20:48

В ночь на 6 мая казахстанцы увидят метеорный поток от кометы Галлея

Новости Казахстана

Казахстанцы в ночь с 5 на 6 мая 2026 года смогут наблюдать один из самых заметных метеорных потоков весны — Эта-Аквариды, связанный с остатками знаменитой кометы Галлея. Астрономы отмечают, что это будет последний шанс увидеть яркое небесное явление до августа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Когда и где будет видно «звездный дождь»

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, Земля в эту ночь проходит через шлейф частиц, оставленных кометой Галлея. В результате в небе появляется метеорный поток Эта-Аквариды.

Для жителей Казахстана наиболее благоприятное время наблюдения — предрассветные часы, когда радиант потока поднимается над горизонтом. В некоторых регионах отдельные метеоры могут быть заметны уже около полуночи, хотя основная активность придется ближе к утру.

Как возникает метеорный поток

Эта-Аквариды формируются, когда Земля проходит через область космической пыли и мелких частиц, оставленных кометой Галлея на своей орбите. При входе в атмосферу эти частицы сгорают, создавая эффект «падающих звезд».

Как поясняют ученые, поток состоит из частиц разного размера — от мелкой пыли до более крупных камешков, что делает явление особенно зрелищным при ясном небе.

Что говорят ученые о яркости явления

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии отмечают, что поток Эта-Аквариды считается одним из наиболее активных в году, хотя его наблюдение зависит от положения радианта над горизонтом.

По оценкам астрономов, в пиковые периоды можно фиксировать от 60 до 100 метеоров в час. При этом часть траекторий может быть видна даже тогда, когда основной источник еще находится низко над горизонтом.

Редкое окно для наблюдений

Особенность этого метеорного потока в том, что он доступен для наблюдения сравнительно короткое время. Радиант быстро поднимается и также быстро уходит из оптимальной зоны видимости, что ограничивает период наблюдений.

Ученые подчеркивают, что сама комета Галлея вернется в окрестности Земли только летом 2061 года, поэтому текущие метеорные потоки остаются единственной возможностью наблюдать ее «след» в космосе.

Когда ждать следующий звездопад

Следующим крупным и наиболее известным метеорным потоком станут Персеиды, пик которых ожидается 12–13 августа. По оценкам астрономов, именно они считаются самым ярким и стабильным звездопадом года.

