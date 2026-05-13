МИД Казахстана меняет правила возвращения домой

Министерство иностранных дел РК инициировало поправки в правила оформления временных документов для казахстанцев, находящихся за рубежом. Главное нововведение касается продления срока действия «свидетельства на возвращение», сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан представило на общественное обсуждение проект постановления, который вносит существенные коррективы в текущий регламент работы с документами. Речь идет о внесении изменений в приказ, регулирующий правила оформления, выдачи, замены, а также изъятия и уничтожения свидетельств на возвращение.
Основная причина пересмотра норм — необходимость защиты прав граждан Казахстана, которые оказались в сложных ситуациях за границей (например, при утере или краже паспорта). Текущие сроки действия временного документа часто оказываются недостаточными для решения всех бюрократических и логистических вопросов, связанных с перелетом домой.
Согласно пояснительной записке к проекту, опубликованному на портале «Открытые НПА», разработчики преследуют несколько стратегических целей:
Защита интересов граждан: Обеспечение законного пребывания казахстанцев за рубежом до момента их фактического выезда.
Снижение бюрократической нагрузки: Увеличенный срок позволит избежать повторных обращений в консульства, если рейс был отложен или возникли задержки с транзитными визами.
Повышение эффективности загранучреждений: Оптимизация работы консульских служб за счет сокращения циклов переоформления временных справок.
Проект постановления официально вынесен на стадию публичных консультаций. Это означает, что каждый гражданин или профильный эксперт может внести свои предложения по совершенствованию документа.
Где ознакомиться: Портал «Открытые НПА».
Срок обсуждения: Комментарии и замечания принимаются до 26 мая 2026 года.
Свидетельство на возвращение — это временный документ, удостоверяющий личность, который выдается гражданам Казахстана за рубежом в исключительных случаях. Он необходим, если основной загранпаспорт был утерян, украден или срок его действия истек, а гражданину требуется срочно вернуться на родину. На данный момент документ имеет строго ограниченный период действия, который и планируется пересмотреть в сторону увеличения.
По завершении этапа обсуждений и после подписания постановления, новые правила вступят в силу по истечении установленного законом срока (обычно 10 календарных дней после официального опубликования).
Комментарии0 комментарий(ев)