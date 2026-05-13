МИД Казахстана меняет правила возвращения домой

Министерство иностранных дел РК инициировало поправки в правила оформления временных документов для казахстанцев, находящихся за рубежом. Главное нововведение касается продления срока действия «свидетельства на возвращение», сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Реформа порядка возвращения: зачем нужны изменения

Министерство иностранных дел Республики Казахстан представило на общественное обсуждение проект постановления, который вносит существенные коррективы в текущий регламент работы с документами. Речь идет о внесении изменений в приказ, регулирующий правила оформления, выдачи, замены, а также изъятия и уничтожения свидетельств на возвращение.

Основная причина пересмотра норм — необходимость защиты прав граждан Казахстана, которые оказались в сложных ситуациях за границей (например, при утере или краже паспорта). Текущие сроки действия временного документа часто оказываются недостаточными для решения всех бюрократических и логистических вопросов, связанных с перелетом домой.

Ключевые цели нового законопроекта

Согласно пояснительной записке к проекту, опубликованному на портале «Открытые НПА», разработчики преследуют несколько стратегических целей:

Защита интересов граждан: Обеспечение законного пребывания казахстанцев за рубежом до момента их фактического выезда. Снижение бюрократической нагрузки: Увеличенный срок позволит избежать повторных обращений в консульства, если рейс был отложен или возникли задержки с транзитными визами. Повышение эффективности загранучреждений: Оптимизация работы консульских служб за счет сокращения циклов переоформления временных справок.

Как принять участие в обсуждении?

Проект постановления официально вынесен на стадию публичных консультаций. Это означает, что каждый гражданин или профильный эксперт может внести свои предложения по совершенствованию документа.

Где ознакомиться: Портал «Открытые НПА».

Срок обсуждения: Комментарии и замечания принимаются до 26 мая 2026 года.

Справочно: что такое свидетельство на возвращение?

Свидетельство на возвращение — это временный документ, удостоверяющий личность, который выдается гражданам Казахстана за рубежом в исключительных случаях. Он необходим, если основной загранпаспорт был утерян, украден или срок его действия истек, а гражданину требуется срочно вернуться на родину. На данный момент документ имеет строго ограниченный период действия, который и планируется пересмотреть в сторону увеличения.

По завершении этапа обсуждений и после подписания постановления, новые правила вступят в силу по истечении установленного законом срока (обычно 10 календарных дней после официального опубликования).