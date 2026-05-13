Рубль по 6,28 тенге ставит экономику Казахстана в неудобное положение: к чему готовиться

За последний месяц российская валюта заметно подорожала по отношению к тенге. Курс рубля на Казахстанской фондовой бирже вновь достиг уровней сентября прошлого года, что уже начинает отражаться на расчетах бизнеса и стоимости импорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Рубль вернулся к максимумам последних месяцев

Российская валюта продолжает укрепляться к тенге. Если еще в марте рубль торговался на уровне около 5,57 тенге, то сейчас его курс на KASE поднялся примерно до 6,28 тенге. Таким образом, рубль фактически вернулся к показателям середины сентября 2025 года.

Укрепление российской валюты происходит на фоне роста нефтяных доходов России и высокой экспортной выручки, несмотря на действия российского Минфина по покупке иностранной валюты и золота.

Почему рубль начал расти

С 8 мая по 4 июня Министерство финансов России запустило операции по покупке иностранной валюты и золота на сумму 110,3 млрд рублей. Ежедневный объем таких операций оценивается в 5,8 млрд рублей.

Обычно подобные меры оказывают давление на курс рубля. Когда государство активно скупает валюту, спрос на нее увеличивается, а национальная валюта, как правило, начинает дешеветь.

Однако сейчас ситуация развивается по другому сценарию.

Главным фактором поддержки рубля остается дорогая нефть. Стоимость нефти марки Brent удерживается выше отметки в 100 долларов за баррель, а нефтегазовые доходы российского бюджета в апреле выросли почти на 39% по сравнению с мартом.

На фоне значительного притока экспортной выручки валютные покупки Минфина оказались практически незаметны для рынка.

Финансовый аналитик Наталья Ващелюк отметила, что объем майских покупок валюты оказался существенно ниже ожиданий рынка, что дополнительно поддержало российскую валюту.

По ее словам, именно это стало одной из причин укрепления рубля во второй половине прошлой недели.

Рубль укрепляется и к доллару, и к юаню

С начала мая российская валюта усилила позиции сразу по нескольким направлениям.

Курс доллара за это время снизился примерно с 75,34 до 74,29 рубля. Одновременно курс юаня опустился с 11,02 до 10,93 рубля.

Таким образом, рубль прибавил около 1,4% к доллару и почти 0,8% к китайской валюте всего за несколько дней.

Эксперты отмечают, что текущую динамику во многом поддерживает высокий объем экспортной выручки российских компаний.

Почему курс рубля важен для Казахстана

Для Казахстана изменение курса рубля давно стало одним из ключевых факторов для бизнеса и торговли.

По данным Национального банка Казахстана, рубль активно используется во взаиморасчетах между предприятиями разных отраслей экономики.

В обрабатывающей промышленности расчеты в рублях используют 64% компаний. В торговле этот показатель достигает 54,8%, в горнодобывающем секторе — 42%, в транспорте и складировании — 38,3%, а в сельском хозяйстве — почти 39%.

Это означает, что укрепление российской валюты напрямую влияет на себестоимость товаров, импортные цены и расходы казахстанских компаний.

Чем дороже становится рубль, тем выше могут быть затраты бизнеса на закупку российского сырья, оборудования и продукции.

Может ли рубль снова ослабнуть

Несмотря на текущее укрепление, аналитики считают, что ситуация может измениться уже в ближайшие месяцы.

Наталья Ващелюк не исключает, что нынешние небольшие объемы валютных покупок связаны с техническими особенностями расчетов. По ее мнению, уже в июне российский Минфин может увеличить объем операций на валютном рынке.

Кроме того, на курс рубля продолжают влиять импорт, движение капитала, спрос на иностранную валюту и политика Центробанка России.

Аналитик Владимир Чернов считает, что пока высокие цены на нефть и экспортная выручка сохраняются, резкого ослабления рубля ожидать сложно.

В то же время эксперт Дмитрий Бабин полагает, что в более долгосрочной перспективе российская валюта может перейти к умеренному снижению.

Среди факторов риска он называет восстановление импорта и возможное смягчение денежно-кредитной политики в России.

По мнению эксперта, сравнительно слабый спрос государства на валюту может свидетельствовать о недостаточно быстром росте нефтегазовых доходов, несмотря на подорожание нефти весной.

Что это означает для Казахстана

Текущая ситуация показывает, насколько сильно курс рубля зависит от нефтяного рынка и экспортных доходов России.

Пока нефтяные цены остаются высокими, российская валюта сохраняет устойчивость даже на фоне валютных интервенций государства.

Для Казахстана это означает сохранение относительно дорогого рубля в расчетах с российскими партнерами, а также возможный рост затрат на импорт товаров и сырья из России в ближайшей перспективе.