Масштабные зачистки в «Казахмысе»: МВД раскрыло многомиллионные схемы хищений

В Казахстане пресечена деятельность преступных групп, причастных к хищениям на предприятиях корпорации «Казахмыс». Возмещена большая часть ущерба, ведутся следственные действия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Рolisia.kz.
Министерство внутренних дел Казахстана на системной основе усиливает меры по обеспечению законности и экономической безопасности на стратегически важных и градообразующих предприятиях страны.
Особое внимание уделяется выявлению и пресечению теневых схем, хищений и других противоправных действий, наносящих ущерб промышленному сектору.
По данным ведомства, работа ведется в постоянном режиме, а приоритетом является защита крупных производственных объектов от организованной преступной деятельности.
В области Ұлытау с прошлого года полицией пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к хищениям с территории ТОО «Корпорация Казахмыс».
По информации МВД, в результате оперативных мероприятий удалось возместить 94,5% причиненного ущерба.
Часть участников преступных групп уже осуждена. По данным следствия, они действовали под руководством местных криминальных элементов и организовали схему хищения сплавов руды с высоким содержанием драгоценных металлов.
Правоохранительные органы сообщают, что только в текущем году было раскрыто четыре эпизода краж с крупным ущербом.
Особое внимание привлек случай, выявленный 7 мая, когда была пресечена схема хищения топлива с территории предприятия.
В ходе оперативных мероприятий задержаны подозреваемые, которых считают причастными к организации незаконного вывоза и последующей реализации горюче-смазочных материалов.
В рамках дела изъято более одной тонны топлива, крупная сумма денежных средств, транспортные средства, а также оружие с боеприпасами.
Следствие установило, что преступная схема строилась на фиктивных заправках спецтехники и подделке документации.
Также выявлены факты возможного содействия со стороны отдельных сотрудников охранных структур предприятия.
В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Специалисты анализируют финансово-хозяйственную документацию и устанавливают полный размер ущерба.
По предварительным данным, сумма ущерба может быть квалифицирована как особо крупная.
В МВД подчеркивают, что работа по выявлению и пресечению подобных преступных схем на стратегических объектах будет продолжена.
