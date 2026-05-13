18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.63
547.69
6.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.05.2026, 08:30

Масштабные зачистки в «Казахмысе»: МВД раскрыло многомиллионные схемы хищений

Новости Казахстана 0 1 556

В Казахстане пресечена деятельность преступных групп, причастных к хищениям на предприятиях корпорации «Казахмыс». Возмещена большая часть ущерба, ведутся следственные действия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Рolisia.kz.

Фото: kazakhmys.kz
Фото: kazakhmys.kz

Борьба с хищениями на стратегических предприятиях

Министерство внутренних дел Казахстана на системной основе усиливает меры по обеспечению законности и экономической безопасности на стратегически важных и градообразующих предприятиях страны.

Особое внимание уделяется выявлению и пресечению теневых схем, хищений и других противоправных действий, наносящих ущерб промышленному сектору.

По данным ведомства, работа ведется в постоянном режиме, а приоритетом является защита крупных производственных объектов от организованной преступной деятельности.

Преступные схемы на объектах «Казахмыс»

В области Ұлытау с прошлого года полицией пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к хищениям с территории ТОО «Корпорация Казахмыс».

По информации МВД, в результате оперативных мероприятий удалось возместить 94,5% причиненного ущерба.

Часть участников преступных групп уже осуждена. По данным следствия, они действовали под руководством местных криминальных элементов и организовали схему хищения сплавов руды с высоким содержанием драгоценных металлов.

Новые факты хищений в 2026 году

Правоохранительные органы сообщают, что только в текущем году было раскрыто четыре эпизода краж с крупным ущербом.

Особое внимание привлек случай, выявленный 7 мая, когда была пресечена схема хищения топлива с территории предприятия.

В ходе оперативных мероприятий задержаны подозреваемые, которых считают причастными к организации незаконного вывоза и последующей реализации горюче-смазочных материалов.

Изъятие топлива, денег и оружия

В рамках дела изъято более одной тонны топлива, крупная сумма денежных средств, транспортные средства, а также оружие с боеприпасами.

Следствие установило, что преступная схема строилась на фиктивных заправках спецтехники и подделке документации.

Также выявлены факты возможного содействия со стороны отдельных сотрудников охранных структур предприятия.

Следствие продолжается

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Специалисты анализируют финансово-хозяйственную документацию и устанавливают полный размер ущерба.

По предварительным данным, сумма ущерба может быть квалифицирована как особо крупная.

В МВД подчеркивают, что работа по выявлению и пресечению подобных преступных схем на стратегических объектах будет продолжена.

3
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь