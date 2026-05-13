Масштабные зачистки в «Казахмысе»: МВД раскрыло многомиллионные схемы хищений

В Казахстане пресечена деятельность преступных групп, причастных к хищениям на предприятиях корпорации «Казахмыс». Возмещена большая часть ущерба, ведутся следственные действия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Рolisia.kz.

Борьба с хищениями на стратегических предприятиях

Министерство внутренних дел Казахстана на системной основе усиливает меры по обеспечению законности и экономической безопасности на стратегически важных и градообразующих предприятиях страны.

Особое внимание уделяется выявлению и пресечению теневых схем, хищений и других противоправных действий, наносящих ущерб промышленному сектору.

По данным ведомства, работа ведется в постоянном режиме, а приоритетом является защита крупных производственных объектов от организованной преступной деятельности.

Преступные схемы на объектах «Казахмыс»

В области Ұлытау с прошлого года полицией пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к хищениям с территории ТОО «Корпорация Казахмыс».

По информации МВД, в результате оперативных мероприятий удалось возместить 94,5% причиненного ущерба.

Часть участников преступных групп уже осуждена. По данным следствия, они действовали под руководством местных криминальных элементов и организовали схему хищения сплавов руды с высоким содержанием драгоценных металлов.

Новые факты хищений в 2026 году

Правоохранительные органы сообщают, что только в текущем году было раскрыто четыре эпизода краж с крупным ущербом.

Особое внимание привлек случай, выявленный 7 мая, когда была пресечена схема хищения топлива с территории предприятия.

В ходе оперативных мероприятий задержаны подозреваемые, которых считают причастными к организации незаконного вывоза и последующей реализации горюче-смазочных материалов.

Изъятие топлива, денег и оружия

В рамках дела изъято более одной тонны топлива, крупная сумма денежных средств, транспортные средства, а также оружие с боеприпасами.

Следствие установило, что преступная схема строилась на фиктивных заправках спецтехники и подделке документации.

Также выявлены факты возможного содействия со стороны отдельных сотрудников охранных структур предприятия.

Следствие продолжается

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Специалисты анализируют финансово-хозяйственную документацию и устанавливают полный размер ущерба.

По предварительным данным, сумма ущерба может быть квалифицирована как особо крупная.

В МВД подчеркивают, что работа по выявлению и пресечению подобных преступных схем на стратегических объектах будет продолжена.