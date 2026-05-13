18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.63
547.69
6.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.05.2026, 15:40

В Казахстане объявили войну автодозвону: три главных изменения для абонентов

Новости Казахстана 0 1 087

В Мажилисе рассматривают полный запрет функции автодозвона и внедрение системы идентификации звонков от юридических лиц. Депутаты и правительство намерены защитить казахстанцев от агрессивного маркетинга и повысить прозрачность рынка телекоммуникаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Депутатский запрос: почему автодозвон стал проблемой

13 мая 2026 года в ходе пленарного заседания Мажилиса вопрос комфорта абонентов стал одним из центральных. Депутат Асхат Аймагамбетов выступил с резкой критикой существующей практики «навязчивых» соединений.

Функция автодозвона, которая изначально задумывалась как удобный сервис для автоматического соединения при недоступности абонента, на деле стала инструментом раздражения. По словам депутатов, эта опция часто нарушает личное пространство граждан и требует законодательного регулирования вплоть до полного запрета.

Позиция правительства: маркировка номеров и верификация

На запрос парламентариев ответил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. Он подтвердил, что ведомство готово рассмотреть норму о запрете автодозвона в рамках текущих поправок.

Главные нововведения, которые готовят для казахстанцев:

  • Реестр верифицированных номеров: Все юридические лица будут внесены в специальную базу.

  • Обязательная маркировка: При поступлении звонка на смартфоне будет отображаться название компании (например, банк или оператор связи), что позволит пользователю сразу отсеивать рекламные предложения.

  • Прозрачность: Внедрение системы центров обработки данных позволит точно отслеживать, откуда и с какой целью поступает звонок.

Конкуренция на рынке связи как решение проблем

Помимо технических ограничений, в правительстве делают ставку на рыночные механизмы. На данный момент в Казахстане доминируют три крупных игрока, однако Жаслан Мадиев подчеркнул необходимость привлечения новых операторов.

«Если рынок станет инвестиционно привлекательным для входа дополнительных игроков, здоровая конкуренция естественным образом заставит компании бороться за лояльность клиента, а не навязывать услуги через спам-звонки», — отметил глава министерства.

Что это значит для рядового абонента?

Если поправки будут приняты, эпоха «анонимного» телефонного маркетинга в Казахстане подойдет к концу. Пользователи получат законное право на тишину, а любые попытки автоматического обзвона без согласия абонента могут оказаться вне закона. Ожидается, что интеграция систем маркировки сделает мобильную среду более безопасной, снизив также возможности для телефонного мошенничества.

9
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь