В Казахстане объявили войну автодозвону: три главных изменения для абонентов

В Мажилисе рассматривают полный запрет функции автодозвона и внедрение системы идентификации звонков от юридических лиц. Депутаты и правительство намерены защитить казахстанцев от агрессивного маркетинга и повысить прозрачность рынка телекоммуникаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Депутатский запрос: почему автодозвон стал проблемой

13 мая 2026 года в ходе пленарного заседания Мажилиса вопрос комфорта абонентов стал одним из центральных. Депутат Асхат Аймагамбетов выступил с резкой критикой существующей практики «навязчивых» соединений.

Функция автодозвона, которая изначально задумывалась как удобный сервис для автоматического соединения при недоступности абонента, на деле стала инструментом раздражения. По словам депутатов, эта опция часто нарушает личное пространство граждан и требует законодательного регулирования вплоть до полного запрета.

Позиция правительства: маркировка номеров и верификация

На запрос парламентариев ответил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. Он подтвердил, что ведомство готово рассмотреть норму о запрете автодозвона в рамках текущих поправок.

Главные нововведения, которые готовят для казахстанцев:

Реестр верифицированных номеров: Все юридические лица будут внесены в специальную базу.

Обязательная маркировка: При поступлении звонка на смартфоне будет отображаться название компании (например, банк или оператор связи), что позволит пользователю сразу отсеивать рекламные предложения.

Прозрачность: Внедрение системы центров обработки данных позволит точно отслеживать, откуда и с какой целью поступает звонок.

Конкуренция на рынке связи как решение проблем

Помимо технических ограничений, в правительстве делают ставку на рыночные механизмы. На данный момент в Казахстане доминируют три крупных игрока, однако Жаслан Мадиев подчеркнул необходимость привлечения новых операторов.

«Если рынок станет инвестиционно привлекательным для входа дополнительных игроков, здоровая конкуренция естественным образом заставит компании бороться за лояльность клиента, а не навязывать услуги через спам-звонки», — отметил глава министерства.

Что это значит для рядового абонента?

Если поправки будут приняты, эпоха «анонимного» телефонного маркетинга в Казахстане подойдет к концу. Пользователи получат законное право на тишину, а любые попытки автоматического обзвона без согласия абонента могут оказаться вне закона. Ожидается, что интеграция систем маркировки сделает мобильную среду более безопасной, снизив также возможности для телефонного мошенничества.