В Казахстане легализуют машины с автопилотом — кто их будет штрафовать?

В Казахстане планируют официально утвердить правила допуска автомобилей с автопилотом. Власти намерены установить порядок ввоза, проверки и эксплуатации транспорта с высокой степенью автоматизации управления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кazinform.

В Казахстане разработали проект правил для беспилотных автомобилей

На портале «Открытые НПА» появился проект совместного приказа заместителя Премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК и министра торговли и интеграции. Документ касается утверждения требований и особенностей оценки соответствия автомобилей с условной и высокой автоматизацией управления.

Речь идет о транспортных средствах, которые способны частично или практически полностью выполнять функции водителя с использованием систем автопилота и искусственного интеллекта.

Проект подготовили в соответствии с постановлением Правительства Казахстана от 20 апреля 2026 года, регулирующим вопросы использования высокоавтоматизированного транспорта.

Как будут регулировать автомобили с автопилотом

Согласно проекту документа, в стране хотят внедрить контролируемый механизм ввоза и эксплуатации автомобилей с автопилотом. Предусматривается, что такие машины будут проходить обязательную оценку соответствия техническим требованиям перед допуском к использованию на дорогах.

Также власти намерены определить отдельные правила выпуска в обращение подобных транспортных средств на территории Казахстана.

В документе подчеркивается, что внедрение новых норм связано с необходимостью обеспечить безопасность эксплуатации беспилотного транспорта и установить государственный контроль за использованием подобных технологий.

Автопилот в Казахстане хотят использовать в рамках пилотного проекта

В Министерстве цифрового развития пояснили, что предполагается ограниченное и регулируемое использование автомобилей с высокой автоматизацией управления.

Фактически речь идет о пилотном запуске беспилотного транспорта, который позволит протестировать работу таких машин в реальных условиях, а также оценить готовность инфраструктуры и законодательства к появлению автомобилей нового поколения.

Кроме того, власти планируют определить технические требования, которым должны соответствовать автомобили с автопилотом для допуска к эксплуатации в республике.

Обсуждение документа продлится до июня

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 1 июня 2026 года. После завершения обсуждения документ могут доработать с учетом предложений и замечаний.

Если правила будут утверждены, Казахстан станет одной из стран региона, где использование автомобилей с элементами автопилота начнет регулироваться на официальном уровне.