Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
15.05.2026, 07:13

Штраф 216 тысяч за нелюбовь к монетам: почему банкам в Казахстане опасно «воротить нос» от вашей мелочи

В Казахстане участились споры из-за отказа принимать мелкие монеты в кассах банков и отделениях «Казпочты», что грозит организациям крупными административными штрафами, сообщает Lada.kz. 

Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Социальные сети против банковских правил

Волна обсуждений в казахстанском сегменте интернета поднялась после публикации вирусного поста и ролика, созданного с помощью искусственного интеллекта на платформе pravo.kz.zakon. Сюжет видео, где пожилой женщине отказывают в переводе денег внуку из-за того, что она принесла накопленную мелочь в банке, вызвал живой отклик у аудитории.

Пользователи активно делятся случаями из личного опыта, когда кассиры отказывались пересчитывать «горы» монет, ссылаясь на отсутствие времени или неисправность счетных машин. Однако эксперты напоминают: закон в этой ситуации полностью на стороне клиента.

Закон суров: тенге обязан принять каждый

Согласно законодательству Республики Казахстан, все банкноты и монеты, выпущенные Национальным Банком и официально находящиеся в обращении, являются законным платежным средством. Их обязаны принимать по нарицательной стоимости в любом количестве и в любой точке страны.

Юридическую силу этого требования подтверждает статья 206 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РК). Она четко регламентирует ответственность за «необоснованный отказ в приеме банкнот и монет национальной валюты».

Какие санкции предусмотрены для нарушителей?

  1. Предупреждение: выносится при первом зафиксированном случае нарушения.

  2. Штраф: для организаций и субъектов предпринимательства сумма взыскания может достигать 50 МРП (месячных расчетных показателей), или 216 250 тенге

Алгоритм действий: как защитить свои права

Если вы столкнулись с нежеланием кассира принимать мелочь, юристы рекомендуют не вступать в словесные перепалки, а действовать методично:

  • Требуйте письменный отказ. Это ключевой документ для дальнейшего разбирательства. В нем должна быть указана причина, по которой сотрудник отказывается выполнять операцию.

  • Зафиксируйте инцидент. Снимите видео или запишите разговор на диктофон (предупредив об этом сотрудника), а также попросите свидетелей подтвердить факт отказа.

  • Подайте жалобу. Обратиться можно в администрацию финансового учреждения, а также направить официальное письмо в Национальный Банк РК или оставить обращение через портал eOtinish.

Имеет ли значение количество монет?

Важно понимать, что внутренняя политика банка или «Казпочты» не может стоять выше государственного закона. Даже если клиент принес несколько мешков тенге, сотрудники обязаны их принять.

Тем не менее, эксперты отмечают, что организации имеют право регламентировать технический процесс. Например, при очень больших объемах мелочи вас могут попросить подождать, пока освободится специальный сотрудник, или предложить провести пересчет в специально оборудованной кассе. Однако сама процедура приема денег должна быть осуществлена в любом случае.

Итог прост: любая монета номиналом в 1, 2, 5 или более тенге — это официальные деньги страны. Отказ в их приеме — это прямое нарушение прав потребителя и финансового законодательства РК.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь