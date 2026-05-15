15.05.2026, 07:53

Выезд за рубеж: беженцы в Казахстане будут получать документы по-новому

Новости Казахстана

Министерство внутренних дел Казахстана инициировало обновление регламента выдачи проездных документов для лиц со статусом беженца. Законопроект направлен на полную цифровизацию процесса и приведение норм в соответствие с обновленной Конституцией РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube

Цифровой переход: почему меняются правила?

Необходимость корректировок возникла после принятия масштабного закона от 9 января 2026 года, затронувшего вопросы цифровизации, транспорта и предпринимательства. Основная цель МВД — упростить бюрократические процедуры и внедрить современные технологические решения в сферу миграции.

Главное новшество заключается в смене парадигмы: устаревшее понятие «информатизация» в нормативных актах заменяется на «цифровизацию». Это подразумевает не просто хранение данных в электронном виде, а создание полноценных цифровых сервисов, которые сокращают время ожидания документа и минимизируют коррупционные риски.

Что изменится для обладателей статуса беженца

Проездной документ — это ключевое удостоверение, позволяющее лицам, ищущим убежище, легально пересекать границу Казахстана и возвращаться обратно. Текущий проект приказа, опубликованный на портале «Открытые НПА», вносит следующие уточнения:

  1. Актуализация терминологии: Все процедуры теперь жестко привязаны к действующему миграционному законодательству 2026 года.

  2. Прозрачность услуги: Четко регламентируются этапы подачи заявления и основания для выдачи или отказа в документе.

  3. Конституционное соответствие: Правила приведены в полное соответствие с основными правами и свободами человека, закрепленными в обновленной Конституции Республики.

Сравнение: как процедура работала раньше

До настоящего момента выдача документов опиралась на приказ МВД №134 от 2021 года. Старая система имела ряд недостатков:

  • Отсутствие интеграции с новыми цифровыми платформами госуслуг.

  • Размытые формулировки в регламенте оказания услуги.

  • Сложность взаимодействия между различными ведомствами при проверке данных заявителя.

Новые поправки устраняют эти пробелы, делая процесс получения «загранпаспорта беженца» таким же прозрачным, как получение обычных госуслуг гражданами Казахстана.

Сроки и общественное обсуждение

Власти подчеркивают важность общественного мнения в данном вопросе. Проект приказа не будет принят мгновенно — он проходит стадию публичных слушаний.

  • Где ознакомиться: Портал «Открытые НПА».

  • Срок обсуждения: До 1 июня 2026 года.

Каждый гражданин и представитель правозащитных организаций может оставить свои замечания и предложения к документу. После завершения обсуждения проект пройдет финальную экспертизу и вступит в законную силу.

Контекст и значение для имиджа РК

Эксперты отмечают, что подобные шаги укрепляют позиции Казахстана на международной арене как государства, соблюдающего международные конвенции о статусе беженцев. Интеграция миграционных сервисов в цифровую экосистему страны — это важный этап в развитии концепции «Слышащего государства» и цифрового правительства.

