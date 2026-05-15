Выезд за рубеж: беженцы в Казахстане будут получать документы по-новому

Министерство внутренних дел Казахстана инициировало обновление регламента выдачи проездных документов для лиц со статусом беженца. Законопроект направлен на полную цифровизацию процесса и приведение норм в соответствие с обновленной Конституцией РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Цифровой переход: почему меняются правила?

Необходимость корректировок возникла после принятия масштабного закона от 9 января 2026 года, затронувшего вопросы цифровизации, транспорта и предпринимательства. Основная цель МВД — упростить бюрократические процедуры и внедрить современные технологические решения в сферу миграции.

Главное новшество заключается в смене парадигмы: устаревшее понятие «информатизация» в нормативных актах заменяется на «цифровизацию». Это подразумевает не просто хранение данных в электронном виде, а создание полноценных цифровых сервисов, которые сокращают время ожидания документа и минимизируют коррупционные риски.

Что изменится для обладателей статуса беженца

Проездной документ — это ключевое удостоверение, позволяющее лицам, ищущим убежище, легально пересекать границу Казахстана и возвращаться обратно. Текущий проект приказа, опубликованный на портале «Открытые НПА», вносит следующие уточнения:

Актуализация терминологии: Все процедуры теперь жестко привязаны к действующему миграционному законодательству 2026 года. Прозрачность услуги: Четко регламентируются этапы подачи заявления и основания для выдачи или отказа в документе. Конституционное соответствие: Правила приведены в полное соответствие с основными правами и свободами человека, закрепленными в обновленной Конституции Республики.

Сравнение: как процедура работала раньше

До настоящего момента выдача документов опиралась на приказ МВД №134 от 2021 года. Старая система имела ряд недостатков:

Отсутствие интеграции с новыми цифровыми платформами госуслуг.

Размытые формулировки в регламенте оказания услуги.

Сложность взаимодействия между различными ведомствами при проверке данных заявителя.

Новые поправки устраняют эти пробелы, делая процесс получения «загранпаспорта беженца» таким же прозрачным, как получение обычных госуслуг гражданами Казахстана.

Сроки и общественное обсуждение

Власти подчеркивают важность общественного мнения в данном вопросе. Проект приказа не будет принят мгновенно — он проходит стадию публичных слушаний.

Где ознакомиться: Портал «Открытые НПА».

Срок обсуждения: До 1 июня 2026 года.

Каждый гражданин и представитель правозащитных организаций может оставить свои замечания и предложения к документу. После завершения обсуждения проект пройдет финальную экспертизу и вступит в законную силу.

Контекст и значение для имиджа РК

Эксперты отмечают, что подобные шаги укрепляют позиции Казахстана на международной арене как государства, соблюдающего международные конвенции о статусе беженцев. Интеграция миграционных сервисов в цифровую экосистему страны — это важный этап в развитии концепции «Слышащего государства» и цифрового правительства.