Казахстанцам советуют не спешить с покупкой жилья: рынок подал неожиданный сигнал

В Казахстане наметилась отчетливая стагнация цен на жилье, вынуждающая застройщиков идти на беспрецедентные уступки. Эксперты фиксируют охлаждение рынка и рекомендуют покупателям подходить к сделкам более взвешенно, сообщает Lada.kz.

Застройщики начали «замораживать» цены на жилье

Казахстанские строительные компании все чаще предлагают фиксировать стоимость квартир на длительный срок — вплоть до полугода. Об этом сообщил финансовый аналитик Султан Елемесов.

По его словам, некоторые застройщики готовы сохранять цену на жилье неизменной при бронировании через систему «Отбасы банка» и первоначальном взносе от 1 млн тенге.

Такая практика, по мнению эксперта, выходит за рамки обычных маркетинговых акций и может отражать более глубокие процессы на рынке.

«Горячий спрос» на жилье ослабевает

Султан Елемесов считает, что подобные предложения со стороны застройщиков могут указывать на снижение ажиотажного спроса.

По его словам, если бы рынок оставался перегретым, девелоперам не было бы необходимости фиксировать цену на такой длительный срок.

Эксперт отмечает, что это может свидетельствовать о постепенной стагнации на рынке недвижимости и снижении ожиданий дальнейшего роста цен.

Покупателям больше не нужно спешить?

Ранее рынок жилья в Казахстане характеризовался быстрым ростом цен, особенно в крупных городах. Стоимость квартир могла меняться буквально за считанные недели, что подталкивало покупателей к срочным решениям.

Однако сейчас ситуация меняется. По оценке аналитиков, панические покупки из-за страха подорожания становятся менее оправданными.

«Для покупателей это важный сигнал. Если рынок не перегрет, решения о покупке можно принимать более взвешенно», — отмечает Елемесов.

Роль «Отбасы банка» усиливается

Отдельно эксперт обратил внимание на растущее влияние «Отбасы банка» на рынок жилья.

По его словам, именно через этот финансовый институт проходит значительная часть сделок по покупке недвижимости в стране.

Он подчеркнул, что потенциальным покупателям важно внимательно изучать условия накопительных программ и кредитования, чтобы избежать переплат и выбрать оптимальную стратегию приобретения жилья.

Цены растут минимально: рынок охлаждается

Официальная статистика подтверждает замедление ценовой динамики. В апреле 2026 года стоимость нового жилья по стране выросла всего на 0,6%.

Для казахстанского рынка это один из самых низких показателей за последнее время.

Особенно заметно отсутствие роста цен в крупных городах. В Астане средняя стоимость квадратного метра осталась на уровне 731 990 тенге, без изменений за месяц.

Аналогичная ситуация наблюдалась в Шымкенте, Караганде, Талдыкоргане и Петропавловске.

В Актау и Уральске зафиксировано даже небольшое снижение — минус 0,3% за месяц.

Вывод

Рынок недвижимости Казахстана демонстрирует признаки замедления: цены перестают расти прежними темпами, а застройщики меняют подход к продажам. Эксперты считают, что покупателям стоит действовать более рационально и не ориентироваться на прежний «ажиотажный» сценарий.