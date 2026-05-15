«Диагноз — не повод для изоляции»: почему людей с психическими расстройствами не изолируют в Казахстане

Новости Казахстана

В Казахстане периодически обсуждаются случаи резонансных нападений, совершённых людьми с психическими расстройствами, после чего в обществе возникает вопрос о необходимости их изоляции.
Психиатр объяснила, в каких случаях пациент может быть помещён в стационар и как устроена система наблюдения за такими людьми, сообщает Lada.kz  со ссылкой на TengriHealth.

Фото pixabay.com
В обществе регулярно поднимается вопрос о том, почему людей с психическими расстройствами не изолируют от общества. Поводом для таких дискуссий, как правило, становятся резонансные инциденты с участием пациентов, состоящих на психиатрическом учёте.

Однако, как отмечают специалисты, наличие диагноза само по себе не означает необходимость изоляции или госпитализации.

Когда возможна госпитализация

По словам заведующей психиатрическим стационаром Алимы Махамбетовой, действующее законодательство не позволяет помещать человека в клинику только на основании диагноза.

«До тех пор, пока пациент с психическим расстройством не представляет реальной опасности, пока он не совершил никаких противоправных действий, у врачей нет законных оснований для того, чтобы принудительно поместить его в лечебницу. Он может лечь в стационар только по собственному желанию (или по заявлению законных представителей, в случае, если пациент признан недееспособным— прим. редакции)», — объясняет Махамбетова.

Госпитализация возможна в случаях обострения состояния либо по решению суда.

Человека с психиатрическим диагнозом могут направить в клинику через суд:

  • в гражданском порядке — если он представляет опасность для себя или окружающих, но правонарушение ещё не совершено;
  • в уголовном порядке — если противоправное действие уже произошло.

Амбулаторное и стационарное лечение

Система психиатрической помощи включает два основных формата — стационарный и амбулаторный.

В стационаре пациент находится под круглосуточным наблюдением специалистов. Амбулаторное лечение назначается тем, чьё состояние позволяет жить вне клиники.

К таким пациентам относятся люди, которые:

  • находятся в стабильном состоянии;
  • не представляют опасности для себя и окружающих;
  • сохраняют критичность к своему состоянию;
  • соблюдают рекомендации врача;
  • могут самостоятельно либо с поддержкой семьи вести быт.

Частота наблюдения у психиатра зависит от состояния пациента — от ежемесячных визитов до осмотров раз в полгода.

При этом, как отмечают специалисты, контроль за приёмом лекарств на дому остаётся ограниченным, особенно если человек живёт один.

Почему пациенты могут «выпадать» из системы наблюдения

Отдельная проблема связана с тем, что пациенты, сменившие место жительства, не обязаны уведомлять медицинские учреждения.

В результате человек может переехать и фактически выпасть из поля зрения специалистов, продолжая жить вне системы наблюдения.

Статистика и масштаб наблюдения

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 1 мая 2026 года на динамическом наблюдении с психическими и поведенческими расстройствами в Казахстане состоит 211 586 человек (без учёта расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ).

В ведомстве отмечают, что всем пациентам при наличии показаний назначается лечение, включая амбулаторное.

За первый квартал 2026 года психиатрическую помощь в стационарных условиях получили более 10 700 человек.

На принудительном лечении, по данным министерства:

  • 150 человек находятся в региональных центрах психического здоровья;
  • 760 человек — в Республиканской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Почему растёт число обращений

По словам специалистов, увеличение числа пациентов с психическими расстройствами связано не только с ростом заболеваемости, но и с изменением образа жизни и уровнем стресса.

«Население городов увеличивается, жизнь ускорилась, люди находятся в этой гонке. Не все выдерживают такой уровень напряжения. Поэтому мы сейчас отмечаем больше психических проблем, связанных с постоянным стрессом», — поясняет Алима Махамбетова.

Она также отмечает, что всё больше людей обращаются за помощью самостоятельно, однако сохраняется и стигматизация психиатрии, из-за которой часть пациентов избегает лечения.

Можно ли предсказать агрессию

Психиатр подчёркивает, что прогнозировать поведение человека невозможно — независимо от наличия диагноза.

«Спрогнозировать поведение абсолютно любого человека, независимо от того, есть у него диагноз или нет, невозможно. На вспышку агрессии может повлиять что угодно — от банального недосыпа и усталости до какой-то триггерной ситуации», — говорит специалист.

Диагноз не равен изоляции

Эксперты подчёркивают, что психиатрическая помощь не предполагает автоматической изоляции всех пациентов с диагнозами.

«Психиатрическая помощь направлена на уменьшение выраженности психопатологической симптоматики, стабилизацию состояния и снижение риска общественно опасного поведения», — отмечает врач.

При этом специалисты указывают, что система должна сохранять баланс между правами пациента и безопасностью общества.

Универсального механизма, который позволил бы полностью исключить риски, не существует — каждый случай рассматривается индивидуально в рамках законодательства.

