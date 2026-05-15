Казахстан запускает крупнейший фармпроект: что изменится для отрасли

В Казахстане стартует один из крупнейших фармацевтических инвестиционных проектов, направленный на развитие полного цикла производства лекарств. Инициатива реализуется в рамках государственной политики по укреплению лекарственной безопасности и снижению зависимости от импорта, передаёт Lada.kz со ссылкой на dknews.kz .

Фото pixabay.com

Казахстан продолжает активно развивать фармацевтическую отрасль, делая ставку на локализацию производства и повышение доступности лекарственных средств. В стране запущен крупный инвестиционный проект, который станет одним из самых масштабных в секторе.

Проект реализуется в рамках поручений по укреплению лекарственной безопасности и увеличению доли отечественного производства на рынке медикаментов.

Инвестиции и масштаб проекта

Общий объём инвестиций в инициативу составляет порядка 103 млрд тенге. Проект предполагает создание современного фармацевтического производства полного цикла.

Речь идёт не только о выпуске готовых лекарственных форм, но и о производстве активных фармацевтических ингредиентов, что считается более технологически сложным уровнем фармпроизводства.

Производственные мощности и ассортимент

На новом предприятии планируется выпуск десятков наименований лекарственных препаратов.

Среди ключевых направлений:

препараты для лечения онкологических заболеваний;

средства для терапии аутоиммунных патологий;

лекарства для борьбы с редкими заболеваниями;

препараты против воспалительных процессов.

Отдельное внимание уделяется внедрению современных технологий и международных стандартов качества производства.

Рабочие места и экономический эффект

Реализация проекта позволит создать около 180 постоянных рабочих мест. Однако экономический эффект оценивается значительно шире, чем только занятость.

Ожидается, что проект:

снизит валютные расходы на импорт лекарств;

усилит локальную фармацевтическую компетенцию;

будет способствовать развитию научной и технологической базы;

повысит устойчивость системы здравоохранения.

Кроме того, часть продукции планируется поставлять на внешние рынки, включая страны ЕАЭС, СНГ и государства Ближнего Востока.

Значение для лекарственной безопасности

Одной из ключевых целей проекта является снижение зависимости Казахстана от импортных поставок медикаментов.

Пандемийный опыт показал уязвимость стран, которые не обладают собственным производством жизненно важных препаратов.

В этом контексте развитие внутренней фармацевтической базы рассматривается как стратегический приоритет.

Перспективы отрасли и вызовы

Эксперты отмечают, что развитие фармацевтики требует не только инвестиций, но и решения ряда системных задач.

Среди основных вызовов:

соблюдение международных стандартов GMP;

подготовка квалифицированных специалистов;

ускорение вывода новых препаратов на рынок;

обеспечение конкурентоспособной себестоимости продукции.

От эффективности решения этих задач будет зависеть, сможет ли проект стать драйвером отрасли и укрепить позиции Казахстана на фармацевтическом рынке.