18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.05.2026, 09:09

Казахстан запускает крупнейший фармпроект: что изменится для отрасли

Новости Казахстана 0 879

В Казахстане стартует один из крупнейших фармацевтических инвестиционных проектов, направленный на развитие полного цикла производства лекарств. Инициатива реализуется в рамках государственной политики по укреплению лекарственной безопасности и снижению зависимости от импорта, передаёт  Lada.kz  со ссылкой на dknews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Казахстан продолжает активно развивать фармацевтическую отрасль, делая ставку на локализацию производства и повышение доступности лекарственных средств. В стране запущен крупный инвестиционный проект, который станет одним из самых масштабных в секторе.

Проект реализуется в рамках поручений по укреплению лекарственной безопасности и увеличению доли отечественного производства на рынке медикаментов.

Инвестиции и масштаб проекта

Общий объём инвестиций в инициативу составляет порядка 103 млрд тенге. Проект предполагает создание современного фармацевтического производства полного цикла.

Речь идёт не только о выпуске готовых лекарственных форм, но и о производстве активных фармацевтических ингредиентов, что считается более технологически сложным уровнем фармпроизводства.

Производственные мощности и ассортимент

На новом предприятии планируется выпуск десятков наименований лекарственных препаратов.

Среди ключевых направлений:

  • препараты для лечения онкологических заболеваний;
  • средства для терапии аутоиммунных патологий;
  • лекарства для борьбы с редкими заболеваниями;
  • препараты против воспалительных процессов.

Отдельное внимание уделяется внедрению современных технологий и международных стандартов качества производства.

Рабочие места и экономический эффект

Реализация проекта позволит создать около 180 постоянных рабочих мест. Однако экономический эффект оценивается значительно шире, чем только занятость.

Ожидается, что проект:

  • снизит валютные расходы на импорт лекарств;
  • усилит локальную фармацевтическую компетенцию;
  • будет способствовать развитию научной и технологической базы;
  • повысит устойчивость системы здравоохранения.

Кроме того, часть продукции планируется поставлять на внешние рынки, включая страны ЕАЭС, СНГ и государства Ближнего Востока.

Значение для лекарственной безопасности

Одной из ключевых целей проекта является снижение зависимости Казахстана от импортных поставок медикаментов.

Пандемийный опыт показал уязвимость стран, которые не обладают собственным производством жизненно важных препаратов.

В этом контексте развитие внутренней фармацевтической базы рассматривается как стратегический приоритет.

Перспективы отрасли и вызовы

Эксперты отмечают, что развитие фармацевтики требует не только инвестиций, но и решения ряда системных задач.

Среди основных вызовов:

  • соблюдение международных стандартов GMP;
  • подготовка квалифицированных специалистов;
  • ускорение вывода новых препаратов на рынок;
  • обеспечение конкурентоспособной себестоимости продукции.

От эффективности решения этих задач будет зависеть, сможет ли проект стать драйвером отрасли и укрепить позиции Казахстана на фармацевтическом рынке.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь