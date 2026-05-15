Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
15.05.2026, 10:10

В Казахстане ввели «ценовой барьер» на приватизацию: что это значит

Новости Казахстана 0 882

Правительство Казахстана внесло кардинальные изменения в регламент приватизации государственного имущества, установив минимальный порог стоимости на торгах и ликвидировав практику закрытых внеконкурсных сделок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube

Итоги аудита: почему старая система признана неэффективной

Основанием для пересмотра законодательства стали результаты масштабной проверки, проведенной Высшей аудиторской палатой (ВАП). Аудиторы проанализировали итоги госпрограмм приватизации за два периода: 2016–2020 и 2021–2025 годы.

В ходе мониторинга были выявлены критические уязвимости, которые позволяли ценным государственным активам переходить в частные руки по заниженной стоимости. Главной проблемой эксперты назвали отсутствие «ценового дна» при проведении повторных аукционов, что создавало коррупционные риски и наносило ущерб бюджету страны.

Конец эпохи символических цен: введен «ценовой барьер»

Одним из ключевых нововведений стало изменение механизма проведения аукционов на понижение цены (голландский метод).

Как было раньше: Законодательство не ограничивало нижний предел стоимости объекта. В результате на третьих и последующих торгах лоты могли уходить за символические суммы, несопоставимые с их реальной рыночной или балансовой ценностью.

Как стало сейчас: По рекомендации аудиторов введен жесткий защитный механизм. Теперь на любых этапах торгов цена объекта не может опуститься ниже размера гарантийного взноса. Это исключает сценарии, при которых стратегически важные или дорогостоящие объекты приватизировались за бесценок.

Ликвидация «непрозрачных» сделок с инвесторами

Реформа также затронула институт прямых адресных продаж. Ранее существовала юридическая возможность реализации имущества конкретным «стратегическим инвесторам» без проведения открытых торгов. Такой подход часто критиковался за отсутствие конкуренции и кулуарный характер принятия решений.

Согласно обновленным правилам:

  • Механизм прямой продажи полностью исключен из законодательства.

  • Любая сделка по приватизации теперь обязана проходить через открытые конкурсные процедуры.

  • Равный доступ к участию в торгах обеспечивается для всех субъектов рынка, независимо от их статуса.

Каких результатов ожидает государство?

Высшая аудиторская палата подчеркивает, что данные поправки направлены на выстраивание более жесткой и прозрачной рамки для распоряжения народным достоянием. Ожидается, что новые правила приведут к трем важным последствиям:

  1. Рост доходов бюджета: За счет исключения демпинга на аукционах казна получит более справедливые выплаты.

  2. Повышение инвестиционной привлекательности: Прозрачные правила игры делают рынок понятным для добросовестных инвесторов.

  3. Снижение коррупции: Минимизация человеческого фактора и отмена закрытых списков покупателей делают процесс максимально публичным.

Обновление правил приватизации стало логическим продолжением курса на демонополизацию экономики и усиление контроля за эффективным использованием государственных ресурсов в Казахстане.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь