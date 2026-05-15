Глава "Казахмыса" объявил новую эру прозрачности на производстве — скрыться не удастся никому

В корпорации «Казахмыс» намерены расширять систему цифрового мониторинга производственных процессов и усиливать контроль на предприятиях, сообщает Lada.kz.

Руководство компании оценило работу ситуационного центра в Жезказгане

Председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі в рамках рабочей поездки посетил производственные и административные объекты компании в Жезказгане. Одним из ключевых пунктов визита стал ситуационный центр, где сосредоточены современные системы цифрового контроля.

В ходе осмотра руководству продемонстрировали, как работает цифровая платформа мониторинга, обеспечивающая наблюдение за основными производственными процессами в режиме реального времени.

От руды до концентрата: как цифровая система управляет процессами

Особое внимание было уделено возможностям платформы, которая отслеживает полный цикл производства — начиная от поступления и переработки руды и заканчивая выпуском концентрата и загрузкой оборудования.

Такая система позволяет не только фиксировать ключевые этапы производственной цепочки, но и оперативно выявлять возможные отклонения, повышая управляемость процессов на предприятии.

Шахты, техника и персонал под наблюдением цифровых систем

Отдельный блок цифрового контроля связан с системами позиционирования и видеонаблюдения на производственных площадках.

На экранах диспетчерского центра отображаются шахты, производственные участки, техника и перемещение персонала. Это дает возможность в реальном времени оценивать ситуацию на объектах и координировать работу подразделений без задержек.

Круглосуточный контроль и работа диспетчерских служб

В рамках визита Руслан Өскенәлі также посетил диспетчерскую службу предприятия, где ознакомился с организацией круглосуточного дежурства.

Он пообщался с сотрудниками различных подразделений, обсудив особенности работы систем мониторинга и взаимодействия между службами в условиях непрерывного производственного цикла.

Казахмыс делает ставку на цифровую модернизацию

По итогам поездки председатель правления подчеркнул важность дальнейшего развития цифровых решений и модернизации систем видеонаблюдения.

В компании планируют продолжить обновление технической инфраструктуры, чтобы повысить эффективность производственного контроля и ускорить реакцию на любые изменения на объектах.