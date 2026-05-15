Из пуховиков в футболки и обратно: Казахстан накроет аномальный температурный раскол

Синоптики предупредили казахстанцев о резких погодных контрастах в ближайшие дни. В одних регионах ожидаются сильные дожди, грозы и даже мокрый снег, а в других температура воздуха поднимется до +40 градусов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Казахстан окажется под влиянием двух атмосферных процессов

Специалисты РГП «Казгидромет» представили прогноз погоды на 16, 17 и 18 мая. По данным синоптиков, на погодные условия в стране будут влиять сразу два барических образования, из-за чего в разных регионах ожидается совершенно разная метеорологическая обстановка.

Западные и южные области окажутся под воздействием южного циклона. Здесь прогнозируются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра. При этом 18 мая в западных регионах ожидаются сильные осадки, местами возможен град.

На севере и востоке возможны дождь и снег

Северные и восточные регионы страны столкнутся с прохождением атмосферных фронтов. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега.

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра. На юге Казахстана возможны пыльные бури, а в северных и восточных областях в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

В ряде регионов ожидаются ночные заморозки

Несмотря на майское потепление, в некоторых областях сохраняется риск заморозков. В ночные часы на севере, востоке и в центральной части страны температура воздуха может опускаться до -1…-6 градусов.

Синоптики рекомендуют жителям этих регионов учитывать погодные условия, особенно владельцам дачных участков и сельхозпроизводителям.

Где ожидается самая сильная жара

Наиболее высокая температура прогнозируется на юге Казахстана. Здесь воздух прогреется до +33…+40 градусов.

В остальных регионах температурный фон будет следующим:

на западе страны температура понизится с +30…+37 до +25…+30 градусов;

на северо-западе ожидается до +25…+30 градусов;

на севере страны температура снизится с +20…+30 до +15…+20 градусов;

в центральных регионах ожидается потепление от +25…+30 до +29…+34 градусов;

на востоке прогнозируется сравнительно прохладная погода — +12…+20 градусов;

на юго-востоке температура повысится с +18…+25 до +25…+32 градусов.

Синоптики советуют следить за прогнозами

Из-за резких перепадов температуры и ухудшения погодных условий казахстанцам рекомендуют внимательно следить за актуальными штормовыми предупреждениями и прогнозами погоды, особенно при планировании поездок и работы на открытом воздухе.