Эра «новых казахов»: названы имена самых молодых обладателей миллионов в стране

Восемь участников свежего рейтинга Forbes Kazakhstan официально признаны молодыми по стандартам ВОЗ, при этом их суммарные активы исчисляются миллиардами долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.
Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, возраст молодежи охватывает период до 44 лет включительно. В 2026 году в список 75 богатейших бизнесменов Казахстана вошли восемь предпринимателей, соответствующих этому критерию. Среди них — как представители известных династий, так и self-made игроки, а также один долларовый миллиардер.
Возглавляет группу молодых миллионеров по размеру состояния Тимур Турлов. В свои 38 лет основатель Freedom Holding Corp. удерживает 6-е место в общем зачете с капиталом $5,2 млрд. Несмотря на рыночные колебания, Турлов активно расширяет свою экосистему, скупая телеком-активы и инвестируя в лайфстайл-сервисы и инфраструктурные объекты, такие как аэропорт Сары-Арка.
Следом за ним в возрастном сегменте «44 года» выделяются:
Галимжан Есенов ($564 млн): Активно трансформирует свой портфель, переходя от банковского сектора к агропромышленному комплексу. В его активах — производство соков Amalbio и доля в престижной школе Tamos Education.
Айжан Есiм ($207 млн): Единственная женщина в этой группе, чей бизнес сегодня сосредоточен на ритейле (хлебобулочные комбинаты) и индустрии здоровья (фитнес-центр KRIDA).
Алмаз Альсенов ($204 млн): Масштабирует бизнес за пределами РК. Его Harvest Group базируется в Швейцарии, но планирует запуск амбициозного агропроекта в Кызылординской области стоимостью $700 млн.
Особое внимание аналитиков приковано к Айгазы Кусаинову. 42-летний бизнесмен занял 64-ю строчку ($132 млн). Унаследовав образовательную корпорацию (КазГАСА, КАУ), он диверсифицировал активы, уйдя в добычу меди и сельское хозяйство под брендом Verum Group.
Традиционные участники списка также удерживают позиции:
Нурали Алиев (41 год, $280 млн): Фокусируется на девелопменте и отельном бизнесе в Казахстане и ОАЭ через Capital Holding.
Аскар Байтасов (41 год, $112 млн): Главный ресторатор страны. В 2025 году он подтвердил высокую ликвидность своего бизнеса (ABR), закрыв сделку по продаже доли банку по оценке, значительно превышающей среднерыночную.
Абсолютный рекорд по возрасту в текущем рейтинге принадлежит Шахмурату Муталипу. В свои 35 лет он не просто дебютировал в списке, а сразу занял 22-е место с состоянием $482 млн.
Основной капитал Муталипа сосредоточен в строительном гиганте Integra Construction KZ, который реализует крупнейшие государственные и частные инфраструктурные проекты — от морских портов до стадионов. Однако бизнесмен нацелен на экспансию в ГМК: в данный момент он находится в процессе приобретения золотодобывающей компании «Алтыналмас» и проявляет интерес к долям в таких гигантах, как ERG и «Казцинк».
|Имя
|Возраст
|Состояние
|Основная сфера
|Тимур Турлов
|38 лет
|$5,2 млрд
|Финансы, IT, Телеком
|Галимжан Есенов
|44 года
|$564 млн
|Агробизнес, Инвестиции
|Шахмурат Муталип
|35 лет
|$482 млн
|Строительство, ГМК
|Нурали Алиев
|41 год
|$280 млн
|Инвестиции, Отели
|Айжан Есiм
|44 года
|$207 млн
|Пищевая пром., Ритейл
|Алмаз Альсенов
|44 года
|$204 млн
|Агротрейдинг, Логистика
|Айгазы Кусаинов
|42 года
|$132 млн
|Образование, ГМК
|Аскар Байтасов
|41 год
|$112 млн
|Ресторанный бизнес
Интересный факт: Большинство молодых миллионеров сегодня выбирают стратегию диверсификации, вкладывая средства в агропромышленный комплекс и высокотехнологичное образование, что свидетельствует о смене приоритетов казахстанского крупного бизнеса.
Комментарии0 комментарий(ев)