15.05.2026, 12:02

Эра «новых казахов»: названы имена самых молодых обладателей миллионов в стране

Новости Казахстана 0 1 042

Восемь участников свежего рейтинга Forbes Kazakhstan официально признаны молодыми по стандартам ВОЗ, при этом их суммарные активы исчисляются миллиардами долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, возраст молодежи охватывает период до 44 лет включительно. В 2026 году в список 75 богатейших бизнесменов Казахстана вошли восемь предпринимателей, соответствующих этому критерию. Среди них — как представители известных династий, так и self-made игроки, а также один долларовый миллиардер.

Лидеры «молодежного» списка: от телекома до агробизнеса

Возглавляет группу молодых миллионеров по размеру состояния Тимур Турлов. В свои 38 лет основатель Freedom Holding Corp. удерживает 6-е место в общем зачете с капиталом $5,2 млрд. Несмотря на рыночные колебания, Турлов активно расширяет свою экосистему, скупая телеком-активы и инвестируя в лайфстайл-сервисы и инфраструктурные объекты, такие как аэропорт Сары-Арка.

Следом за ним в возрастном сегменте «44 года» выделяются:

  • Галимжан Есенов ($564 млн): Активно трансформирует свой портфель, переходя от банковского сектора к агропромышленному комплексу. В его активах — производство соков Amalbio и доля в престижной школе Tamos Education.

  • Айжан Есiм ($207 млн): Единственная женщина в этой группе, чей бизнес сегодня сосредоточен на ритейле (хлебобулочные комбинаты) и индустрии здоровья (фитнес-центр KRIDA).

  • Алмаз Альсенов ($204 млн): Масштабирует бизнес за пределами РК. Его Harvest Group базируется в Швейцарии, но планирует запуск амбициозного агропроекта в Кызылординской области стоимостью $700 млн.

Дебютанты и преемники: новые лица рейтинга

Особое внимание аналитиков приковано к Айгазы Кусаинову. 42-летний бизнесмен занял 64-ю строчку ($132 млн). Унаследовав образовательную корпорацию (КазГАСА, КАУ), он диверсифицировал активы, уйдя в добычу меди и сельское хозяйство под брендом Verum Group.

Традиционные участники списка также удерживают позиции:

  1. Нурали Алиев (41 год, $280 млн): Фокусируется на девелопменте и отельном бизнесе в Казахстане и ОАЭ через Capital Holding.

  2. Аскар Байтасов (41 год, $112 млн): Главный ресторатор страны. В 2025 году он подтвердил высокую ликвидность своего бизнеса (ABR), закрыв сделку по продаже доли банку по оценке, значительно превышающей среднерыночную.

Самый молодой участник: феномен Шахмурата Муталипа

Абсолютный рекорд по возрасту в текущем рейтинге принадлежит Шахмурату Муталипу. В свои 35 лет он не просто дебютировал в списке, а сразу занял 22-е место с состоянием $482 млн.

Основной капитал Муталипа сосредоточен в строительном гиганте Integra Construction KZ, который реализует крупнейшие государственные и частные инфраструктурные проекты — от морских портов до стадионов. Однако бизнесмен нацелен на экспансию в ГМК: в данный момент он находится в процессе приобретения золотодобывающей компании «Алтыналмас» и проявляет интерес к долям в таких гигантах, как ERG и «Казцинк».

Таблица: Самые молодые участники топ-75 Forbes Kazakhstan (2026)

 

Имя Возраст Состояние Основная сфера
Тимур Турлов 38 лет $5,2 млрд Финансы, IT, Телеком
Галимжан Есенов 44 года $564 млн Агробизнес, Инвестиции
Шахмурат Муталип 35 лет $482 млн Строительство, ГМК
Нурали Алиев 41 год $280 млн Инвестиции, Отели
Айжан Есiм 44 года $207 млн Пищевая пром., Ритейл
Алмаз Альсенов 44 года $204 млн Агротрейдинг, Логистика
Айгазы Кусаинов 42 года $132 млн Образование, ГМК
Аскар Байтасов 41 год $112 млн Ресторанный бизнес

Интересный факт: Большинство молодых миллионеров сегодня выбирают стратегию диверсификации, вкладывая средства в агропромышленный комплекс и высокотехнологичное образование, что свидетельствует о смене приоритетов казахстанского крупного бизнеса.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь