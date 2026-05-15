18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.05.2026, 12:47

Казахстанцы теряют сотни тысяч тенге при попытке снять пенсионные накопления: причины

Новости Казахстана 0 920

В Астане полицейские задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве при попытке незаконно заработать на желающих снять пенсионные накопления. В МВД призвали казахстанцев быть осторожнее и не доверять сомнительным посредникам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: © Sputnik / Абзал Калиев
Фото: © Sputnik / Абзал Калиев

Как сообщили в МВД, в полицию обратился гражданин, ставший жертвой мошеннической схемы. Мужчина хотел воспользоваться своими пенсионными накоплениями, однако вместо обещанной помощи лишился крупной суммы денег.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый убедил потерпевшего, что сможет помочь с процедурой вывода пенсионных средств. Войдя в доверие, он получил от заявителя 250 тысяч тенге якобы за оказание услуги.

После получения денег мужчина перестал выходить на связь и не выполнил своих обещаний.

Подозреваемого задержали

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого мошенника. Им оказался 28-летний житель столицы.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. Правоохранители выясняют, может ли задержанный быть причастен к другим аналогичным эпизодам.

В полиции отмечают, что подобные случаи в последнее время происходят все чаще.

В МВД предупредили казахстанцев о новых схемах обмана

В ведомстве сообщили, что мошенники нередко используют темы пенсионных накоплений, социальных выплат и льгот, чтобы завладеть деньгами граждан.

Злоумышленники предлагают «быстрое оформление», «ускоренный вывод средств» или помощь в получении выплат, после чего требуют предоплату либо получают доступ к личным данным.

В связи с этим полицейские призвали граждан соблюдать меры предосторожности:

  • не передавать незнакомцам персональные данные;
  • не сообщать реквизиты банковских карт;
  • не переводить деньги заранее за сомнительные услуги;
  • избегать предложений о «быстром выводе» пенсионных средств.

Казахстанцам напомнили, куда обращаться при подозрении на мошенничество

В МВД подчеркнули, что при любых подозрительных ситуациях необходимо сразу обращаться в полицию и не вступать в финансовые сделки с неизвестными посредниками.

Правоохранители также рекомендуют проверять информацию только через официальные государственные сервисы и не доверять объявлениям в мессенджерах и социальных сетях, обещающим легкий доступ к пенсионным накоплениям или социальным выплатам.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь