Казахстанцы теряют сотни тысяч тенге при попытке снять пенсионные накопления: причины

В Астане полицейские задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве при попытке незаконно заработать на желающих снять пенсионные накопления. В МВД призвали казахстанцев быть осторожнее и не доверять сомнительным посредникам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Как сообщили в МВД, в полицию обратился гражданин, ставший жертвой мошеннической схемы. Мужчина хотел воспользоваться своими пенсионными накоплениями, однако вместо обещанной помощи лишился крупной суммы денег.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый убедил потерпевшего, что сможет помочь с процедурой вывода пенсионных средств. Войдя в доверие, он получил от заявителя 250 тысяч тенге якобы за оказание услуги.

После получения денег мужчина перестал выходить на связь и не выполнил своих обещаний.

Подозреваемого задержали

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого мошенника. Им оказался 28-летний житель столицы.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. Правоохранители выясняют, может ли задержанный быть причастен к другим аналогичным эпизодам.

В полиции отмечают, что подобные случаи в последнее время происходят все чаще.

В МВД предупредили казахстанцев о новых схемах обмана

В ведомстве сообщили, что мошенники нередко используют темы пенсионных накоплений, социальных выплат и льгот, чтобы завладеть деньгами граждан.

Злоумышленники предлагают «быстрое оформление», «ускоренный вывод средств» или помощь в получении выплат, после чего требуют предоплату либо получают доступ к личным данным.

В связи с этим полицейские призвали граждан соблюдать меры предосторожности:

не передавать незнакомцам персональные данные;

не сообщать реквизиты банковских карт;

не переводить деньги заранее за сомнительные услуги;

избегать предложений о «быстром выводе» пенсионных средств.

Казахстанцам напомнили, куда обращаться при подозрении на мошенничество

В МВД подчеркнули, что при любых подозрительных ситуациях необходимо сразу обращаться в полицию и не вступать в финансовые сделки с неизвестными посредниками.

Правоохранители также рекомендуют проверять информацию только через официальные государственные сервисы и не доверять объявлениям в мессенджерах и социальных сетях, обещающим легкий доступ к пенсионным накоплениям или социальным выплатам.