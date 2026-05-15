Вас обманывают прямо у кассы? В Казахстане нашли способ за 5 секунд отличить подделку от оригинала

На полках магазинов Казахстана всё ещё встречаются контрафактные товары — от медикаментов и алкоголя до сигарет и бытовой продукции. Внешне отличить подделку от оригинала зачастую невозможно: упаковка выглядит почти идентично, а покупатель узнаёт о проблеме уже после покупки, сообщает Lada.kz со ссылкой на uchet.kz.
Однако сегодня проверить подлинность товара можно буквально за несколько секунд. Для этого достаточно установить специальное приложение и отсканировать код на упаковке.
NAQTY ÓNIM — официальное мобильное приложение для проверки маркированной продукции в Казахстане. Сервис подключён к государственной системе цифровой маркировки и позволяет узнать происхождение товара, срок годности и легальность его нахождения в продаже.
Приложение доступно бесплатно для смартфонов на Android и iPhone.
С помощью сервиса покупатель может сразу увидеть:
Если система показывает, что код отсутствует в базе или товар уже выведен из оборота, это может свидетельствовать о подделке или незаконной продаже.
Процесс проверки занимает всего несколько секунд.
После сканирования приложение мгновенно выдаёт информацию о товаре и его статусе.
В Казахстане обязательная маркировка распространяется на категории продукции, где риск подделок особенно высок.
Фальсифицированные медикаменты представляют серьёзную угрозу для здоровья. Особенно опасны подделки:
Неверный состав или просроченные компоненты могут привести к тяжёлым последствиям.
Нелегальный алкоголь остаётся одной из самых опасных категорий контрафакта. Вместо этилового спирта в таких напитках может содержаться метанол, вызывающий тяжёлые отравления и смертельные случаи.
Контрафактные сигареты часто продаются без акцизных марок и контроля качества. Покупатель фактически не знает состав продукции и её происхождение.
Постепенно система маркировки охватывает всё больше товаров. Сейчас в перечень также входят:
В приложении предусмотрена функция отправки жалобы. Сообщение автоматически направляется в уполномоченные органы для дальнейшей проверки.
После обращения могут быть проведены:
Таким образом покупатели помогают бороться с теневым рынком и распространением опасного контрафакта.
Эксперты отмечают, что подделки всё чаще встречаются даже в крупных торговых точках. При этом визуально определить фальсификат становится практически невозможно.
Один быстрый скан через смартфон позволяет:
Приложение устанавливается бесплатно и работает практически на любом современном смартфоне.
