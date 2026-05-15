18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.05.2026, 13:46

Вас обманывают прямо у кассы? В Казахстане нашли способ за 5 секунд отличить подделку от оригинала

Новости Казахстана 0 975

На полках магазинов Казахстана всё ещё встречаются контрафактные товары — от медикаментов и алкоголя до сигарет и бытовой продукции. Внешне отличить подделку от оригинала зачастую невозможно: упаковка выглядит почти идентично, а покупатель узнаёт о проблеме уже после покупки, сообщает Lada.kz со ссылкой на uchet.kz.

Фото: 24tv.ua
Фото: 24tv.ua

Однако сегодня проверить подлинность товара можно буквально за несколько секунд. Для этого достаточно установить специальное приложение и отсканировать код на упаковке.

Что такое NAQTY ÓNIM

NAQTY ÓNIM — официальное мобильное приложение для проверки маркированной продукции в Казахстане. Сервис подключён к государственной системе цифровой маркировки и позволяет узнать происхождение товара, срок годности и легальность его нахождения в продаже.

Приложение доступно бесплатно для смартфонов на Android и iPhone.

С помощью сервиса покупатель может сразу увидеть:

  • производителя товара;
  • дату выпуска;
  • сведения о поставке;
  • срок годности;
  • информацию о легальности продукции.

Если система показывает, что код отсутствует в базе или товар уже выведен из оборота, это может свидетельствовать о подделке или незаконной продаже.

Как проверить товар через смартфон

Процесс проверки занимает всего несколько секунд.

Что нужно сделать:

  1. Открыть приложение NAQTY ÓNIM.
  2. Навести камеру телефона на код Data Matrix или штрих-код на упаковке.
  3. Дождаться автоматической проверки в системе.

После сканирования приложение мгновенно выдаёт информацию о товаре и его статусе.

Какие товары особенно важно проверять

В Казахстане обязательная маркировка распространяется на категории продукции, где риск подделок особенно высок.

Лекарственные препараты

Фальсифицированные медикаменты представляют серьёзную угрозу для здоровья. Особенно опасны подделки:

  • антибиотиков;
  • инсулина;
  • онкологических препаратов;
  • сильнодействующих лекарств.

Неверный состав или просроченные компоненты могут привести к тяжёлым последствиям.

Алкогольная продукция

Нелегальный алкоголь остаётся одной из самых опасных категорий контрафакта. Вместо этилового спирта в таких напитках может содержаться метанол, вызывающий тяжёлые отравления и смертельные случаи.

Табачные изделия

Контрафактные сигареты часто продаются без акцизных марок и контроля качества. Покупатель фактически не знает состав продукции и её происхождение.

Другие категории

Постепенно система маркировки охватывает всё больше товаров. Сейчас в перечень также входят:

  • молочная продукция;
  • обувь;
  • шины;
  • парфюмерия;
  • меховые изделия.

Что делать, если обнаружена подделка

В приложении предусмотрена функция отправки жалобы. Сообщение автоматически направляется в уполномоченные органы для дальнейшей проверки.

После обращения могут быть проведены:

  • проверка магазина;
  • контроль поставщика;
  • расследование происхождения продукции.

Таким образом покупатели помогают бороться с теневым рынком и распространением опасного контрафакта.

Почему проверка товара становится необходимостью

Эксперты отмечают, что подделки всё чаще встречаются даже в крупных торговых точках. При этом визуально определить фальсификат становится практически невозможно.

Один быстрый скан через смартфон позволяет:

  • избежать покупки опасной продукции;
  • не потратить деньги впустую;
  • убедиться в легальности товара;
  • защитить своё здоровье.

Приложение устанавливается бесплатно и работает практически на любом современном смартфоне.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь