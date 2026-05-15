Вас обманывают прямо у кассы? В Казахстане нашли способ за 5 секунд отличить подделку от оригинала

На полках магазинов Казахстана всё ещё встречаются контрафактные товары — от медикаментов и алкоголя до сигарет и бытовой продукции. Внешне отличить подделку от оригинала зачастую невозможно: упаковка выглядит почти идентично, а покупатель узнаёт о проблеме уже после покупки, сообщает Lada.kz со ссылкой на uchet.kz.

Фото: 24tv.ua

Однако сегодня проверить подлинность товара можно буквально за несколько секунд. Для этого достаточно установить специальное приложение и отсканировать код на упаковке.

Что такое NAQTY ÓNIM

NAQTY ÓNIM — официальное мобильное приложение для проверки маркированной продукции в Казахстане. Сервис подключён к государственной системе цифровой маркировки и позволяет узнать происхождение товара, срок годности и легальность его нахождения в продаже.

Приложение доступно бесплатно для смартфонов на Android и iPhone.

С помощью сервиса покупатель может сразу увидеть:

производителя товара;

дату выпуска;

сведения о поставке;

срок годности;

информацию о легальности продукции.

Если система показывает, что код отсутствует в базе или товар уже выведен из оборота, это может свидетельствовать о подделке или незаконной продаже.

Как проверить товар через смартфон

Процесс проверки занимает всего несколько секунд.

Что нужно сделать:

Открыть приложение NAQTY ÓNIM. Навести камеру телефона на код Data Matrix или штрих-код на упаковке. Дождаться автоматической проверки в системе.

После сканирования приложение мгновенно выдаёт информацию о товаре и его статусе.

Какие товары особенно важно проверять

В Казахстане обязательная маркировка распространяется на категории продукции, где риск подделок особенно высок.

Лекарственные препараты

Фальсифицированные медикаменты представляют серьёзную угрозу для здоровья. Особенно опасны подделки:

антибиотиков;

инсулина;

онкологических препаратов;

сильнодействующих лекарств.

Неверный состав или просроченные компоненты могут привести к тяжёлым последствиям.

Алкогольная продукция

Нелегальный алкоголь остаётся одной из самых опасных категорий контрафакта. Вместо этилового спирта в таких напитках может содержаться метанол, вызывающий тяжёлые отравления и смертельные случаи.

Табачные изделия

Контрафактные сигареты часто продаются без акцизных марок и контроля качества. Покупатель фактически не знает состав продукции и её происхождение.

Другие категории

Постепенно система маркировки охватывает всё больше товаров. Сейчас в перечень также входят:

молочная продукция;

обувь;

шины;

парфюмерия;

меховые изделия.

Что делать, если обнаружена подделка

В приложении предусмотрена функция отправки жалобы. Сообщение автоматически направляется в уполномоченные органы для дальнейшей проверки.

После обращения могут быть проведены:

проверка магазина;

контроль поставщика;

расследование происхождения продукции.

Таким образом покупатели помогают бороться с теневым рынком и распространением опасного контрафакта.

Почему проверка товара становится необходимостью

Эксперты отмечают, что подделки всё чаще встречаются даже в крупных торговых точках. При этом визуально определить фальсификат становится практически невозможно.

Один быстрый скан через смартфон позволяет:

избежать покупки опасной продукции;

не потратить деньги впустую;

убедиться в легальности товара;

защитить своё здоровье.

Приложение устанавливается бесплатно и работает практически на любом современном смартфоне.