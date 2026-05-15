Сахарный диабет возвращают в список социально значимых: Минздрав РК признал необходимость экстренных мер

Минздрав РК инициировал обсуждение вопроса о возвращении сахарного диабета в перечень социально значимых заболеваний. После исключения из этого списка в 2025 году, ведомство вновь рассматривает возможность повышения статуса болезни для усиления мер государственной поддержки и расширения охвата медицинской помощью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Диабет в цифрах: масштаб проблемы в Казахстане

На текущий момент ситуация с распространением заболевания в стране остается напряженной. По данным Министерства здравоохранения, количество граждан, состоящих на динамическом наблюдении, превысило полумиллионную отметку.

Статистика на начало 2026 года:

Общее число пациентов: около 550 000 человек.

Охват ОСМС: 96% взрослых пациентов застрахованы и получают лечение в рамках системы медстрахования.

Дети и подростки: особую тревогу вызывают 6,5 тысячи детей с первым типом диабета и 325 несовершеннолетних, у которых диагностирован второй тип заболевания.

Почему статус «социально значимого» важен?

Возвращение диабета в категорию социально значимых заболеваний (СЗЗ) — это не просто бюрократическая формальность. Данный статус гарантирует особый приоритет при распределении бюджетных средств и упрощает доступ к бесплатным медикаментам и высокотехнологичным услугам вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС.

«Вопрос возвращения сахарного диабета в перечень социально значимых заболеваний на сегодняшний день активно обсуждается, хотя в проект приказа изменения пока не внесены», — пояснила Асель Кидиралиева, замдиректора департамента организации медпомощи.

Новые меры поддержки: инсулиновые помпы для молодежи и беременных

Одним из ключевых направлений работы министерства стало расширение льготного обеспечения современным оборудованием. В частности, прорабатывается вопрос предоставления бесплатных инсулиновых помп для следующих категорий:

Граждане в возрасте от 18 до 21 года (продление детских протоколов поддержки). Беременные женщины, нуждающиеся в максимально точном контроле уровня сахара в крови.

Реализация этой инициативы напрямую зависит от выделения дополнительных бюджетных ассигнований, что сейчас согласовывается с профильными госорганами.

Исторический контекст: реформа 2025 года

Напомним, что в 2025 году сахарный диабет был исключен из списка социально значимых заболеваний в рамках оптимизации системы здравоохранения. Это решение вызвало широкий общественный резонанс и дискуссии среди экспертного сообщества. Текущий пересмотр позиции Минздрава может свидетельствовать о признании необходимости усиленного контроля над эпидемией «тихого убийцы», как часто называют диабет медики.

Сводная таблица текущей ситуации

Группа пациентов Численность (чел.) Тип диабета Взрослое население ~543 000 I и II типы Дети и подростки ~6 500 I тип (инсулинозависимый) Дети и подростки 325 II тип

Что это значит для пациентов?

Если приказ будет принят, пациенты могут рассчитывать на более стабильное лекарственное обеспечение и снижение финансовой нагрузки на семьи, где есть люди с хроническими нарушениями обмена веществ. Эксперты ожидают, что официальное решение по этому вопросу будет озвучено до конца текущего квартала.