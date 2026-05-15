Сахарный диабет возвращают в список социально значимых: Минздрав РК признал необходимость экстренных мер

Минздрав РК инициировал обсуждение вопроса о возвращении сахарного диабета в перечень социально значимых заболеваний. После исключения из этого списка в 2025 году, ведомство вновь рассматривает возможность повышения статуса болезни для усиления мер государственной поддержки и расширения охвата медицинской помощью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
На текущий момент ситуация с распространением заболевания в стране остается напряженной. По данным Министерства здравоохранения, количество граждан, состоящих на динамическом наблюдении, превысило полумиллионную отметку.
Статистика на начало 2026 года:
Общее число пациентов: около 550 000 человек.
Охват ОСМС: 96% взрослых пациентов застрахованы и получают лечение в рамках системы медстрахования.
Дети и подростки: особую тревогу вызывают 6,5 тысячи детей с первым типом диабета и 325 несовершеннолетних, у которых диагностирован второй тип заболевания.
Возвращение диабета в категорию социально значимых заболеваний (СЗЗ) — это не просто бюрократическая формальность. Данный статус гарантирует особый приоритет при распределении бюджетных средств и упрощает доступ к бесплатным медикаментам и высокотехнологичным услугам вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС.
«Вопрос возвращения сахарного диабета в перечень социально значимых заболеваний на сегодняшний день активно обсуждается, хотя в проект приказа изменения пока не внесены», — пояснила Асель Кидиралиева, замдиректора департамента организации медпомощи.
Одним из ключевых направлений работы министерства стало расширение льготного обеспечения современным оборудованием. В частности, прорабатывается вопрос предоставления бесплатных инсулиновых помп для следующих категорий:
Граждане в возрасте от 18 до 21 года (продление детских протоколов поддержки).
Беременные женщины, нуждающиеся в максимально точном контроле уровня сахара в крови.
Реализация этой инициативы напрямую зависит от выделения дополнительных бюджетных ассигнований, что сейчас согласовывается с профильными госорганами.
Напомним, что в 2025 году сахарный диабет был исключен из списка социально значимых заболеваний в рамках оптимизации системы здравоохранения. Это решение вызвало широкий общественный резонанс и дискуссии среди экспертного сообщества. Текущий пересмотр позиции Минздрава может свидетельствовать о признании необходимости усиленного контроля над эпидемией «тихого убийцы», как часто называют диабет медики.
|Группа пациентов
|Численность (чел.)
|Тип диабета
|Взрослое население
|~543 000
|I и II типы
|Дети и подростки
|~6 500
|I тип (инсулинозависимый)
|Дети и подростки
|325
|II тип
Если приказ будет принят, пациенты могут рассчитывать на более стабильное лекарственное обеспечение и снижение финансовой нагрузки на семьи, где есть люди с хроническими нарушениями обмена веществ. Эксперты ожидают, что официальное решение по этому вопросу будет озвучено до конца текущего квартала.
