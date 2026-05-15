15.05.2026, 15:03

Сахарный диабет возвращают в список социально значимых: Минздрав РК признал необходимость экстренных мер

Новости Казахстана

Минздрав РК инициировал обсуждение вопроса о возвращении сахарного диабета в перечень социально значимых заболеваний. После исключения из этого списка в 2025 году, ведомство вновь рассматривает возможность повышения статуса болезни для усиления мер государственной поддержки и расширения охвата медицинской помощью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: depositphotos.com

Диабет в цифрах: масштаб проблемы в Казахстане

На текущий момент ситуация с распространением заболевания в стране остается напряженной. По данным Министерства здравоохранения, количество граждан, состоящих на динамическом наблюдении, превысило полумиллионную отметку.

Статистика на начало 2026 года:

  • Общее число пациентов: около 550 000 человек.

  • Охват ОСМС: 96% взрослых пациентов застрахованы и получают лечение в рамках системы медстрахования.

  • Дети и подростки: особую тревогу вызывают 6,5 тысячи детей с первым типом диабета и 325 несовершеннолетних, у которых диагностирован второй тип заболевания.

Почему статус «социально значимого» важен?

Возвращение диабета в категорию социально значимых заболеваний (СЗЗ) — это не просто бюрократическая формальность. Данный статус гарантирует особый приоритет при распределении бюджетных средств и упрощает доступ к бесплатным медикаментам и высокотехнологичным услугам вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС.

«Вопрос возвращения сахарного диабета в перечень социально значимых заболеваний на сегодняшний день активно обсуждается, хотя в проект приказа изменения пока не внесены», — пояснила Асель Кидиралиева, замдиректора департамента организации медпомощи.

Новые меры поддержки: инсулиновые помпы для молодежи и беременных

Одним из ключевых направлений работы министерства стало расширение льготного обеспечения современным оборудованием. В частности, прорабатывается вопрос предоставления бесплатных инсулиновых помп для следующих категорий:

  1. Граждане в возрасте от 18 до 21 года (продление детских протоколов поддержки).

  2. Беременные женщины, нуждающиеся в максимально точном контроле уровня сахара в крови.

Реализация этой инициативы напрямую зависит от выделения дополнительных бюджетных ассигнований, что сейчас согласовывается с профильными госорганами.

Исторический контекст: реформа 2025 года

Напомним, что в 2025 году сахарный диабет был исключен из списка социально значимых заболеваний в рамках оптимизации системы здравоохранения. Это решение вызвало широкий общественный резонанс и дискуссии среди экспертного сообщества. Текущий пересмотр позиции Минздрава может свидетельствовать о признании необходимости усиленного контроля над эпидемией «тихого убийцы», как часто называют диабет медики.

Сводная таблица текущей ситуации

Группа пациентов Численность (чел.) Тип диабета
Взрослое население ~543 000 I и II типы
Дети и подростки ~6 500 I тип (инсулинозависимый)
Дети и подростки 325 II тип

Что это значит для пациентов?

Если приказ будет принят, пациенты могут рассчитывать на более стабильное лекарственное обеспечение и снижение финансовой нагрузки на семьи, где есть люди с хроническими нарушениями обмена веществ. Эксперты ожидают, что официальное решение по этому вопросу будет озвучено до конца текущего квартала.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь