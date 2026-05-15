Приказ Генштаба: армию Казахстана перестраивают под реалии современных войн

Минобороны РК инициировало масштабный пересмотр программы обучения военнослужащих. Ключевым приоритетом станет внедрение цифровых систем управления, беспилотной авиации и опыта актуальных мировых столкновений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Стратегический сбор в Алматы: акцент на новые угрозы

15 мая 2026 года в Алматинском региональном гарнизоне стартовали масштабные учебно-методические сборы. Мероприятие проходит под личным руководством начальника Генерального штаба ВС РК, генерал-лейтенанта Каныша Абубакирова. Главная цель — фундаментальная трансформация системы боевой учебы, которая должна соответствовать вызовам современных вооруженных конфликтов.

В сборах задействованы представители всех ключевых звеньев:

  • Различные виды Вооруженных сил;

  • Командование Сил специальных операций (ССО);

  • Руководство Десантно-штурмовых войск (ДШВ).

Работа распределена по пяти профильным направлениям, каждое из которых учитывает специфику конкретных боевых задач и оперативных условий.

Центр «Бітімгер»: от планирования до цифрового управления

Одной из ключевых площадок стал учебный центр «Бітімгер» Центра миротворческих операций. Здесь участникам продемонстрировали инновационные подходы к планированию деятельности бригад. Особый акцент военное руководство делает на цифровизации: подразделения обучают применению специальных цифровых решений для оперативного управления войсками в режиме реального времени.

«Современный бой требует не только физической выносливости, но и высокого интеллектуального уровня. Связь и управление в условиях радиоэлектронного противодействия — это то, что определяет успех сегодня», — подчеркивается в материалах ведомства.

Приоритеты: БПЛА, РЭБ и усиление сержантского корпуса

В рамках программы прошел круглый стол с высшим командным составом, где обсуждались критически важные аспекты современной войны. В центре дискуссии оказались:

  1. Технологическое превосходство: применение тактических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

  2. Огневая мощь: новые тактики использования ракетных войск и артиллерии.

  3. Обеспечение: модернизация инженерного, технического и тылового сопровождения войск с учетом динамики современных фронтов.

Отдельное внимание было уделено развитию сержантского корпуса. Роль младших командиров пересматривается — они должны стать более самостоятельными и тактически гибкими лидерами на поле боя.

Итоги и перспективы

Подводя промежуточные итоги, начальник Генштаба Каныш Абубакиров отметил, что стагнация в обучении недопустима. Обновление коснется даже базовых дисциплин: физическая подготовка бойцов теперь будет максимально приближена к нагрузкам, возникающим в условиях высокотехнологичного боя.

Адаптация системы подготовки — это не разовое мероприятие, а непрерывный процесс совершенствования боевой выучки, направленный на защиту суверенитета страны в меняющейся геополитической обстановке.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь