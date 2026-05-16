18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.05.2026, 19:14

Казахстанцев предупредили о постепенном ослаблении нацвалюты: названы сроки и причины

Новости Казахстана 0 756

Казахстанский тенге продолжит умеренное ослабление по отношению к доллару до начала лета, несмотря на высокие цены на нефть и поддержку со стороны инвесторов, считают аналитики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Давление на тенге сохраняется

До лета национальная валюта Казахстана будет постепенно терять позиции по отношению к доллару. Такой прогноз озвучил ведущий макроэкономист департамента аналитики и исследований BCC Invest Айдос Тайбекулы.

Он отметил, что курс тенге находится под влиянием фундаментальных факторов, ключевым из которых остается дефицит текущего счета. Это означает, что из страны уходит больше валюты, чем поступает.

Почему курс держался стабильным

По словам эксперта, в последние месяцы давление на тенге частично компенсировалось рядом факторов.

Среди них:

  • приток иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги Казахстана;
  • высокие процентные ставки внутри страны;
  • глобальная неопределенность на финансовых рынках.

Все это повышало привлекательность казахстанских активов и поддерживало спрос на тенге.

Роль Национального банка

Дополнительную поддержку курсу оказывали валютные операции Национального банка Казахстана.

В феврале и марте объем продаж иностранной валюты достиг около 1,1 млрд долларов, что увеличивало предложение тенге на рынке.

Однако в апреле ситуация изменилась: регулятор перешел к покупке валюты, приобретя около 500 млн долларов. Это, по оценке аналитиков, усилило проявление накопленного давления на курс.

Почему нефть не удерживает тенге

Несмотря на высокие мировые цены на нефть, этого оказалось недостаточно для укрепления национальной валюты.

Эксперт отмечает, что нефть по-прежнему играет стабилизирующую роль, поддерживая доверие инвесторов к экономике Казахстана. Однако этот фактор не способен полностью компенсировать структурный дефицит валюты.

Возможные колебания до конца года

Аналитики допускают, что до конца года тенге может периодически укрепляться.

Одним из таких факторов станет майский налоговый период, когда экспортеры активно конвертируют валютную выручку в тенге для уплаты обязательных платежей.

Это традиционно увеличивает спрос на нацвалюту и временно поддерживает курс.

Долгосрочный прогноз

В перспективе курс тенге будет зависеть от глобальных финансовых условий и интереса иностранных инвесторов к казахстанским государственным облигациям.

Ключевые факторы:

  • уровень мировых процентных ставок;
  • аппетит инвесторов к риску;
  • приток или отток капитала;
  • конъюнктура на мировых рынках.

Базовый сценарий, по оценке экспертов, предполагает постепенное и умеренное ослабление тенге.

0
8
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь