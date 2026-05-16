Казахстанцев предупредили о постепенном ослаблении нацвалюты: названы сроки и причины

Казахстанский тенге продолжит умеренное ослабление по отношению к доллару до начала лета, несмотря на высокие цены на нефть и поддержку со стороны инвесторов, считают аналитики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Давление на тенге сохраняется

До лета национальная валюта Казахстана будет постепенно терять позиции по отношению к доллару. Такой прогноз озвучил ведущий макроэкономист департамента аналитики и исследований BCC Invest Айдос Тайбекулы.

Он отметил, что курс тенге находится под влиянием фундаментальных факторов, ключевым из которых остается дефицит текущего счета. Это означает, что из страны уходит больше валюты, чем поступает.

Почему курс держался стабильным

По словам эксперта, в последние месяцы давление на тенге частично компенсировалось рядом факторов.

Среди них:

приток иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги Казахстана;

высокие процентные ставки внутри страны;

глобальная неопределенность на финансовых рынках.

Все это повышало привлекательность казахстанских активов и поддерживало спрос на тенге.

Роль Национального банка

Дополнительную поддержку курсу оказывали валютные операции Национального банка Казахстана.

В феврале и марте объем продаж иностранной валюты достиг около 1,1 млрд долларов, что увеличивало предложение тенге на рынке.

Однако в апреле ситуация изменилась: регулятор перешел к покупке валюты, приобретя около 500 млн долларов. Это, по оценке аналитиков, усилило проявление накопленного давления на курс.

Почему нефть не удерживает тенге

Несмотря на высокие мировые цены на нефть, этого оказалось недостаточно для укрепления национальной валюты.

Эксперт отмечает, что нефть по-прежнему играет стабилизирующую роль, поддерживая доверие инвесторов к экономике Казахстана. Однако этот фактор не способен полностью компенсировать структурный дефицит валюты.

Возможные колебания до конца года

Аналитики допускают, что до конца года тенге может периодически укрепляться.

Одним из таких факторов станет майский налоговый период, когда экспортеры активно конвертируют валютную выручку в тенге для уплаты обязательных платежей.

Это традиционно увеличивает спрос на нацвалюту и временно поддерживает курс.

Долгосрочный прогноз

В перспективе курс тенге будет зависеть от глобальных финансовых условий и интереса иностранных инвесторов к казахстанским государственным облигациям.

Ключевые факторы:

уровень мировых процентных ставок;

аппетит инвесторов к риску;

приток или отток капитала;

конъюнктура на мировых рынках.

Базовый сценарий, по оценке экспертов, предполагает постепенное и умеренное ослабление тенге.