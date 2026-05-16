Газ по спеццене: кому в Казахстане придется платить за топливо в разы больше

В Казахстане планируют ввести отдельные предельные оптовые цены на товарный газ для крупных потребителей и компаний, занимающихся цифровым майнингом. Новые тарифы будут действовать с июля 2026 года, сообщает Lada.kz.

Министерство энергетики подготовило проект поправок, предусматривающий введение дифференцированных предельных цен на оптовую реализацию товарного газа на внутреннем рынке.

Речь идет о газе, который поставляется крупным коммерческим потребителям, а также компаниям, использующим энергоресурс для цифрового майнинга или производства электроэнергии для таких целей.

Для кого введут отдельные тарифы

Согласно проекту документа, новые предельные оптовые цены будут установлены отдельно для:

крупных коммерческих потребителей газа;

лиц, занимающихся цифровым майнингом;

компаний, производящих электроэнергию для нужд майнинга.

Таким образом, регулирование будет учитывать специфику потребления и нагрузку на энергетическую систему.

Срок действия новых цен

Предполагается, что обновленные ценовые параметры будут действовать в течение года — с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года.

Это позволит сформировать более предсказуемую ценовую политику на среднесрочный период и адаптировать участников рынка к новым условиям.

Цель изменений — переход к рыночным механизмам

В Министерстве энергетики пояснили, что внедрение экономически обоснованных тарифов направлено на:

более справедливое распределение расходов на газоснабжение;

постепенный переход к рыночным ценовым индикаторам;

стимулирование рационального использования энергоресурсов.

Фактически речь идет о выравнивании условий потребления газа для различных категорий крупных потребителей.

Документ вынесен на обсуждение

Проект приказа размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения. Граждане и заинтересованные стороны могут направлять предложения и замечания до 1 июня 2026 года.