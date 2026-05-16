Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
Газ по спеццене: кому в Казахстане придется платить за топливо в разы больше

В Казахстане планируют ввести отдельные предельные оптовые цены на товарный газ для крупных потребителей и компаний, занимающихся цифровым майнингом. Новые тарифы будут действовать с июля 2026 года, сообщает Lada.kz. 

© Photo: Пресс-служба акима Туркестанской области

Министерство энергетики подготовило проект поправок, предусматривающий введение дифференцированных предельных цен на оптовую реализацию товарного газа на внутреннем рынке.

Речь идет о газе, который поставляется крупным коммерческим потребителям, а также компаниям, использующим энергоресурс для цифрового майнинга или производства электроэнергии для таких целей.

Для кого введут отдельные тарифы

Согласно проекту документа, новые предельные оптовые цены будут установлены отдельно для:

  • крупных коммерческих потребителей газа;
  • лиц, занимающихся цифровым майнингом;
  • компаний, производящих электроэнергию для нужд майнинга.

Таким образом, регулирование будет учитывать специфику потребления и нагрузку на энергетическую систему.

Срок действия новых цен

Предполагается, что обновленные ценовые параметры будут действовать в течение года — с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года.

Это позволит сформировать более предсказуемую ценовую политику на среднесрочный период и адаптировать участников рынка к новым условиям.

Цель изменений — переход к рыночным механизмам

В Министерстве энергетики пояснили, что внедрение экономически обоснованных тарифов направлено на:

  • более справедливое распределение расходов на газоснабжение;
  • постепенный переход к рыночным ценовым индикаторам;
  • стимулирование рационального использования энергоресурсов.

Фактически речь идет о выравнивании условий потребления газа для различных категорий крупных потребителей.

Документ вынесен на обсуждение

Проект приказа размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения. Граждане и заинтересованные стороны могут направлять предложения и замечания до 1 июня 2026 года.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь