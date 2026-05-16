Хантавирус вновь напугал мир после COVID: почему ученые говорят о новой угрозе

После вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius в мире вновь заговорили о риске новой пандемии. Опасения усилились после гибели нескольких пассажиров и сообщений о возможной передаче вируса от человека к человеку. Однако специалисты считают, что повторения сценария COVID-19 ждать не стоит, хотя ситуация остается под пристальным наблюдением медиков и ВОЗ, передаёт Lada.kz. со ссылкой на TengriHealth .

В последние недели внимание мирового сообщества привлекла вспышка хантавируса, зафиксированная на нидерландском круизном лайнере MV Hondius. Ситуация вызвала широкий резонанс из-за редкого масштаба заражения и сообщений о возможной передаче инфекции между людьми.

Судно отправилось в плавание 1 апреля из аргентинского города Ушуайя. На борту находились 149 человек — 88 пассажиров и 61 член экипажа, представлявшие 23 страны мира. Изначально путешествие задумывалось как экспедиционный круиз вдоль удаленных островов Южной Атлантики, однако спустя несколько дней ситуация резко изменилась.

11 апреля на борту умер 70-летний гражданин Нидерландов. Сообщалось, что причиной смерти стало респираторное заболевание. Позже заболела его супруга, которую эвакуировали 24 апреля в больницу Йоханнесбурга. Спасти женщину врачам не удалось. В этот же период ухудшилось состояние еще одного пассажира из Великобритании, которого позднее доставили в реанимацию. 2 мая стало известно и о смерти пассажирки из Германии.

Позднее выяснилось, что причиной гибели людей стал вирус Анд — единственный известный штамм хантавируса, способный передаваться от человека к человеку. По данным специалистов, смертность при заражении этим вирусом достигает 35–40 процентов. Предварительно считается, что вспышка могла начаться еще в Аргентине до отправления лайнера.

После этого под наблюдение медиков попали пассажиры и члены экипажа из разных стран, включая Канаду, Германию, Нидерланды, Сингапур, Швейцарию, Великобританию и ЮАР. Некоторые из них покинули лайнер еще до того, как стало известно о вспышке инфекции.

В частности, власти Канады сообщили, что двое пассажиров уже вернулись домой и находятся под медицинским наблюдением. В Сингапуре были изолированы два человека, летевшие одним рейсом с зараженным пассажиром. В Швейцарии один из пассажиров проходит лечение в университетской больнице Цюриха.

Эксперты напоминают, что хантавирусы относятся к группе зоонозных инфекций. Обычно они передаются человеку от инфицированных грызунов через частицы мочи, слюны или экскрементов животных. Вирус Анд считается исключением, поскольку способен распространяться между людьми при тесном и продолжительном контакте.

Специалисты Национального центра общественного здравоохранения Казахстана пояснили, что передача инфекции возможна преимущественно в продромальном периоде заболевания при тесном и продолжительном контакте.

Инкубационный период болезни может длиться от семи до 42 и более дней. На ранних стадиях у заболевших наблюдаются головная боль, слабость, мышечные боли, кашель, одышка, тошнота и диарея. При тяжелом течении заболевания возможны гипоксия и отек легких.

В казахстанском НЦОЗ отметили, что риск распространения инфекции усиливают длительное пребывание людей в замкнутых пространствах, общие каюты, ограниченная вентиляция и международные перемещения пассажиров. При этом специалисты подчеркивают, что глобальный риск распространения вируса оценивается как низкий, поскольку природный резервуар вируса Анд отсутствует в большинстве стран мира.

"Высоким риск заражения остаётся только для людей, которые близко контактировали с заболевшими", — утверждают специалисты.

В ведомстве также заявили, что вирус Анд не циркулирует в Казахстане, а система здравоохранения готова к возможным завозным случаям инфекции.

"Риск завоза хантавирусной инфекции, как и других трансграничных инфекций, сохраняется на фоне международной мобильности населения. Но его уровень зависит от эпидемиологической ситуации в тех странах, которые посещают наши граждане, и, конечно, контакта с потенциальными источниками инфекции", — сказано в сообщении.

Несмотря на тревожные новости, специалисты считают маловероятным повторение сценария пандемии COVID-19. По словам биолога и консультанта по вопросам иммунизации Асель Мусабековой, хантавирус не относится к классическим респираторным инфекциям, которые легко передаются воздушно-капельным путем.

"В этой вспышке, как мы видим, люди контактировали друг с другом на круизном лайнере. Также среди заболевших есть пассажиры, летевшие одним рейсом", — отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что высокая смертность вируса, напротив, ограничивает его способность к широкому распространению. По словам специалиста, люди с тяжелым течением заболевания быстрее оказываются в поле зрения врачей и изолируются, что снижает вероятность массовой передачи инфекции.