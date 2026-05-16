Билет в один конец: Казахстан может ввести запрет на поездки в зоны конфликтов

В Казахстане рассматривают возможность введения временных законодательных ограничений на поездки граждан в страны и регионы, где идут военные конфликты, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: stock.adobe.com

В Казахстане могут появиться правовые механизмы, которые временно ограничат посещение гражданами стран, находящихся в зоне боевых действий. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос в Мажилисе.

Инициатива обсуждается на фоне недавних эвакуационных рейсов казахстанцев из стран Ближнего Востока, которые оказались в зоне нестабильности.

Причины возможных ограничений

Поводом для обсуждения стала ситуация с эвакуацией граждан Казахстана из регионов, где обострились конфликты. По словам главы правительства, даже после предупреждений часть граждан продолжала самостоятельно вылетать в опасные зоны, что создавало дополнительную нагрузку на государственные и авиационные службы.

В этой связи власти считают необходимым выработать системный подход, который позволит снизить подобные риски в будущем.

Стоимость эвакуации подсчитать невозможно

В ответ на запрос депутата Серик Ерубаев о расходах государства и бизнеса на эвакуацию, премьер-министр отметил, что точные суммы определить сложно.

Причина — участие в перевозках не только казахстанских, но и иностранных авиакомпаний, что делает общую оценку затрат невозможной.

Какие меры планируют власти

По словам Бектенова, правительство рассматривает несколько направлений для усиления готовности к подобным ситуациям:

разработка механизмов временного ограничения поездок в опасные регионы;

совершенствование системы оперативной мобилизации национальных авиаперевозчиков;

изучение возможности приобретения специализированных самолетов для чрезвычайных ситуаций.

Реформа страхового сектора

Отдельно отмечается, что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком разрабатывает программу развития страхового сектора до 2030 года.

В рамках подготовки нового закона «О страховой деятельности» рассматривается расширение государственно-частного партнерства и укрепление устойчивости страховой системы.