Билет в один конец: Казахстан может ввести запрет на поездки в зоны конфликтов

В Казахстане рассматривают возможность введения временных законодательных ограничений на поездки граждан в страны и регионы, где идут военные конфликты, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
В Казахстане могут появиться правовые механизмы, которые временно ограничат посещение гражданами стран, находящихся в зоне боевых действий. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос в Мажилисе.
Инициатива обсуждается на фоне недавних эвакуационных рейсов казахстанцев из стран Ближнего Востока, которые оказались в зоне нестабильности.
Поводом для обсуждения стала ситуация с эвакуацией граждан Казахстана из регионов, где обострились конфликты. По словам главы правительства, даже после предупреждений часть граждан продолжала самостоятельно вылетать в опасные зоны, что создавало дополнительную нагрузку на государственные и авиационные службы.
В этой связи власти считают необходимым выработать системный подход, который позволит снизить подобные риски в будущем.
В ответ на запрос депутата Серик Ерубаев о расходах государства и бизнеса на эвакуацию, премьер-министр отметил, что точные суммы определить сложно.
Причина — участие в перевозках не только казахстанских, но и иностранных авиакомпаний, что делает общую оценку затрат невозможной.
По словам Бектенова, правительство рассматривает несколько направлений для усиления готовности к подобным ситуациям:
Отдельно отмечается, что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком разрабатывает программу развития страхового сектора до 2030 года.
В рамках подготовки нового закона «О страховой деятельности» рассматривается расширение государственно-частного партнерства и укрепление устойчивости страховой системы.
