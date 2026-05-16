Мощное Эль-Ниньо формируется в Тихом океане: как оно повлияет на погоду в Казахстане

Новости Казахстана

Климатические центры мира фиксируют формирование мощного Эль-Ниньо в Тихом океане, которое может существенно повлиять на погодные условия в 2026–2027 годах. По данным специалистов, явление способно вызвать климатические аномалии в разных регионах планеты. В Казахстане его влияние ожидается косвенным, однако оно может сказаться на температуре и режиме осадков, передаёт Lada.kz  со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com

Климатические центры и международные метеорологические организации сообщают о формировании сильного Эль-Ниньо в Тихом океане. По оценкам специалистов, это явление может стать одним из наиболее заметных в ближайшие годы и повлиять на глобальную атмосферную циркуляцию.

Эль-Ниньо представляет собой природное климатическое явление, при котором происходит аномальное потепление поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Это приводит к изменению атмосферных процессов и перераспределению тепла на планете, что отражается на погодных условиях в разных регионах мира.

Согласно прогнозам, пик возможного Эль-Ниньо может прийтись на 2026–2027 годы. В этот период специалисты ожидают усиление климатических отклонений, включая аномальные температуры, изменение режима осадков и рост вероятности экстремальных погодных явлений.

В то же время эксперты отмечают, что термин «супер Эль-Ниньо» не является официальным научным определением. Им чаще обозначают особенно сильные фазы явления, которые характеризуются значительными температурными отклонениями в океане.

Влияние Эль-Ниньо на Казахстан считается непрямым. По данным специалистов «Казгидромета», подобные процессы не воздействуют на страну напрямую, однако могут влиять на общую циркуляцию атмосферы, повышая вероятность климатических аномалий.

Речь может идти о периодах аномального потепления, изменении режима осадков и возможных засушливых явлениях в отдельных регионах страны. При этом синоптики подчеркивают, что погодные условия формируются под воздействием множества факторов, и Эль-Ниньо является лишь одним из них.

Эксперты также отмечают, что на фоне глобальных климатических изменений такие явления могут усиливать проявления экстремальной погоды, поэтому важное значение приобретает регулярный мониторинг и уточнение сезонных прогнозов.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь