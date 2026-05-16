Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.05.2026, 12:45

В Казахстане предупредили о мошеннических схемах со «сливами» ответов ЕНТ

Новости Казахстана 0 691

В Казахстане выпускников предупредили о распространении мошеннических схем, связанных с ЕНТ. В социальных сетях и мессенджерах злоумышленники предлагают «готовые ответы» и обещают помощь в сдаче тестирования. В Национальном центре тестирования подчеркнули, что подобные предложения являются обманом и могут привести к серьезным последствиям для абитуриентов, передаёт Lada.kz.  со ссылкой на  Zakon.kz.

Фото pixabay.com

В Казахстане вновь зафиксированы случаи распространения в интернете мошеннических схем, связанных с единым национальным тестированием (ЕНТ). По данным специалистов, в социальных сетях и мессенджерах появляются объявления с предложениями «помочь сдать ЕНТ», «получить высокие баллы» или приобрести так называемые «готовые ответы».

В Национальном центре тестирования отмечают, что подобные сообщения не имеют отношения к реальным материалам экзамена и используются исключительно для введения абитуриентов в заблуждение.

В ведомстве подчеркивают, что попытки приобрести «сливы» или воспользоваться сторонней помощью могут привести к негативным последствиям, включая аннулирование результатов тестирования и недопуск к дальнейшему участию в экзамене.

Специалисты напоминают, что контроль за проведением ЕНТ в последние годы значительно усилен. В пунктах сдачи тестирования используются системы видеонаблюдения и идентификации личности, что позволяет оперативно выявлять нарушения и предотвращать попытки списывания или использования запрещенных устройств.

Отдельно подчеркивается, что все вопросы тестирования формируются по закрытой системе, а доступ к ним строго ограничен. В случае выявления утечек или подозрительных публикаций материалы оперативно проверяются и исключаются из базы.

В Национальном центре тестирования призывают выпускников не поддаваться на уловки мошенников и ориентироваться исключительно на официальные источники информации при подготовке к ЕНТ.

Ведомство также напоминает, что любые предложения о продаже ответов или гарантированном поступлении в вуз являются частью мошеннических схем, целью которых является получение денежных средств от доверчивых абитуриентов.

