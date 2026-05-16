Казахстан лидирует по экономному потреблению воды

Казахстан оказался страной с самым низким уровнем потребления воды на душу населения среди государств Центральной Азии. Согласно данным международных аналитических сервисов, в стране ежедневно расходуется около 3 397 литров воды на человека. Самые высокие показатели в регионе зафиксированы в Туркменистане, сообщает Lada.kz со ссылкой на informburo.kz.

Фото pixabay.com

Казахстан продемонстрировал наиболее экономное потребление воды среди стран Центральной Азии. Об этом свидетельствуют данные аналитических платформ Worldometer и World Population Review.

Согласно опубликованной статистике, в Казахстане на одного человека в среднем приходится около 3 397 литров воды в сутки. Это самый низкий показатель среди государств региона.

Для сравнения, в Кыргызстане ежедневное потребление воды достигает 4 153 литров на человека, в Таджикистане — 4 460 литров, а в Узбекистане — 4 778 литров. Наиболее высокий показатель зафиксирован в Туркменистане — до 15 445 литров воды в сутки на одного жителя.

По информации аналитиков, Туркменистан занимает первое место не только в Центральной Азии, но и во всем мире по объему ежедневного потребления воды на душу населения.

Также в список стран с наиболее высоким уровнем водопотребления вошли Чили, Гайана, США, Иран, Эстония и Азербайджан. В то же время минимальные показатели зафиксированы в ряде африканских государств. Самый низкий уровень отмечен в Демократической Республике Конго — около 32 литров воды в сутки на человека.

Эксперты связывают высокий расход воды в странах Центральной Азии с особенностями сельского хозяйства и климатическими условиями региона. Значительные объемы воды используются для орошения полей, особенно при выращивании хлопка, риса и других влаголюбивых культур. Дополнительное влияние оказывают жаркий климат и потери воды из-за изношенной инфраструктуры.

Специалисты также отмечают, что подобная статистика учитывает не только бытовое потребление населения, но и использование воды в промышленности, энергетике и аграрном секторе. Именно поэтому показатели могут существенно превышать объемы воды, которые люди используют в повседневной жизни дома.