Сваттинг признали тяжким преступлением в Казахстане: подробности

Новости Казахстана 0 734

В МВД Казахстана предупредили об уголовной ответственности за сваттинг. По данным полиции, к серии ложных сообщений о терроризме оказались причастны несовершеннолетние подростки из разных регионов страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: stock.adobe.com

В МВД рассказали о задержании подростков

Начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана Жандос Сүйінбай на брифинге в СЦК сообщил о задержании четверых несовершеннолетних, подозреваемых в распространении ложных сообщений о терроризме.

По информации ведомства, возраст задержанных составляет от 14 до 17 лет. Следствие считает, что подростки на протяжении длительного времени занимались так называемым сваттингом — передачей ложных сигналов о чрезвычайных происшествиях и угрозах терактов.

Более 20 эпизодов в разных городах Казахстана

В МВД заявили, что на данный момент установлена причастность подростков более чем к 20 случаям сваттинга.

Ложные сообщения фиксировались сразу в нескольких регионах страны, включая Астана, Шымкент, Тараз, Атырау, Актау и Алматинскую область.

По словам Жандоса Сүйінбая, расследование уголовных дел продолжается и находится на особом контроле правоохранительных органов.

Что такое сваттинг

Сваттингом называют заведомо ложные сообщения о терактах, захватах заложников, минировании или других опасных происшествиях, из-за которых на место экстренно выезжают полиция, пожарные и медики.

Подобные вызовы приводят к масштабным проверкам, эвакуациям людей и отвлекают экстренные службы от реальных чрезвычайных ситуаций.

В МВД подчеркнули, что многие подростки ошибочно воспринимают такие действия как «шутку» или способ развлечения, однако законодательство рассматривает это как тяжкое преступление.

Какая ответственность грозит за ложные сообщения

В полиции напомнили, что уголовная ответственность за сваттинг в Казахстане наступает с 14 лет.

За ложные сообщения о терроризме предусмотрено наказание:

  • до пяти лет лишения свободы;
  • либо штраф до 5 тысяч МРП.

На сегодняшний день это составляет более 21,6 млн тенге.

Кроме того, виновных могут обязать компенсировать расходы экстренных служб, которые выезжали на место происшествия. Речь идет о затратах полиции, пожарных подразделений и бригад скорой помощи.

МВД обратилось к родителям

Представители МВД отдельно обратились к родителям несовершеннолетних, призвав уделять внимание интернет-активности детей и объяснять им последствия подобных действий.

В ведомстве подчеркнули, что сваттинг способен не только дестабилизировать обстановку, но и создавать реальную угрозу безопасности людей.

