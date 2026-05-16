В «Правительстве для граждан» сделали заявление, которое обрадует будущих водителей

В Казахстане разъяснили порядок оплаты госпошлины при пересдаче экзамена на водительские права. Повторно вносить платеж после неудачной попытки не требуется, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» прокомментировали вопрос, который поступил от одного из жителей страны 14 мая 2026 года.
Гражданин поинтересовался, нужно ли снова оплачивать государственную пошлину, если экзамен на водительское удостоверение не был сдан с первой попытки.
В госкорпорации дали однозначный ответ: повторная оплата в этом случае не требуется.
По словам специалистов, государственная пошлина взимается не за каждую попытку сдачи экзамена, а только за оформление и изготовление водительского удостоверения.
В ведомстве уточнили ключевой принцип:
Таким образом, казахстанцы, которые не сдали экзамен с первой попытки, могут пересдавать его без дополнительной финансовой нагрузки в виде повторной госпошлины. Платеж потребуется только при окончательном оформлении водительского удостоверения.
