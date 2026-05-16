В «Правительстве для граждан» сделали заявление, которое обрадует будущих водителей

В Казахстане разъяснили порядок оплаты госпошлины при пересдаче экзамена на водительские права. Повторно вносить платеж после неудачной попытки не требуется, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Обращение гражданина в госкорпорацию

В НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» прокомментировали вопрос, который поступил от одного из жителей страны 14 мая 2026 года.

Гражданин поинтересовался, нужно ли снова оплачивать государственную пошлину, если экзамен на водительское удостоверение не был сдан с первой попытки.

Что сказали специалисты

В госкорпорации дали однозначный ответ: повторная оплата в этом случае не требуется.

По словам специалистов, государственная пошлина взимается не за каждую попытку сдачи экзамена, а только за оформление и изготовление водительского удостоверения.

Как работает оплата госпошлины

В ведомстве уточнили ключевой принцип:

госпошлина оплачивается один раз — при оформлении водительских прав;

количество попыток сдачи теоретического или практического экзамена на сумму не влияет;

повторная оплата не предусмотрена, если речь идет только о пересдаче.

Итог разъяснения

Таким образом, казахстанцы, которые не сдали экзамен с первой попытки, могут пересдавать его без дополнительной финансовой нагрузки в виде повторной госпошлины. Платеж потребуется только при окончательном оформлении водительского удостоверения.