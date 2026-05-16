Температура воды в Каспийском море
В «Правительстве для граждан» сделали заявление, которое обрадует будущих водителей

В Казахстане разъяснили порядок оплаты госпошлины при пересдаче экзамена на водительские права. Повторно вносить платеж после неудачной попытки не требуется, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Обращение гражданина в госкорпорацию

В НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» прокомментировали вопрос, который поступил от одного из жителей страны 14 мая 2026 года.

Гражданин поинтересовался, нужно ли снова оплачивать государственную пошлину, если экзамен на водительское удостоверение не был сдан с первой попытки.

Что сказали специалисты

В госкорпорации дали однозначный ответ: повторная оплата в этом случае не требуется.

По словам специалистов, государственная пошлина взимается не за каждую попытку сдачи экзамена, а только за оформление и изготовление водительского удостоверения.

Как работает оплата госпошлины

В ведомстве уточнили ключевой принцип:

  • госпошлина оплачивается один раз — при оформлении водительских прав;
  • количество попыток сдачи теоретического или практического экзамена на сумму не влияет;
  • повторная оплата не предусмотрена, если речь идет только о пересдаче.

Итог разъяснения

Таким образом, казахстанцы, которые не сдали экзамен с первой попытки, могут пересдавать его без дополнительной финансовой нагрузки в виде повторной госпошлины. Платеж потребуется только при окончательном оформлении водительского удостоверения.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь