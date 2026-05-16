Штормовое предупреждение объявили на 17 мая в Казахстане: в 16 областях ожидается непогода

Синоптики «Казгидромета» объявили штормовое предупреждение на 17 мая 2026 года. Неблагоприятные погодные условия ожидаются сразу в 16 областях страны. Жителей предупреждают о сильном ветре, осадках, тумане и высокой пожарной опасности в ряде регионов, передаёт Lada.kz .

По данным синоптиков, неблагоприятные метеоявления ожидаются в 16 областях страны. В ряде регионов прогнозируются осадки, усиление ветра, а также ухудшение видимости из-за тумана.

В отдельных областях ожидаются дождь и гроза. Так, в Мангистауской области ночью и утром на западе, юге и в центре пройдут дожди с грозами, местами сильные осадки. В западных районах возможен туман. Ветер будет усиливаться до 15–20 м/с.

В Атырауской области прогнозируется вероятность пыльных бурь, а также грозовые явления. Порывы ветра на отдельных территориях могут достигать 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жетысуской области синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 25–28 м/с в горных и предгорных районах. Аналогично неблагоприятная ветровая обстановка ожидается и в ряде других регионов.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а также туман. В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность.

В ряде южных и центральных регионов страны продолжает действовать предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности, что связано с сухой и ветреной погодой.

Синоптики также отмечают, что в большинстве областей ветер будет северо-восточного и восточного направления, с порывами от 15 до 20 м/с, местами выше.

В «Казгидромете» напоминают, что штормовые предупреждения формируются на основе анализа метеоданных и направлены на своевременное информирование населения о потенциально опасных погодных условиях.