Разрисовали камни у водопада: школьников заставили убирать надписи в Иле-Алатауском парке

В Иле-Алатауском национальном парке выявили очередной случай вандализма – надписи на камнях у Бутаковского водопада пришлось очищать самим нарушителям после беседы с сотрудниками парка, передает Lada.kz со ссылкой на официальный Instagram -аккаунт учреждения.

Сотрудники парка установили личности нарушителей природоохранного режима. Ими оказались учащиеся одного из образовательных центров.

После проведённой беседы учащиеся осознали недопустимость подобных действий и совместно провели работы по очистке территории, полностью удалив нанесённые надписи с камней. Также ими были принесены извинения за причинённый ущерб природному объекту, - сказано в сообщении.

В Иле-Алатауском национальном парке напомнили, что природные территории являются общим достоянием и требуют бережного отношения со стороны всех посетителей. Граждан призвали соблюдать правила пребывания в природоохранных зонах, сохранять чистоту и уважительно относиться к окружающей среде.

Отметим, что подобные случаи фиксировались и ранее. Так, надписи оставляли на скалах Ыбыкты Сай в Мангистауской области.