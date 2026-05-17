Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.05.2026, 17:12

Полиция предупреждает казахстанцев о новых схемах мошенничества

Новости Казахстана

Пожилые люди все чаще становятся жертвами мошенников. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или государственных органов и под разными предлогами пытаются получить доступ к деньгам или личным данным, передает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Чаще всего используются несколько распространенных схем.

Мошенники могут сообщить, что с банковского счета якобы пытаются похитить деньги, и убедить срочно перевести средства на «безопасный счет». Для этого они отправляют ссылки или просят установить приложение.

Под предлогом «обновления системы безопасности» злоумышленники предлагают установить неизвестные программы. После установки они получают полный доступ к банковским данным.

Нередко мошенники представляются сотрудниками коммунальных служб или пенсионных организаций и просят назвать SMS-коды или личную информацию якобы для перерасчета выплат или проверки счетчиков.

Еще одна распространенная схема – давление на эмоции. Мошенники сообщают, что с родственником произошла беда, и требуют срочно перевести деньги. Кроме того, используются современные технологии – поддельные аудио и видео с имитацией голоса близких людей. В таких случаях важно не доверять сразу и обязательно перепроверять информацию, - рассказали правоохранители.

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно соблюдать простые правила безопасности:

  • Не поддавайтесь панике и не принимайте поспешных решений.
  • Связывайтесь с банками и государственными органами только по официальным номерам.
  • Никому не сообщайте данные банковских карт, SMS-коды, пароли и ПИН-коды.
  • Не устанавливайте неизвестные приложения и не переходите по сомнительным ссылкам.
  • В случае сомнений обязательно посоветуйтесь с близкими.

Полиция призывает предупредить пожилых родственников и объяснить им основные меры безопасности.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь