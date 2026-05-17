Полиция предупреждает казахстанцев о новых схемах мошенничества

Пожилые люди все чаще становятся жертвами мошенников. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или государственных органов и под разными предлогами пытаются получить доступ к деньгам или личным данным, передает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Pixabay

Чаще всего используются несколько распространенных схем.

Мошенники могут сообщить, что с банковского счета якобы пытаются похитить деньги, и убедить срочно перевести средства на «безопасный счет». Для этого они отправляют ссылки или просят установить приложение.

Под предлогом «обновления системы безопасности» злоумышленники предлагают установить неизвестные программы. После установки они получают полный доступ к банковским данным.

Нередко мошенники представляются сотрудниками коммунальных служб или пенсионных организаций и просят назвать SMS-коды или личную информацию якобы для перерасчета выплат или проверки счетчиков.

Еще одна распространенная схема – давление на эмоции. Мошенники сообщают, что с родственником произошла беда, и требуют срочно перевести деньги. Кроме того, используются современные технологии – поддельные аудио и видео с имитацией голоса близких людей. В таких случаях важно не доверять сразу и обязательно перепроверять информацию, - рассказали правоохранители.

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно соблюдать простые правила безопасности:

Не поддавайтесь панике и не принимайте поспешных решений.

Связывайтесь с банками и государственными органами только по официальным номерам.

Никому не сообщайте данные банковских карт, SMS-коды, пароли и ПИН-коды.

Не устанавливайте неизвестные приложения и не переходите по сомнительным ссылкам.

В случае сомнений обязательно посоветуйтесь с близкими.

Полиция призывает предупредить пожилых родственников и объяснить им основные меры безопасности.